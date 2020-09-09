Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет

Каждый год президент России выходит в прямой эфир и отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Однако, по словам Пескова, в этом году «Прямая линия с Владимиром Путиным» не состоится.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в этом году проводить «Прямую линия с Владимиром Путиным» нет смысла, ведь «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». В нынешнем году проводить прямую линию в привычном формате нет смысла.
Элементы прямой линии, позволяющие президенту получить обратную связь от граждан, планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре 2020 года, сообщает ТАСС.
"Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - сообщил пресс-секретарь главы государства.
Пользователи сети уже отреагировали на это сообщение:
Ну да - пора завязывать с таким... общением с народом и тем более, что всё равно ничего не меняется, чтобы и кто нам не говорил...— Valery Volkov (@VaVo_rus) September 9, 2020
После принятия нами изменений в Конституцию, разговаривать больше не о чем. Мы окончательно стали расходным материалом.— LevGaz (@lev_gaz) September 9, 2020
Вот уже несколько лет после прямой линии в сети появляются куча мемов. В этом году похоже мы их не дождёмся!
Оговорки, мемы, шутки и интересные ответы "Прямой линии с президентом".
Источник:
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Да, платненькие? Что вы думаете об этом?)))
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- Размечтался одноглазый!