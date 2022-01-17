18 раз, когда природа показала людям, кто здесь главный

В потоке современных открытий, когда человек каждый день изобретает что-то новое или хвастается созданием очередного мощного лекарства, в природе все идет своим чередом. Мы стали забывать, как много невероятных созданий и явлений есть в мире. Перед вами 18 напоминаний о том, как невероятна и всемогуща природа, что аж дух захватывает.