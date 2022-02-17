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"Дайте грошей!": американский журналист на Украине не дождался вторжения и просит денег на жизнь

"Дайте грошей!": американский журналист на Украине не дождался вторжения и просит денег на жизнь (7 фото)

Автор:
17 февраля 2022 14:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Террел Старр   Украина   вторжение   деньги   львов   
1357
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Журналист и, по совместительству, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета афроамериканец Террел Старр приехал из Бруклина вна Украину освещать «российское вторжение».

"В его ожидании он с друзьями обошёл все львовские питейные заведения и рестораны.


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Но вторжение так и не случилось. А деньги кончились.

А жаль, ведь не смотря на смертельную российскую угрозу, время в ресторанах Львова бежит незаметно и кормят-поят весьма недурно.


И теперь ему нужно 15 (а лучше - 20) тысяч долларов, чтобы спокойно дожидаться Путина, разгуливая по увеселительным заведениям Львова", - об этом пишет в своем телеграм-канале журналистка, публицист и блогер Юлия Витязева.

Вообще, удивительно, как пребывание на Украине располагает к паразитированию и прокрастинации. Такое впечатление, что человек не успевает попасть на эту благодатную землю, как тут же бросает работать и начинает собирать донаты.


Чернокожий уроженец Детройта Террелл Джермейн Старр на Украине, надо сказать, прижился. Попал он туда еще в 2014 году, после событий на Майдане, по программе образовательных грантов Фулбрайта, финансируемой Правительством США, с целью "укрепления культурно-академических связей между гражданами США и другими странами".

Террел Старр, в частности, окопался в Незалежной с целью "исследования экстремальных форм ненависти на расовой почве".

В первый свой заезд, длинной 18 месяцев, Террелл жаловался на открытое проявление расизма, бестактное любопытство и показную любезность. Обо всем об этом Старр поведал в 2015 году газете The Washington Post.

Например, одна студентка спросила его, считает ли он себя «нигером». "... Опешил от такой прямолинейности, но все же нашел в себе силы объяснить ей, что слово на букву «н» в отношении афроамериканцев употреблять не стоит, поскольку оно имеет уничижительную окраску", - цитирует слова журналиста ИноТВ.

Но, видимо, с тех пор деньги, выделенные Старру за освоение гранта закончились, а жизнь в Украине для отдельно взятого чернокожего журналиста из Америки не так уж плоха, а еще и окутана флёром опасной романтики, вот и приходится человеку буквально просить деньги на "исследовательскую деятельность" в далекой восточноевропейской стране. Так уезжать домой не хочется!


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Метки: Террел Старр   Украина   вторжение   деньги   львов   
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19  комментариев
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3k
DyadyaSasha 59 минут назад
А фигли он без денег приехал? Странный чувак. Пущай теперь идёт тарелки мыть.
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19k
KOSTELLO 7 минут назад
«Евразийского центра Атлантического совета»

СЦКА, нибуясебе название
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280
kolobok263 10 минут назад
ниггер, он и в Африке - НИГГЕР!
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3k
VPJ 11 минут назад
Нормальный негр. Как только без хозяина, то бухать и негитянством заниматься. Вот споет песню. "Пусть хозяин услышит, пусть хозяин придет....Нет это песня слишком хорошая для его черного негросовского рта. Лучше эту. "Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я хамский негра, все пропил и жду поддержки от укропских лохов"
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2k
Алексей 15 минут назад
Да уж. То, что война не началась, здорово его подкосило финансово. Если бы вторжение всё-таки случилось, то дела этого негра пошли бы в гору. Он смог бы предлагать свои репортажи "с места событий" всяким небольшим новостным агентствам, которые не имеют возможности держать штатного корреспондента в каждой жопе мира.
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2k
Дарвин и аморальная премия 17 минут назад
Редька,ну ты и сучка,сегодня ты не нашла ничего чтобы написать про таджиков и кавказцев и решила написать про негра, тебя наверное какойто негр-кавказец трахнул и бросил,вот ты и злая теперь
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13k
Великий Кормчий Полчаса назад
#давайтенакормимобезьяну
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204
Царь Полчаса назад
Скоро на грабёж и мокруху пойдёт из-за безденежья, как все нормальные нигры губастые.
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1
Макс Крюков Полчаса назад
Ахахаххаха, вся суть журналистов в одной статье. Приехал освещать то, чего нет и пропил все деньги)))
Простите, но мне смешно.
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1k
Максим Максимов Полчаса назад
какой же это "афроамериканец"??? Самый настоящий НИГГЕР!
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0
Василий Буренков Полчаса назад
Я немного растерян. Очень плохой поступок как журналиста. Журналист должен освещать реальные проблемы людей, а не навязывать состояние войны в обществе.
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9k
Кенвуд 43 минуты назад
Он в рюмочной хотел вторжение увидеть. Походу, он он там после 100 гр каждый день вторжения наблюдает, то Русских, то Марсиан, то вампиров и зомби
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609
moishab 44 минуты назад
Дебил черножопый.
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44k
Андрей Бертон 47 минут назад
Что этот Нигер себе позволяет!
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0
Дарья 48 минут назад
ничего удивительного, все как всегда
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1k
Руслан 48 минут назад
Эту экскурсию по питейным заведением он называет собственным бизнесом и на это клянчит денег?
Стартапер, бл@, недоделанный
Обычный ленивый ниггер
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9k
Sasa 49 минут назад
Заразился попрошайничеством от хохлов. Верно, эта территория заразна.
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6k
RRK 50 минут назад
Как ниггера увидел, так сразу ясно стало что за журналист
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