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15 иностранных фильмов, которые в России любят куда больше, чем на западе

15 иностранных фильмов, которые в России любят куда больше, чем на западе (17 фото)

Автор:
19 февраля 2022 08:38
Сообщество : Кино
Метки: актеры   запад   кино   подборка   роль   фильм   
352
17

В получившимся списке есть несколько громких и внезапных названий. Давайте же посмотрим, какие это фильмы!

Удивительно, но не все иностранные хиты, которые так любят в России и любили ещё во времена СССР, имеют столь же хорошую репутацию у себя на родине. Мы сравнили оценки самых разных фильмов на нашем родном «КиноПоиске» и зарубежном IMDb и выяснили, что у нас многие популярные голливудские картины имеют куда более высокие средние оценки. Мы решили особенно выделить те, где разница больше целого балла!


1. Двухсотлетний человек (1999)

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Оценка на КиноПоиске: 8.0

Оценка на IMDb: 6.9

Сразу стоит отметить, что это далеко не последний подобный случай с фильмами Робина Уильямса. У нас многие фильмы с ним любят сильнее, чем на его родине. Подобная картина наблюдается и в случае с фильмами «Джуманджи» и «Куда приводят мечты», но там разница в средней оценке не такая существенная.


2. Изо всех сил (1987)

Оценка на КиноПоиске: 7.2

Оценка на IMDb: 5.8

Классическая ситуация с боевиками 80-90-х. Появление этих фильмов выпало на ностальгические времена кинопроката, когда подобные картины в России и позднем СССР ценились куда больше, чем на западе. Да и в целом фильмы со Сталлоне у нас уважают, а вот в США он известен в том числе как рекордсмен по «Золотым малинам».


3. Маска (1994)

Оценка на КиноПоиске: 8.0

Оценка на IMDb: 6.9

У нас «Маска» является одним из самых авторитетных комедийных фильмов всех времён, который презентовал большой части зрителей актёра Джима Керри. На западе по какой-то причине «Маска» имеет оценку проходняка.


4. Дюплекс (2003)

Оценка на КиноПоиске: 7.1

Оценка на IMDb: 5.9

Самая обычная комедия из нулевых, вполне смотрибельная по мнению русскоязычных зрителей. А вот на западе такие фильмы громят на раз-два.


5. Непристойное предложение (1993)

Оценка на КиноПоиске: 7.5

Оценка на IMDb: 6.0

Роберт Редфорд, Деми Мур, Вуди Харрельсон в кадре — это уже весьма неплохо! Но при этом западные зрители выдали стандартной мелодраме из 90-х на полтора балла меньше.


6. Дикий, дикий Запад (1999)

Оценка на КиноПоиске: 6.8

Оценка на IMDb: 4.9

Здесь особый случай, так как у нас этот фильм тоже оценили неважно, хотя это отнюдь не разгромная оценка — разок посмотреть можно. Вот только на западе этот комедийный вестерн с Уиллом Смитом вообще не считают за фильм! Недаром он получил аж 5 «Золотых малин».


7. Целитель Адамс (1998)

Оценка на КиноПоиске: 7.9

Оценка на IMDb: 6.8

Мы ведь уже говорили вам о чудодейственном влиянии фильмов Робина Уильямса на российского зрителя?


8. Бриллиантовый полицейский (1999)

Оценка на КиноПоиске: 7.6

Оценка на IMDb: 6.4


9. Шоугёлз (1995)

Оценка на КиноПоиске: 6.9

Оценка на IMDb: 4.9

Тот же случай, что и с «Диким, диким Западом» — у нас фильм тоже не влез в «зелёную зону». Но вот англоязычные зрители отправили его и вовсе в «красную»!


10. Город ангелов (1998)

Оценка на КиноПоиске: 7.9

Оценка на IMDb: 6.7

Тот самый фильм, за который Николас Кейдж получил свой «Оскар». У нас фильм имеет статус околошедевра, а на западе — сами видите.


11. Белый клык (1991)

Оценка на КиноПоиске: 7.9

Оценка на IMDb: 6.7

Что может быть прелестнее, чем приключенческий фильм про мальчика, подружившегося с волком? Тут ещё и молодой Итан Хоук! Но иностранные зрители редко подкупаются на зверюшек.


12. Умереть молодым (1991)

Оценка на КиноПоиске: 7.8

Оценка на IMDb: 6.1

Джулия Робертс только что отгремела на весь мир с «Красоткой» и снимается в новом проекте, который в России получает оценку лишь на две десятых меньше. На западе такого не происходит, но надо отметить, что там и «Красотку» оценили на 9 десятых балла ниже, чему у нас.


13. Майор Пэйн (1995)

Оценка на КиноПоиске: 7.6

Оценка на IMDb: 6.3


14. Кудряшка Сью (1991)

Оценка на КиноПоиске: 7.6

Оценка на IMDb: 5.9

Для кого добрая семейная комедия, а для кого — какая-то непривлекательная ерунда.


15. Освободите Вилли (1993)

Оценка на КиноПоиске: 7.7

Оценка на IMDb: 6.0

А мы уже говорили, что на западе зрителей не подкупить славными животными? Ещё один такой случай! Причём посмотрите на разницу в баллах — она одна из наибольших во всём списке.


Бонус: Такси 3 (2003)

Оценка на КиноПоиске: 7.1

Оценка на IMDb: 5.8

Любимая в России франшиза не из Голливуда к третьему фильму несколько растеряла позиции и у нас, но вот англоязычные зрители сочли её провалом всех провалов. Это они ещё пятую часть не видели.

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Метки: актеры   запад   кино   подборка   роль   фильм   
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17k
homerchik 57 минут назад
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27k
Григорий 2 минуты назад
Шоугелз великолепный фильм, жесткий, эротика, желание женщин трахаться и убивать для успеха в чистой форме, война за красивого и успешного. Девки отыграли великолепно - они ненавидят друг друга, яростные сексуальные фурии.
Фильм логичное продолжение Кордебалета 1985-г.
Этот фильм лучше. Чуть меньше правды, но больше напора и чувств. Не знаю, что не так у америкосов, по мне это чистая 8 баллов, но учитывая хейтеров ставлю 10 - они меня опустят.
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16k
sssss3 23 минуты назад
Маска - это "Иванушка дурачок" в современной интерпретации.
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777k
NAZARETH 54 минуты назад
Майор Пейн, это нЕчто. Пересматривал несколько раз
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6k
Виталий Касандров 54 минуты назад
Ну скажем по Маске,Вилли,200чел,Такси3,Кудряшке и может дикому западу я согласен с нашими ценителями по остальному с их .
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