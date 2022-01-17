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18 раз, когда природа показала людям, кто здесь главный

18 раз, когда природа показала людям, кто здесь главный (17 фото)

Автор:
17 января 2022 15:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   картинки   милые фото   мощь природы   природа   фото   
1853
17

В потоке современных открытий, когда человек каждый день изобретает что-то новое или хвастается созданием очередного мощного лекарства, в природе все идет своим чередом. Мы стали забывать, как много невероятных созданий и явлений есть в мире. Перед вами 18 напоминаний о том, как невероятна и всемогуща природа, что аж дух захватывает.

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Улицы Испании были заполнены морской пеной после того, как на страну обрушился шторм

Дикие лошади в океане

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Метки: интересно   картинки   милые фото   мощь природы   природа   фото   
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sedoisever 48 минут назад
А как малахит, агат или облако показали, " что они тут главные"?
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