В Карачаево-Черкессии с ножом напали на туриста из Москвы

Мужчина от полученных ранений скончался, абориген скрылся в горах.
В Карачаево-Черкессии местный житель зарезал туриста из Москвы за то, что тот справил малую нужду на обочине.
Группа туристов из семи человек направлялась в Архыз из аэропорта Минеральных вод на микроавтобусе Ford Transit. В середине пути они остановились, чтобы размяться. 35-летний Олег Албегов отошёл в сторону и это заметили проезжающие мимо местные жители. Они подъехали на "Ладе Весте" и принялись орать на Олега - им якобы не понравилось непристойное поведение мужчины. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой 34-летний Абдуллах Бостанов достал нож и ударил им Албегова.
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После нападения двое нападавших скрылись на своей машине. Олега до больницы не довезли, он скончался по дороге. Абдуллах Бостанов объявлен в розыск. Полиция завела уголовное дело по статье "Убийство". К расследованию подключился Следственный комитет.
"Сотрудниками следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели и очевидцы. Подозреваемый объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в Следственном комитете.
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А у нас все зассано по углам.
А то что в чужом доме нельзя по углам ссать это и ежику понятно.
Как кто лезгинку станцует, так общественность закипает, а членом в чужом доме своим размахивать значит можно. Давайте все будем уважать обычии друг друга и тогда наша многонациональная страна станет еще сильнее и прекранее.
Без права на амнистию!
Нужны радикальные меры!!!!