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Стол переговоров Путина стал «яблоком раздора» для итальянцев и испанцев

Стол переговоров Путина стал «яблоком раздора» для итальянцев и испанцев (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 22:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: испанцы   итальянцы   мемы   политика   путин   спор   стол   фотожабы   
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Главы двух европейских фирм переругались из-за права называться производителями огромного стола переговоров в Кремле.
Длиннющий кремлевский стол стали активно обсуждать в СМИ после переговоров Путина и Макрона. Журналисты впечатлились его длиной: более шести метров разделяли тогда лидеров.

Только поуспокоились эти разговоры, как вспыхнул настоящий скандал, опять же, из-за того «столика». Разгорелся нешуточный спор между итальянцами и испанцами, выясняющими, где же этот предмет мебели был изготовлен.

Сначала, как сообщает издание Corriere della Sera, испанский предприниматель Винсенте Сарагоса похвастался, что именно его фирма в Валенсии в 2005-м и сотворила это чудо.
Тут же возбудился горячий итальянец Ренато Полонья, представляющий компанию Oak. Ставший знаменитым эксклюзивный стол Путина – это его работа, уверяет Ренато. Причем, давняя, выполненная еще в 90-е.

«Передо мной лежат эскизы, которые нам отправили россияне, есть даже исправления. Более того, у меня есть книга, выпущенная в России в 2000 году, с фотографиями залов Кремля. Там есть зал, в котором стоит этот стол», – предъявил свои пруфы Полонья.

Между тем, в Сети продолжают рождаться многочисленные мемы, фотожабы, посвященные нестандартному изделию. Народное творчество на фоне подобных разборок только расцветает!

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Метки: испанцы   итальянцы   мемы   политика   путин   спор   стол   фотожабы   
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17  комментариев
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30k
a.fey 2 часа назад
Меня больше интересует стул, а именно, в каком стуле зашиты брильянты.
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5k
Андрей 40 секунд назад
Да какой италиянцы, испанцы, это Петров и Баширов принесли, а вот откуда, это мы не знаем.
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1k
Dmitrij 11 минут назад
Не Бончини стол делали?

Ссылка www.youtube.com
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37k
Вепс 22 минуты назад
Макрона посадили за такой длинный стол не просто так. Показали на сколько он далек от реальности и насколько его мнение интересно. В политике никогда не бывает ничего просто так, оплошностей там не прощают.
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6k
Дмитрий Горчилин 41 минуту назад
Сейчас еще производители жучков поссорятся, чьи там в столе стоят.
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−33
Фома 57 минут назад
К тому времени вслед за Фиораванти в Москву были приглашены и другие итальянские зодчие.
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−33
Фома Час назад
А ничего что кремль итальянец строил?!
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−7
Отчим на час Час назад
Какой стол - такой и стул.
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13k
Broser Час назад
Насколько я знаю столы делает Шойгу.
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644
perekrestok 2 часа назад
Прекрасный стол: друг друга видят, слышат и социальную дистанцию соблюдают!
А так вообще ситуация радует - Байден, Макрон и Шольц будут спорить кого из них Россия испугалась, а предприимчивые ребята начинают примазываться к процессу типа чей стол так повлиял на переговоры!
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15k
vikklu 2 часа назад
Таки даже стола себе не удостоились сделать в родной стране... О каких тогда полимерах может идти речь?
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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