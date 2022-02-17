Девушки такие смешные

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Отдохнём от политики и посмеёмся над душевной простотой девушек
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Авторский пост
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Только честно!
ГДЕ ВЫ таких баб находите? Где у них заповедник?
Нормальных же намного больше.
Из всех сотрудниц, за многие годы, я такую встретила ОДНУ.
Вот у меня знакомый( я тут про него писал) рост 160см, страшный как смена в выходные и зп около 30к, живёт с родаками, образования нет. Ну и вот где ему найти умную и добрую? И он не виноват, Что таким родился, но судят по внешности, и ему уже за 35.
"Без образования" - не умный.
"С родаками живёт" - паразит.
Тут либо самому меняться, либо надувную покупать.
у баб переклинило вот это "я ничего не должна, а он обязан мне всё оплатить".
мужики наоборот считают, что каждая только и ищет папика побогаче, соответственно, достаточно помахать толстым лопатником и любую купишь.
но кроме этой толпы "купи-продай" осталось немало нормальных людей, которые строят отношения не по расчету и прекрасно живут