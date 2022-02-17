Стол переговоров Путина стал «яблоком раздора» для итальянцев и испанцев

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Главы двух европейских фирм переругались из-за права называться производителями огромного стола переговоров в Кремле.
Длиннющий кремлевский стол стали активно обсуждать в СМИ после переговоров Путина и Макрона. Журналисты впечатлились его длиной: более шести метров разделяли тогда лидеров.
Только поуспокоились эти разговоры, как вспыхнул настоящий скандал, опять же, из-за того «столика». Разгорелся нешуточный спор между итальянцами и испанцами, выясняющими, где же этот предмет мебели был изготовлен.
Сначала, как сообщает издание Corriere della Sera, испанский предприниматель Винсенте Сарагоса похвастался, что именно его фирма в Валенсии в 2005-м и сотворила это чудо.
Только поуспокоились эти разговоры, как вспыхнул настоящий скандал, опять же, из-за того «столика». Разгорелся нешуточный спор между итальянцами и испанцами, выясняющими, где же этот предмет мебели был изготовлен.
Сначала, как сообщает издание Corriere della Sera, испанский предприниматель Винсенте Сарагоса похвастался, что именно его фирма в Валенсии в 2005-м и сотворила это чудо.
Тут же возбудился горячий итальянец Ренато Полонья, представляющий компанию Oak. Ставший знаменитым эксклюзивный стол Путина – это его работа, уверяет Ренато. Причем, давняя, выполненная еще в 90-е.
«Передо мной лежат эскизы, которые нам отправили россияне, есть даже исправления. Более того, у меня есть книга, выпущенная в России в 2000 году, с фотографиями залов Кремля. Там есть зал, в котором стоит этот стол», – предъявил свои пруфы Полонья.
Между тем, в Сети продолжают рождаться многочисленные мемы, фотожабы, посвященные нестандартному изделию. Народное творчество на фоне подобных разборок только расцветает!
«Передо мной лежат эскизы, которые нам отправили россияне, есть даже исправления. Более того, у меня есть книга, выпущенная в России в 2000 году, с фотографиями залов Кремля. Там есть зал, в котором стоит этот стол», – предъявил свои пруфы Полонья.
Между тем, в Сети продолжают рождаться многочисленные мемы, фотожабы, посвященные нестандартному изделию. Народное творчество на фоне подобных разборок только расцветает!
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А так вообще ситуация радует - Байден, Макрон и Шольц будут спорить кого из них Россия испугалась, а предприимчивые ребята начинают примазываться к процессу типа чей стол так повлиял на переговоры!
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