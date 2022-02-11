Если вы любите Нирвану, то у вас могут быть проблемы

Скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, кто ты. Ученые выявили связь между любимой музыкой и характером человека.
Только не смейтесь, но британские ученые из университета Кембриджа провели исследование зависимости музыки и характера людей.
Для чистоты эксперимента они опросили респондентов из разных стран, всего в исследовании приняло 350 тысяч человек из 50 стран.
Каждый из них заполнил анкету-опросник, в которых были представлен 23 жанра и поджанра музыки, также они описали черты своего характера. Людям также представлялись отрывки из музыкальных произведений, после прослушивания которых респондент должен был описать свои чувства к композициям. Автором данной работы выступил нейробиолог и психолог Дэвид Гринберг.
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Результат показал, что экстраверты в основном любят такие произведения, как песня Shivers Эда Ширана.
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Спокойные, милые и приятные люди зачастую имеют в своих плейлистах песни Марвина Гэя What’s Going On и Shallow дуэта Леди Гаги и Брэдли Купера.
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Чистоплюям и людям с пунктиком на порядке не придется по душе Rage Against the Machine.
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Открытые и общительные люди будут слушать на повторе Space Oddity Дэвида Боуи.
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Невротики в своих наушниках слушают Smells Like Teen Spirit Нирваны. К слову, такие люди разделяются на два лагеря.
Одним невротикам нравится мягкая и позитивная музыка, вторые же слушают металл и другой тяжелый рок, чтобы выплеснуть эмоции.
А какую музыку чаще всего слушаете вы?
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ну всё мне поставили диагноз..а если мне сегодня нравится Motörhead и Eluveitie, а завтра Хелависа и Subway to Sally , у меня раздвоение личности или я просто такой разносторонний?
А если я слушаю вперемешку и классику и хард и попсу и всё остальное, кроме блатняка и кавказоидских?