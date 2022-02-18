Эсеровская святая или хладнокровная убийца: неординарная женщина сложной судьбы

Женщина ассоциируется с чем-то легким, воздушным, волшебным. А еще с заботой, нежностью, материнством, уютом. Но и среди правил бывают исключения, а среди представительниц прекрасной половины встречаются настоящие исчадия зла.
Мария Александровна Спиридонова появилась на свет в Тамбове в 1884 году. Но уже в возрасте 15 лет девушка покинула гимназию и пошла работать конторщицей, став активным членом ячейки эсеров. Ее арестовали за участие в митинге, но затем отпустили.
Известность Спиридонова приобрела после совершения убийства в 1906 году: жертвой стал советник тамбовского губернатора Гавриил Луженовский – организатор территориального отделения «Черной сотни».
Незадолго до убийства он получил от эсеров письмо, содержащее приговор к смертной казни, вынесенный организацией. Женщина несколько недель следила за Луженовским, переодевшись в неприметную форму гимназистки. И, в конце концов, расстреляла советника в тот момент, когда он выходил из поезда. Тот скончался не на месте, а только через три недели ужасных мук.
Дело получило широкую огласку в прессе. Либеральные СМИ запустили утку о надругательстве над Спиридоновой, совершенном в тюрьме. Она сама неоднократно отрицала этот факт. А вот жестокое избиение на месте задержания имело место. И совершившие это жандармы вскоре были убиты эсерами.
Алогично, но факт: общество симпатизировало юной и прекрасной убийце. Девушка не раскаялась даже на суде, объявив, что взялась за приведение в исполнение приговора, вынесенного эсерами, абсолютно твердо и уверенно.
Девушка ждала приговора больше двух недель. Настраиваясь на высшую меру, она развлекалась тем, что лепила в камере из хлебного мякиша человечков и вешала их на волоске.
Однако казнь ей заменили каторгой. Что полностью перевернуло мировоззрение прекрасной убийцы. Во время следования к месту заключения (Акатуйская каторжная тюрьма) осужденных эсерок встречали как знаменитостей, со всеми почестями. Сохранились даже снимки.
Жизнь политзаключенных была довольно комфортной. Их содержали обособленно, не вместе с обычными уголовниками, разрешали прогулки и длительные свидания с родственниками вне тюрьмы.
Несмотря на мягкие условия содержания, Спиридонова считалась жертвой режима и после отбытия 12 лет срока была освобождена по личному распоряжению Керенского.
После освобождения Мария стала вести активную политическую и общественную жизнь, возглавила партию левых эсеров, активно взаимодействовала с Лениным.
Но после обвинения большевиков в измене пути партий разошлись, и женщина на V Всероссийском съезде Советов заявила о выборе террора как дальнейшего политического курса.
Угрозы она реализовала уже спустя несколько дней: бомба взорвалась 6 июля 1918 года в резиденции немецкого посла. Эсеры считали, что его смерть станет достаточным основанием для разрыва Брестского мира. Спиридонову арестовывают, но вскоре отпускают на свободу.
Николай Бухарин, свидетельствовавший против нее в Московском Революционном трибунале, отметил алогичность и истеричность ее высказываний. Было принято решение об изоляции Спиридоновой от всякой политической деятельности сроком на один год.
Но вместо санатория женщину отправили в психиатрическую лечебницу, по прибытии в которую она объявила голодовку и чуть не погибла. По личному ходатайству Цеткин Марию освободили и поселили в Малаховке (Подмосковье) вместе с боевой подругой Александрой Измайлович. Женщины прозябали в полной нищете, деля на двоих одно пальто, одну кофту и шапку.
Политическая карьера бывшей террористки завершилась. А вот мытарства только начинались. За попытку побега ее сослали в Среднюю Азию. В 1930 году снова последовал арест с последующей отправкой в туберкулезную больницу, а затем в новую ссылку в Уфу. Спустя еще 7 лет женщину арестовали последний раз, обвинив в организации и развертывании контрреволюционной террористической деятельности. Приговор – 25 лет тюрьмы.
К концу жизни от горевшей задором юной и прекрасной террористки ничего не осталось. Спиридонова превратилась в худую измученную женщину, у которой явно проявлялись признаки психического заболевания. У Спиридоновой даже не было личных вещей, лишь казенная кружка и ложка.
В общей сложности женщина отбыла в заключении 32 года. Свой последний срок она не досидела: в 1941 году заключенную расстреляли. Но приговор она, вероятнее всего, не услышала из-за полной глухоты.
Что парадоксально, в 1992 году эсеровскую святую полностью реабилитировали. Простив даже убийство человека. Но нужно учитывать тот факт, что в понимании современников Марии совершенное ею не было убийством, а лишь политическим террором. В котором люди видели единственный возможный способ противостоять режиму.
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Ни семьи, ни детей, все спущено - в унитаз, ради мифической ИДЕИ
Вот единственное хорошее дело, кое делал Джугашвильман по кличке Сталин - это то шо он чуть не всех гейволюционеров к своему хозяину - сатане отправлял.
В юности это не так было заметно, а к старости - проявилось.
Как в поговорке: "С юности - прорешка, к старости - дыра."
Именно такие истеричные натуры больше всего заводят толпу.
Кстати, как там Вольфович? Жив ещё?
Что-то вспомнил его...