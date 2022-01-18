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Упаковка, которая наносит удар и по экологии, и по здравому смыслу

Упаковка, которая наносит удар и по экологии, и по здравому смыслу (18 фото)

Автор:
18 января 2022 08:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: еда   покупка   продукты   упаковка   фото   экология   
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Супермаркеты не отстают в своём маниакальном желании упаковать буквально всё! Вот несколько примеров такого щедрого, но ужасно раздражающего подхода.

Когда мы заказываем что-нибудь онлайн, то справедливо надеемся, что товар придёт в целости и сохранности. Но порой продавцы настолько стараются, что явно перебарщивают, и покупатель ожидает маленькую баночку с витаминами, а получает гигантскую коробку и пару метров упаковочной бумаги.


Кусочки хлеба в отеле

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Вот в такой упаковке прислали мой бальзам для губ

Производители и правда думают, что благодаря такому арбуз останется свежим?

Лучшая иллюстрация для понятия «слишком много упаковки»

Я заказала металлические трубочки для питья вместо пластиковых

На них девиз «скажем нет пластику!» и куча пластика.

Вся эта упаковка ради одной баночки с витаминами

Видимо, природная «упаковка» лука и чеснока недостаточно их защищает

Придётся снимать пластик с каждой мини-колбаски

Даже кот в шоке от 15 метров бумаги, в которой лежала пачка наполнителя

Пластиковые ручки тоже необходимо поместить в пластик

Заказал зонтик, и вот, в чём он приехал

Этой упаковочной бумаги хватило на целую тогу.


Думал, помогу природе, купив ватные палочки не из пластика. Но они упакованы в пластик!

Такой хрупкий продукт, как кокос, и правда стоит защитить получше

В этом магазине явно не смогли определиться: помогать природе или нет

Надпись на стенде: «Мы любим наши океаны! Не используйте пластиковый пакет, попросите упаковать рыбу в бумагу».


Гигантская коробка для крохотного тюбика

И всё это ради небольшой порции тунца

Кусочки яблока в индивидуальной упаковке и пластиковой коробке

Кажется, логика упаковки настолько бессмысленна, что понять её просто невозможно!

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Метки: еда   покупка   продукты   упаковка   фото   экология   
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