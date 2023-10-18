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Что делает мотоцикл на глубине 150 метров под землёй на Урале

Что делает мотоцикл на глубине 150 метров под землёй на Урале

Автор:
18 октября 2023 08:45
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Урал   заброшка   интересно   мотоцикл   факты   фото   шахта   
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Ново-Бакальское месторождение было разведано в 1953 г., а в 1960 г. началась его разработка сначала открытым, а потом и закрытым способом на нескольких рудниках, объединённых единым рудоуправлением.

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А с 1979 г. для разработки закрытым способом более глубокой части месторождения началось строительство шахты "Сидеритовая".

Но к концу 2000-х гг. запасы бурого железняка были практически выбраны и добычу на шахте стали постепенно сворачивать и в концу 2010-х гг. несколько горизонтов шахты были законсервированы.

О верхнем горизонте шахты мы уже рассказывали в прошлой статье, а теперь спустимся ещё глубже на более нижний горизонт примерно на 150 метров от поверхности земли.

Недолгий спуск по ржавым лестницам вдоль клетьевого ствола.

И мы выходим в руддвор горизонта.

Где нас сразу же встречают ржавые рельсы и колёсная пара от вагонетки.

Рельсы упираются в вентиляционные ворота.

За которыми расположена первая встреченная развилка.

И мы уходим в темноту вдоль обшарпанных труб, по которым происходила откачка воды с горизонта. Здесь нам предстоит провести ближайшие несколько часов, намотав около десятка километров.

На отвороте в один из боковых штреков мы заметили интересный мотоцикл.

Который был переделан для езды по рельсам узкоколейки. Никогда такого не видели.

Интересно здесь устроены П-образные деформационные компенсаторы труб.

Для них были пройдены небольшие ниши в горной породе.

Снова проходим вентиляционные ворота.

На очередной развилке часть основных труб уходит в сторону, а спустя метров 50 снова возвращаются в главную штольню.

А это корпус взрывозащищённой коробки освещения. Такие коробки нужны чтобы предотвратить искрение снаружи на случай скопления взрывоопасных газов в штольне.

На стенах перед развилками можно встретить указатели с инструкциями по количеству сигналов, означающих направление движения шахтного электровоза, чтобы предупреждать о его приближении других горняков.

Крепь в штольне разнообразная и встречается как монолитная бетонная, так и сборная металлическая или вовсе деревянная.

Снова выходим к развилке.

Каждая развилка ведёт в различные штреки забоев, технические блоки и буровые камеры, где добывали руду.

Этот горизонт сохранился довольно хорошо, потому что был законсервирован буквально несколько лет назад.

Выходим к небольшому складу.

В котором лежат корпуса взрывозащищённых пускателей.

Постепенно появляется вода.

Чем дальше мы уходили - тем более обветшалой становилась горная выработка.

Пока мы не вышли к сильно обводнённому участку с обрушениями породы и прорывами грунтовых вод.

На этом мы и закончим наш рассказ о этом горизонте, но не о самой шахте.

В следующих статьях мы покажем ещё несколько интересных мест в ней.

А почему один из нас так одет мы расскажем в другой раз. Ну а на этом всё.

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Метки: Урал   заброшка   интересно   мотоцикл   факты   фото   шахта   
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Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
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Борис Карабанов 41 минуту назад
Хороший пост про мотоцикл. Жаль, что фоток шахты маловато.
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Copycat 47 минут назад
Кому не лень читать, скажите пожалуйста что там мотоцикл делает?)
типа на нем по этой шахте шахтеры ездили да?
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