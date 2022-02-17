Стол переговоров Путина стал «яблоком раздора» для итальянцев и испанцев

Длиннющий кремлевский стол стали активно обсуждать в СМИ после переговоров Путина и Макрона. Журналисты впечатлились его длиной: более шести метров разделяли тогда лидеров.



Только поуспокоились эти разговоры, как вспыхнул настоящий скандал, опять же, из-за того «столика». Разгорелся нешуточный спор между итальянцами и испанцами, выясняющими, где же этот предмет мебели был изготовлен.



Сначала, как сообщает издание Corriere della Sera, испанский предприниматель Винсенте Сарагоса похвастался, что именно его фирма в Валенсии в 2005-м и сотворила это чудо.