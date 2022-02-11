Если вы любите Нирвану, то у вас могут быть проблемы

Каждый из них заполнил анкету-опросник, в которых были представлен 23 жанра и поджанра музыки, также они описали черты своего характера. Людям также представлялись отрывки из музыкальных произведений, после прослушивания которых респондент должен был описать свои чувства к композициям. Автором данной работы выступил нейробиолог и психолог Дэвид Гринберг.