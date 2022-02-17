В Петербурге задержали банду «чёрных коллекторов»

Вымогатели устраивали пакости, о которых, к счастью, россияне уже начали забывать - писали на стенах подъездов угрозы или заливали дверные замки клеем.
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с полицейскими накрыли группировку лже-коллекторов, вымогавших деньги в разных регионах России. По данным правоохранителей, на счету у банды вымогателей не менее 30 эпизодов преступной деятельности.
«В Санкт-Петербурге сотрудниками ГУМВД совместно с УФСБ задержана организованная группа в составе пяти человек, в возрасте от 23 до 45 лет, причастная к незаконной коллекторской деятельности, а также к совершению серии вымогательств на территории региона и иных субъектах Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
К счастью для самих задержанных, они не занимались избиением должников, а устраивали мелкие пакости - заливали клей в дверные замки, расклеивали на двери стикеры, расписывали нецензурными надписями стены в подъездах, раскладывали в почтовые ящики конверты с суммой долга. Ну и, конечно, угрожали.
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В незаконной деятельности признались не все. Сурен Полуян, которого силовики застали дома в трусах, сделал вид, что ничего не понимает. Однако его более молодой «коллега» пошёл на контакт со следствием и признался, что его заставили заниматься вымогательством, поскольку тот сам должен денег.
Силовики провели ряд обысков в «офисе» и квартирах подозреваемых и изъяли документы, стикеры и прочие важные улики, доказывающие их причастность к незаконной деятельности. На всех участников банды возбудили уголовное дело по ст. 163 УК («Вымогательство»). Следствие продолжается.
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Есть смайлик где улыбающийся коренной житель из акм валит гастеров?