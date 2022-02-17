В Карачаево-Черкессии с ножом напали на туриста из Москвы

В Карачаево-Черкессии местный житель зарезал туриста из Москвы за то, что тот справил малую нужду на обочине.





Группа туристов из семи человек направлялась в Архыз из аэропорта Минеральных вод на микроавтобусе Ford Transit. В середине пути они остановились, чтобы размяться. 35-летний Олег Албегов отошёл в сторону и это заметили проезжающие мимо местные жители. Они подъехали на "Ладе Весте" и принялись орать на Олега - им якобы не понравилось непристойное поведение мужчины. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой 34-летний Абдуллах Бостанов достал нож и ударил им Албегова.