Что делает мотоцикл на глубине 150 метров под землёй на Урале

Ново-Бакальское месторождение было разведано в 1953 г., а в 1960 г. началась его разработка сначала открытым, а потом и закрытым способом на нескольких рудниках, объединённых единым рудоуправлением.
А с 1979 г. для разработки закрытым способом более глубокой части месторождения началось строительство шахты "Сидеритовая".
Но к концу 2000-х гг. запасы бурого железняка были практически выбраны и добычу на шахте стали постепенно сворачивать и в концу 2010-х гг. несколько горизонтов шахты были законсервированы.
О верхнем горизонте шахты мы уже рассказывали в прошлой статье, а теперь спустимся ещё глубже на более нижний горизонт примерно на 150 метров от поверхности земли.
Недолгий спуск по ржавым лестницам вдоль клетьевого ствола.
И мы выходим в руддвор горизонта.
Где нас сразу же встречают ржавые рельсы и колёсная пара от вагонетки.
Рельсы упираются в вентиляционные ворота.
За которыми расположена первая встреченная развилка.
И мы уходим в темноту вдоль обшарпанных труб, по которым происходила откачка воды с горизонта. Здесь нам предстоит провести ближайшие несколько часов, намотав около десятка километров.
На отвороте в один из боковых штреков мы заметили интересный мотоцикл.
Который был переделан для езды по рельсам узкоколейки. Никогда такого не видели.
Интересно здесь устроены П-образные деформационные компенсаторы труб.
Для них были пройдены небольшие ниши в горной породе.
Снова проходим вентиляционные ворота.
На очередной развилке часть основных труб уходит в сторону, а спустя метров 50 снова возвращаются в главную штольню.
А это корпус взрывозащищённой коробки освещения. Такие коробки нужны чтобы предотвратить искрение снаружи на случай скопления взрывоопасных газов в штольне.
На стенах перед развилками можно встретить указатели с инструкциями по количеству сигналов, означающих направление движения шахтного электровоза, чтобы предупреждать о его приближении других горняков.
Крепь в штольне разнообразная и встречается как монолитная бетонная, так и сборная металлическая или вовсе деревянная.
Снова выходим к развилке.
Каждая развилка ведёт в различные штреки забоев, технические блоки и буровые камеры, где добывали руду.
Этот горизонт сохранился довольно хорошо, потому что был законсервирован буквально несколько лет назад.
Выходим к небольшому складу.
В котором лежат корпуса взрывозащищённых пускателей.
Постепенно появляется вода.
Чем дальше мы уходили - тем более обветшалой становилась горная выработка.
Пока мы не вышли к сильно обводнённому участку с обрушениями породы и прорывами грунтовых вод.
На этом мы и закончим наш рассказ о этом горизонте, но не о самой шахте.
В следующих статьях мы покажем ещё несколько интересных мест в ней.
А почему один из нас так одет мы расскажем в другой раз. Ну а на этом всё.
Источник:
- Огромный недостроенный подземный завод
- Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул
- Зачем раньше шахтеры брали с собой в шахту канареек?
- Былое величие: 16 жутких и загадочных заброшенных мест на территории бывшего СССР
- Старое заброшенное круглое убежище редкого проекта. 30 лет оно было под водой
типа на нем по этой шахте шахтеры ездили да?