18 раз, когда природа показала людям, кто здесь главный

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В потоке современных открытий, когда человек каждый день изобретает что-то новое или хвастается созданием очередного мощного лекарства, в природе все идет своим чередом. Мы стали забывать, как много невероятных созданий и явлений есть в мире. Перед вами 18 напоминаний о том, как невероятна и всемогуща природа, что аж дух захватывает.
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Man-O-War - морское создание, которые выглядит очень мило и ярко, на самом же деле имеет ядовитые щупальца, прикосновение к которым смертельно
Улицы Испании были заполнены морской пеной после того, как на страну обрушился шторм
Дикие лошади в океане
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