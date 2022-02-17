В Петербурге задержали банду «чёрных коллекторов»

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с полицейскими накрыли группировку лже-коллекторов, вымогавших деньги в разных регионах России. По данным правоохранителей, на счету у банды вымогателей не менее 30 эпизодов преступной деятельности.

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«В Санкт-Петербурге сотрудниками ГУМВД совместно с УФСБ задержана организованная группа в составе пяти человек, в возрасте от 23 до 45 лет, причастная к незаконной коллекторской деятельности, а также к совершению серии вымогательств на территории региона и иных субъектах Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

К счастью для самих задержанных, они не занимались избиением должников, а устраивали мелкие пакости - заливали клей в дверные замки, расклеивали на двери стикеры, расписывали нецензурными надписями стены в подъездах, раскладывали в почтовые ящики конверты с суммой долга. Ну и, конечно, угрожали.