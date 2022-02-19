15 иностранных фильмов, которые в России любят куда больше, чем на западе

В получившимся списке есть несколько громких и внезапных названий. Давайте же посмотрим, какие это фильмы!
Удивительно, но не все иностранные хиты, которые так любят в России и любили ещё во времена СССР, имеют столь же хорошую репутацию у себя на родине. Мы сравнили оценки самых разных фильмов на нашем родном «КиноПоиске» и зарубежном IMDb и выяснили, что у нас многие популярные голливудские картины имеют куда более высокие средние оценки. Мы решили особенно выделить те, где разница больше целого балла!
1. Двухсотлетний человек (1999)
Оценка на КиноПоиске: 8.0
Оценка на IMDb: 6.9
Сразу стоит отметить, что это далеко не последний подобный случай с фильмами Робина Уильямса. У нас многие фильмы с ним любят сильнее, чем на его родине. Подобная картина наблюдается и в случае с фильмами «Джуманджи» и «Куда приводят мечты», но там разница в средней оценке не такая существенная.
2. Изо всех сил (1987)
Оценка на КиноПоиске: 7.2
Оценка на IMDb: 5.8
Классическая ситуация с боевиками 80-90-х. Появление этих фильмов выпало на ностальгические времена кинопроката, когда подобные картины в России и позднем СССР ценились куда больше, чем на западе. Да и в целом фильмы со Сталлоне у нас уважают, а вот в США он известен в том числе как рекордсмен по «Золотым малинам».
3. Маска (1994)
Оценка на КиноПоиске: 8.0
Оценка на IMDb: 6.9
У нас «Маска» является одним из самых авторитетных комедийных фильмов всех времён, который презентовал большой части зрителей актёра Джима Керри. На западе по какой-то причине «Маска» имеет оценку проходняка.
4. Дюплекс (2003)
Оценка на КиноПоиске: 7.1
Оценка на IMDb: 5.9
Самая обычная комедия из нулевых, вполне смотрибельная по мнению русскоязычных зрителей. А вот на западе такие фильмы громят на раз-два.
5. Непристойное предложение (1993)
Оценка на КиноПоиске: 7.5
Оценка на IMDb: 6.0
Роберт Редфорд, Деми Мур, Вуди Харрельсон в кадре — это уже весьма неплохо! Но при этом западные зрители выдали стандартной мелодраме из 90-х на полтора балла меньше.
6. Дикий, дикий Запад (1999)
Оценка на КиноПоиске: 6.8
Оценка на IMDb: 4.9
Здесь особый случай, так как у нас этот фильм тоже оценили неважно, хотя это отнюдь не разгромная оценка — разок посмотреть можно. Вот только на западе этот комедийный вестерн с Уиллом Смитом вообще не считают за фильм! Недаром он получил аж 5 «Золотых малин».
7. Целитель Адамс (1998)
Оценка на КиноПоиске: 7.9
Оценка на IMDb: 6.8
Мы ведь уже говорили вам о чудодейственном влиянии фильмов Робина Уильямса на российского зрителя?
8. Бриллиантовый полицейский (1999)
Оценка на КиноПоиске: 7.6
Оценка на IMDb: 6.4
9. Шоугёлз (1995)
Оценка на КиноПоиске: 6.9
Оценка на IMDb: 4.9
Тот же случай, что и с «Диким, диким Западом» — у нас фильм тоже не влез в «зелёную зону». Но вот англоязычные зрители отправили его и вовсе в «красную»!
10. Город ангелов (1998)
Оценка на КиноПоиске: 7.9
Оценка на IMDb: 6.7
Тот самый фильм, за который Николас Кейдж получил свой «Оскар». У нас фильм имеет статус околошедевра, а на западе — сами видите.
11. Белый клык (1991)
Оценка на КиноПоиске: 7.9
Оценка на IMDb: 6.7
Что может быть прелестнее, чем приключенческий фильм про мальчика, подружившегося с волком? Тут ещё и молодой Итан Хоук! Но иностранные зрители редко подкупаются на зверюшек.
12. Умереть молодым (1991)
Оценка на КиноПоиске: 7.8
Оценка на IMDb: 6.1
Джулия Робертс только что отгремела на весь мир с «Красоткой» и снимается в новом проекте, который в России получает оценку лишь на две десятых меньше. На западе такого не происходит, но надо отметить, что там и «Красотку» оценили на 9 десятых балла ниже, чему у нас.
13. Майор Пэйн (1995)
Оценка на КиноПоиске: 7.6
Оценка на IMDb: 6.3
14. Кудряшка Сью (1991)
Оценка на КиноПоиске: 7.6
Оценка на IMDb: 5.9
Для кого добрая семейная комедия, а для кого — какая-то непривлекательная ерунда.
15. Освободите Вилли (1993)
Оценка на КиноПоиске: 7.7
Оценка на IMDb: 6.0
А мы уже говорили, что на западе зрителей не подкупить славными животными? Ещё один такой случай! Причём посмотрите на разницу в баллах — она одна из наибольших во всём списке.
Бонус: Такси 3 (2003)
Оценка на КиноПоиске: 7.1
Оценка на IMDb: 5.8
Любимая в России франшиза не из Голливуда к третьему фильму несколько растеряла позиции и у нас, но вот англоязычные зрители сочли её провалом всех провалов. Это они ещё пятую часть не видели.
Источник:
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Понравилось20
Фильм логичное продолжение Кордебалета 1985-г.
Этот фильм лучше. Чуть меньше правды, но больше напора и чувств. Не знаю, что не так у америкосов, по мне это чистая 8 баллов, но учитывая хейтеров ставлю 10 - они меня опустят.