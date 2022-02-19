15 иностранных фильмов, которые в России любят куда больше, чем на западе

Удивительно, но не все иностранные хиты, которые так любят в России и любили ещё во времена СССР, имеют столь же хорошую репутацию у себя на родине. Мы сравнили оценки самых разных фильмов на нашем родном «КиноПоиске» и зарубежном IMDb и выяснили, что у нас многие популярные голливудские картины имеют куда более высокие средние оценки. Мы решили особенно выделить те, где разница больше целого балла!

1. Двухсотлетний человек (1999)