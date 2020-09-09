FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6050 постов • 1068 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет

Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет (3 фото)

Автор:
09 сентября 2020 11:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Песков   интересное   мемы   политика   прямая линия 2020   путин   
832
3

Каждый год президент России выходит в прямой эфир и отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Однако, по словам Пескова, в этом году «Прямая линия с Владимиром Путиным» не состоится.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Песков   интересное   мемы   политика   прямая линия 2020   путин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
27
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
24k
labuda.blog 2 часа назад
Хорошая статья-корм для анальных хомячков и русофобов! Сейчас в комментах будет фонтан из поноса детской радости!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
60k
HundeBeißer2 labuda.blog 2 часа назад
Пригожинская псинка в экстазе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
trent07 2 минуты назад
Именно поэтому выборы справедливые и честные могут быть только поименные, непрерывные и бесцензовые. При периодических, тайных и цензовых выборах избранный слуга народа может этот народ послать и ничего вы ему не сделаете как до истечения срока его полномочий, так и после данного срока.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ 7 минут назад
Да с начала года обнуление, шугалей, голосистый шугалей 2, крэпенький орэшек.... Наши власти вкупе с батько уже столько намемили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−20
Денис Г. Полчаса назад
Отличная новость!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Полчаса назад
Может эта,плохо себя чувствует!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA 38 минут назад
А мне так хотелось послушать очередную сказку о том,как я классно заживу в ближайшей перспективе! Как день ото дня крепнет под санкциями наша экономика,и как семимильными шагами продвигается борьба с коррупцией! Сука! До слёз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Алексей 47 минут назад
Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Dima 52 минуты назад
Надоело Царю на вопросы холопов отвечать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 55 минут назад
Одно и то же брехать надоело, другого сказать нечего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sergey_71rus Час назад
А зачем? И так, какие реформы и ограничения не проводи, пипл всё равно их глотает, как ту же ПР, ходит и тупо голосует ЗА. Так, чего время терять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
Nane First NameLast Час назад
Да уж. То была возможность подлизать Путину на прямой линии - а теперь всё. Подлизать Путину становится все сложнее.

Да, платненькие? Что вы думаете об этом?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
McAir Час назад
Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Natrogrii 2 часа назад
А мы то так надеялись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NoIseWind Natrogrii 55 минут назад
мухожук бы не помешал :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Andrey 2 часа назад
Путин наконец понял, что лапшеразвешивательная машина больше не работает...
Путин наконец понял, что лапшеразвешивательная машина больше не работает...
Путин наконец понял, что лапшеразвешивательная машина больше не работает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
24k
labuda.blog Andrey 2 часа назад
Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ labuda.blog 9 минут назад
А то станешь дэнээровцем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
Андрей 2 часа назад
Б.Л.Я как теперь жить!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−147
радонеж 2 часа назад
моль разве не в бункере?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
DoctorBetruger 2 часа назад
Ежегодного фарса с типа случайными вопросами и спонтанными ответами не будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
Nane First NameLast DoctorBetruger 36 минут назад
Ну может, он бы анек какой-то рассказал. Или там смехошуточку пустил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
DoctorBetruger Nane First NameLast 5 минут назад
Да там и шутки какие-то по-армейски убогие.Типа про "бабушку-не дедушку" и прочее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Нанук Паналык 2 часа назад
Подохнет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
24k
labuda.blog Нанук Паналык 2 часа назад
Хохол, закрой один глаз и загадай желание!
....
- Размечтался одноглазый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) На встрече с общественниками Путин рассказал анекдот про бабку и юриста На встрече с общественниками Путин рассказал анекдот про бабку и юриста Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России Кремль опубликовал архивное видео танцев Путина и Джорджа Буша-младшего Кремль опубликовал архивное видео танцев Путина и Джорджа Буша-младшего Вся страна поздравляет Путина с днём рождения, а сам именинник гуляет по тайге Вся страна поздравляет Путина с днём рождения, а сам именинник гуляет по тайге Владимир Путин выступил против выставления Украины в невыгодном свете на федеральном ТВ Владимир Путин выступил против выставления Украины в невыгодном свете на федеральном ТВ
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
303884



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
2
56
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет
2
216
Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
1:0 в пользу Затравкина: крупноформатный сын Никаса Сафронова на отдыхе плюхнулся в детский бассейн и сломал его
0
36
1:0 в пользу Затравкина: крупноформатный сын Никаса Сафронова на отдыхе плюхнулся в...
Диета Анны Семенович потерпела фиаско
0
40
Диета Анны Семенович потерпела фиаско
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото)
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
34

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#сша#россия#СССР#новости#суд#актер#война
#юмор#интересно#интересное#дтп#шоу бизнес#картинки#позитив#навальный#архитектура#еда
#прикол#история#подборка#ефремов#грибы#настроение#реакция#авария#в мире#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться