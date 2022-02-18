Эсеровская святая или хладнокровная убийца: неординарная женщина сложной судьбы

Незадолго до убийства он получил от эсеров письмо, содержащее приговор к смертной казни, вынесенный организацией. Женщина несколько недель следила за Луженовским, переодевшись в неприметную форму гимназистки. И, в конце концов, расстреляла советника в тот момент, когда он выходил из поезда. Тот скончался не на месте, а только через три недели ужасных мук.

Дело получило широкую огласку в прессе. Либеральные СМИ запустили утку о надругательстве над Спиридоновой, совершенном в тюрьме. Она сама неоднократно отрицала этот факт. А вот жестокое избиение на месте задержания имело место. И совершившие это жандармы вскоре были убиты эсерами.