Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в этом году проводить «Прямую линия с Владимиром Путиным» нет смысла, ведь «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». В нынешнем году проводить прямую линию в привычном формате нет смысла.





Элементы прямой линии, позволяющие президенту получить обратную связь от граждан, планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре 2020 года, сообщает ТАСС.





"Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - сообщил пресс-секретарь главы государства.





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