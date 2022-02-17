"Дайте грошей!": американский журналист на Украине не дождался вторжения и просит денег на жизнь

Журналист и, по совместительству, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета афроамериканец Террел Старр приехал из Бруклина вна Украину освещать «российское вторжение».
"В его ожидании он с друзьями обошёл все львовские питейные заведения и рестораны.
Но вторжение так и не случилось. А деньги кончились.
А жаль, ведь не смотря на смертельную российскую угрозу, время в ресторанах Львова бежит незаметно и кормят-поят весьма недурно.
И теперь ему нужно 15 (а лучше - 20) тысяч долларов, чтобы спокойно дожидаться Путина, разгуливая по увеселительным заведениям Львова", - об этом пишет в своем телеграм-канале журналистка, публицист и блогер Юлия Витязева.
Вообще, удивительно, как пребывание на Украине располагает к паразитированию и прокрастинации. Такое впечатление, что человек не успевает попасть на эту благодатную землю, как тут же бросает работать и начинает собирать донаты.
Чернокожий уроженец Детройта Террелл Джермейн Старр на Украине, надо сказать, прижился. Попал он туда еще в 2014 году, после событий на Майдане, по программе образовательных грантов Фулбрайта, финансируемой Правительством США, с целью "укрепления культурно-академических связей между гражданами США и другими странами".
Террел Старр, в частности, окопался в Незалежной с целью "исследования экстремальных форм ненависти на расовой почве".
В первый свой заезд, длинной 18 месяцев, Террелл жаловался на открытое проявление расизма, бестактное любопытство и показную любезность. Обо всем об этом Старр поведал в 2015 году газете The Washington Post.
Например, одна студентка спросила его, считает ли он себя «нигером». "... Опешил от такой прямолинейности, но все же нашел в себе силы объяснить ей, что слово на букву «н» в отношении афроамериканцев употреблять не стоит, поскольку оно имеет уничижительную окраску", - цитирует слова журналиста ИноТВ.
Но, видимо, с тех пор деньги, выделенные Старру за освоение гранта закончились, а жизнь в Украине для отдельно взятого чернокожего журналиста из Америки не так уж плоха, а еще и окутана флёром опасной романтики, вот и приходится человеку буквально просить деньги на "исследовательскую деятельность" в далекой восточноевропейской стране. Так уезжать домой не хочется!
Источник:
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СЦКА, нибуясебе название
Простите, но мне смешно.