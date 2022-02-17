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В Петербурге задержали банду «чёрных коллекторов»

В Петербурге задержали банду «чёрных коллекторов» (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 19:22
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   коллекторы   санкт-петербург   фсб   
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Вымогатели устраивали пакости, о которых, к счастью, россияне уже начали забывать - писали на стенах подъездов угрозы или заливали дверные замки клеем.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с полицейскими накрыли группировку лже-коллекторов, вымогавших деньги в разных регионах России. По данным правоохранителей, на счету у банды вымогателей не менее 30 эпизодов преступной деятельности.

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«В Санкт-Петербурге сотрудниками ГУМВД совместно с УФСБ задержана организованная группа в составе пяти человек, в возрасте от 23 до 45 лет, причастная к незаконной коллекторской деятельности, а также к совершению серии вымогательств на территории региона и иных субъектах Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.


К счастью для самих задержанных, они не занимались избиением должников, а устраивали мелкие пакости - заливали клей в дверные замки, расклеивали на двери стикеры, расписывали нецензурными надписями стены в подъездах, раскладывали в почтовые ящики конверты с суммой долга. Ну и, конечно, угрожали.

В незаконной деятельности признались не все. Сурен Полуян, которого силовики застали дома в трусах, сделал вид, что ничего не понимает. Однако его более молодой «коллега» пошёл на контакт со следствием и признался, что его заставили заниматься вымогательством, поскольку тот сам должен денег.


Силовики провели ряд обысков в «офисе» и квартирах подозреваемых и изъяли документы, стикеры и прочие важные улики, доказывающие их причастность к незаконной деятельности. На всех участников банды возбудили уголовное дело по ст. 163 УК («Вымогательство»). Следствие продолжается.

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Метки: видео   задержание   коллекторы   санкт-петербург   фсб   
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Serg Dex 2 часа назад
А зачем разрешать коллекторов, у нас же правовое государство?
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13k
Владислав Грецов 2 минуты назад
тоже россияне....
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Мария Мехоношина 4 минуты назад
Сколько же уродов ходит по нашей земле! Как только земля то таких носит! Просто моральные уроды! Срок им нужно впаять пожизненный! Чтобы и другим неповадно было!
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1k
elf3399 9 минут назад
Куда ж без Сурена-то? Везде какой-нибудь Сурен, Асланбек, Чучмек
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2k
Дмитрий 10 минут назад
Опять, б.л.я.д.ь, Сурен..обидно прям за русских преступников..совсем сдали позиции..
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−4
Энна 12 минут назад
Самое страшное , когда приходят к пожилым людям и бьют их за непонятные долги
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1k
Иван Иванович 14 минут назад
И опять обезьяны. Все таки им дали задание так себя вести в России. Каждый день чурки.
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Великий Кормчий Полчаса назад
Сурен полуян. Коренной житель питера

Есть смайлик где улыбающийся коренной житель из акм валит гастеров?
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Племянник Путина 40 минут назад
жидковатые какие-то коллекторы.
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panama 44 минуты назад
Любите гостей? Любите за ними и убирать!
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Mr White Man 45 минут назад
О, опять смуглолицые Сурэны с Полуянами
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