Упаковка, которая наносит удар и по экологии, и по здравому смыслу

Супермаркеты не отстают в своём маниакальном желании упаковать буквально всё! Вот несколько примеров такого щедрого, но ужасно раздражающего подхода.
Когда мы заказываем что-нибудь онлайн, то справедливо надеемся, что товар придёт в целости и сохранности. Но порой продавцы настолько стараются, что явно перебарщивают, и покупатель ожидает маленькую баночку с витаминами, а получает гигантскую коробку и пару метров упаковочной бумаги.
Кусочки хлеба в отеле
Вот в такой упаковке прислали мой бальзам для губ
Производители и правда думают, что благодаря такому арбуз останется свежим?
Лучшая иллюстрация для понятия «слишком много упаковки»
Я заказала металлические трубочки для питья вместо пластиковых
На них девиз «скажем нет пластику!» и куча пластика.
Вся эта упаковка ради одной баночки с витаминами
Видимо, природная «упаковка» лука и чеснока недостаточно их защищает
Придётся снимать пластик с каждой мини-колбаски
Даже кот в шоке от 15 метров бумаги, в которой лежала пачка наполнителя
Пластиковые ручки тоже необходимо поместить в пластик
Заказал зонтик, и вот, в чём он приехал
Этой упаковочной бумаги хватило на целую тогу.
Думал, помогу природе, купив ватные палочки не из пластика. Но они упакованы в пластик!
Такой хрупкий продукт, как кокос, и правда стоит защитить получше
В этом магазине явно не смогли определиться: помогать природе или нет
Надпись на стенде: «Мы любим наши океаны! Не используйте пластиковый пакет, попросите упаковать рыбу в бумагу».
Гигантская коробка для крохотного тюбика
И всё это ради небольшой порции тунца
Кусочки яблока в индивидуальной упаковке и пластиковой коробке
Кажется, логика упаковки настолько бессмысленна, что понять её просто невозможно!
Источник:
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