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Офисные сотрудники превратили свои рабочие места в нечто невероятное

Офисные сотрудники превратили свои рабочие места в нечто невероятное (16 фото)

Автор:
19 февраля 2022 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: комфортно в офисе   креатив   офис   офисные сотрудники   работа   рабочие места   фантазия   
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Согласитесь, чувствовать себя комфортно в офисе — это просто чудесно, и фантазийные рабочие места точно в этом помогут.

Рабочее место должно быть комфортным и удобным, однако это касается не только вашего кресла, высоты стола и скорости интернета, но и окружающей обстановки. В конце концов, в офисе мы проводим большую часть недели, и нет ничего плохого, чтобы его украсить. Да, возможно, некоторые офисные работники переусердствовали, но многие рабочие места выглядят просто фантастически, ведь правда?


Рабочая зона должна быть комфортной, ведь иногда нам приходится решать тут очень сложные проблемы

×
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Или мириться с несправедливостью, а может, злым начальником, желающим превратить твою жизнь в ад

Кто-то украшает свое рабочее место фотографиями семьи или снимками любимого питомца

Но есть настоящие умельцы, которые превращают офисы в нечто невероятное

Кто-то выпустил на волю своего внутреннего ребенка

А кто-то — своего подростка, который фанатеет от очередной звезды

Украсить свой офис — отличная попытка избавиться от унылой атмосферы

Например, создать зимний сад

Да даже просто цветок рядом с компьютером или изящная лампа добавят рабочему месту уюта

Подарок на день рождения: это точно вызовет бурю счастливых эмоций

И ведь чем счастливее сотрудник, тем он продуктивней и активней на работе

И в наших силах сделать рабочее пространство несколько комфортней… или веселее

Когда просто обожаешь Хэллоуин

А этот офис переоборудовали после года удаленной работы: после такого просто необходим уют

Когда праздничное настроение витает в воздухе

А то, что обстановка в офисе помогает работать продуктивней и чувствовать себя более счастливым, давно знают в крупных корпорациях, именно поэтому их офисы выглядят так круто.

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Метки: комфортно в офисе   креатив   офис   офисные сотрудники   работа   рабочие места   фантазия   
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