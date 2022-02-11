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Если вы любите Нирвану, то у вас могут быть проблемы

Если вы любите Нирвану, то у вас могут быть проблемы (5 фото + 5 видео)

Автор:
11 февраля 2022 20:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Музыка   британские ученые   интересно   исследование   психология   характер   эксперимент   
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Скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, кто ты. Ученые выявили связь между любимой музыкой и характером человека.

Только не смейтесь, но британские ученые из университета Кембриджа провели исследование зависимости музыки и характера людей.

Для чистоты эксперимента они опросили респондентов из разных стран, всего в исследовании приняло 350 тысяч человек из 50 стран.

Каждый из них заполнил анкету-опросник, в которых были представлен 23 жанра и поджанра музыки, также они описали черты своего характера. Людям также представлялись отрывки из музыкальных произведений, после прослушивания которых респондент должен был описать свои чувства к композициям. Автором данной работы выступил нейробиолог и психолог Дэвид Гринберг.


Результат показал, что экстраверты в основном любят такие произведения, как песня Shivers Эда Ширана.

Спокойные, милые и приятные люди зачастую имеют в своих плейлистах песни Марвина Гэя What’s Going On и Shallow дуэта Леди Гаги и Брэдли Купера.


Чистоплюям и людям с пунктиком на порядке не придется по душе Rage Against the Machine.


Открытые и общительные люди будут слушать на повторе Space Oddity Дэвида Боуи.


Невротики в своих наушниках слушают Smells Like Teen Spirit Нирваны. К слову, такие люди разделяются на два лагеря.

Одним невротикам нравится мягкая и позитивная музыка, вторые же слушают металл и другой тяжелый рок, чтобы выплеснуть эмоции.


А какую музыку чаще всего слушаете вы?

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Метки: Музыка   британские ученые   интересно   исследование   психология   характер   эксперимент   
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13  комментариев
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1k
Herr Mannelig Час назад
"Одним невротикам нравится мягкая и позитивная музыка, вторые же слушают металл и другой тяжелый рок, чтобы выплеснуть эмоции"
...........
ну всё мне поставили диагноз..а если мне сегодня нравится Motörhead и Eluveitie, а завтра Хелависа и Subway to Sally , у меня раздвоение личности или я просто такой разносторонний?
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Долбо"бы какие-то, а не исследователи. Всё черно-белое.
А если я слушаю вперемешку и классику и хард и попсу и всё остальное, кроме блатняка и кавказоидских?
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4k
Юрий Злой 40 минут назад
у меня в плейлисте есть и рамштайн и глюкоза, и эминем, и даже индийские песни ) так что исследователи могут ити в лес)))
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3k
sedoisever 43 минуты назад
Кто-нибудь уже скажет британским учёным, что никакие они, нахрен, не учёные?
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3k
Александр 47 минут назад
Британские учёные... Дальше можно не читать.
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2k
Сладких снов 50 минут назад
Музыка это МИР. Мне нравится всё, что сделано с ДУШОЙ!
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49k
noName 59 минут назад
Ссылка youtu.be
ну жду диагноза...
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30k
Антон Час назад
Слушаю хард-, поп-, панк-, инди-рок, гранж, альтернативу. Рэп чёрных блоков, попсу англоязычную иногда, немецкое техно, бразильскую попсу и кавказский шансон. По-вашему, я вообще тогда монстр
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13k
Вася Час назад
я тащусь от ласкового мая и Муслима Магомаева. Автор иди в жопу
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6k
kleyman Час назад
А если "Красная плесень" и "КиШ" в кайф, это чего значит?
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3k
Едондер пуп Час назад
Про Сектор Газа есть чё?))
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