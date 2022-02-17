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В Карачаево-Черкессии с ножом напали на туриста из Москвы

В Карачаево-Черкессии с ножом напали на туриста из Москвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Карачаево-Черкессия   видео   конфликт   нападение   нож   полиция   туристы   
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Мужчина от полученных ранений скончался, абориген скрылся в горах.

В Карачаево-Черкессии местный житель зарезал туриста из Москвы за то, что тот справил малую нужду на обочине.


Группа туристов из семи человек направлялась в Архыз из аэропорта Минеральных вод на микроавтобусе Ford Transit. В середине пути они остановились, чтобы размяться. 35-летний Олег Албегов отошёл в сторону и это заметили проезжающие мимо местные жители. Они подъехали на "Ладе Весте" и принялись орать на Олега - им якобы не понравилось непристойное поведение мужчины. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой 34-летний Абдуллах Бостанов достал нож и ударил им Албегова.

После нападения двое нападавших скрылись на своей машине. Олега до больницы не довезли, он скончался по дороге. Абдуллах Бостанов объявлен в розыск. Полиция завела уголовное дело по статье "Убийство". К расследованию подключился Следственный комитет.


"Сотрудниками следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели и очевидцы. Подозреваемый объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в Следственном комитете.

Источник:

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Метки: Карачаево-Черкессия   видео   конфликт   нападение   нож   полиция   туристы   
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26  комментариев
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3k
сеньор Леонсио 47 минут назад
Имхо, это ореол его обитания,и видимо он подумал,что другой самец его территорию метит. Иначе как объяснить,что по приезду в Россию они повсюду ссать начинают и на местных самок претензии предъявлять.
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
Зато на Кавказе на обочинах чисто. Штраф за ссанину нож в бок.
А у нас все зассано по углам.
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6k
SR Полчаса назад
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6k
RRK Полчаса назад
что-то за последние пять лет и ни разу не видел чтобыв РФ русские дагестанскую обезьяну зажмурили, а вот даги чуть ли не каждый месяц кого-то и валят.
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39k
Alex Полчаса назад
Вонючие обезьяны, свиные потроха.
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782
Трям Полчаса назад
А почему этот гордый смелый абизян убежал и спрятался?
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305
fda Полчаса назад
Бостанов достал нож и несколько раз ударил им Албегова. На фото подозреваемый или убитый человек? Ничего не понятно, понятно только одно, что москвичей с похожими фамилиями становится всё больше.
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3k
Kolyaka Полчаса назад
Эти ссыкуны заколебали, на каждой заправке есть сортир. Нет ни кого они не стесняйтесь стоят вдоль дороги членами машут, ну приспичело отойди ты в кусточки или за остановочку спрячься, нееее это не про таких им похер. Я часто езжу в Минск, с супругой и дочькой таких ссыкунов за дорогу с десяток, а то и больше, прям дверь открыл, где вышел там и ссыт, почему я должен на это смотреть и перед девочками за таких уродов мне стыдно. А тот вместо того чтоб по тихому извинится еще начал и права качать.
А то что в чужом доме нельзя по углам ссать это и ежику понятно.
Как кто лезгинку станцует, так общественность закипает, а членом в чужом доме своим размахивать значит можно. Давайте все будем уважать обычии друг друга и тогда наша многонациональная страна станет еще сильнее и прекранее.
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1k
Максим Максимов Полчаса назад
и КТО ТО нам будет с "голубого глаза" втирать о толерантности?
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13k
Великий Кормчий Полчаса назад
Всё село закрыть на пожизненное!
Без права на амнистию!
Нужны радикальные меры!!!!
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Достали уже эти обезьяны. Они даже не знают, что такое туалет.
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1k
Руслан 36 минут назад
Тожероссияне, бл@ть
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3
Skid 41 минуту назад
Вообще не удивлен
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6k
RRK 41 минуту назад
На загнивающем Западе эту обезьяну никто бы не искал т.к. лежала бы уже в пластиковом черном мешке..
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6k
RRK 42 минуты назад
Вы ничего не поняли, эта обезьяна на своей территорией, а тут чужак приехал и метит территорию. Вот обезьяна и подумала что хотят отжать его территорию.
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0
Irina 44 минуты назад
Не люди, а звери) Ислам брови выщипывать запрещает, а людей резать?
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39k
Андрей 45 минут назад
Зачем ездить отдыхать в места, где убийства являются нормой жизни?
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9k
Rus77 46 минут назад
Все по классической схеме, на ровном месте ни за что убил человека, испугался ответственности и в бега, кипит гнилая кровь и отсутствие мозга, делают своё дело...
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9k
Кенвуд 51 минуту назад
- я Абдулах нах!
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