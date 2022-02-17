"Дайте грошей!": американский журналист на Украине не дождался вторжения и просит денег на жизнь

Чернокожий уроженец Детройта Террелл Джермейн Старр на Украине, надо сказать, прижился. Попал он туда еще в 2014 году, после событий на Майдане, по программе образовательных грантов Фулбрайта, финансируемой Правительством США, с целью "укрепления культурно-академических связей между гражданами США и другими странами".

Террел Старр, в частности, окопался в Незалежной с целью "исследования экстремальных форм ненависти на расовой почве".

В первый свой заезд, длинной 18 месяцев, Террелл жаловался на открытое проявление расизма, бестактное любопытство и показную любезность. Обо всем об этом Старр поведал в 2015 году газете The Washington Post.

Например, одна студентка спросила его, считает ли он себя «нигером». "... Опешил от такой прямолинейности, но все же нашел в себе силы объяснить ей, что слово на букву «н» в отношении афроамериканцев употреблять не стоит, поскольку оно имеет уничижительную окраску", - цитирует слова журналиста ИноТВ.

Но, видимо, с тех пор деньги, выделенные Старру за освоение гранта закончились, а жизнь в Украине для отдельно взятого чернокожего журналиста из Америки не так уж плоха, а еще и окутана флёром опасной романтики, вот и приходится человеку буквально просить деньги на "исследовательскую деятельность" в далекой восточноевропейской стране. Так уезжать домой не хочется!



