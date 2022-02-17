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Девушки такие смешные

Девушки такие смешные (25 фото)

Автор:
17 февраля 2022 16:20
Метки: Юмор   девушки   прикол   
1795
25
Отдохнём от политики и посмеёмся над душевной простотой девушек
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Метки: Юмор   девушки   прикол   
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71k
7guest 3 часа назад
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32k
Korolev 57 минут назад
Комментарий к фото
Это так толсто, что даже тонко )))
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17k
fanatik115 Час назад
знаю одну такую. 36 лет, 3 развода, 3 детей от каждого из мужей, 2 квартиры, машина, естественно, алименты получает от всех 3 мужиков.
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Господа-товарищи! Ответьте!
Только честно!
ГДЕ ВЫ таких баб находите? Где у них заповедник?
Нормальных же намного больше.
Из всех сотрудниц, за многие годы, я такую встретила ОДНУ.
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17
Knives22 Izrin Maria Полчаса назад
У вас выборка не правильная. Вы среди сотрудниц смотрели, а подобные дамы в основном не работают. В каком-нибудь клубе каждая 2 такая.
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5k
Mixalych 3 часа назад
Пусть молоденькие девочки потешат себя мыслями "мужчина должен", ждут принца на белом коне и мечтают о безбедном существовании ничего не делая. Но к своим сорока годам я вижу больше неудачниц, поймавших жесткий облом о халяве, чем схвативших удачу за хвост. И нормально живут те, кто тихо, скромно выходили замуж по любви.
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0
Дмитрий Михайленко 3 часа назад
Угарный пост!
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15k
Booka1a 3 часа назад
да всё нормально.
у баб переклинило вот это "я ничего не должна, а он обязан мне всё оплатить".
мужики наоборот считают, что каждая только и ищет папика побогаче, соответственно, достаточно помахать толстым лопатником и любую купишь.
но кроме этой толпы "купи-продай" осталось немало нормальных людей, которые строят отношения не по расчету и прекрасно живут
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43k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
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43k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
я бы ответил - ну не настолько я дебил...
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43k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
зато честно)
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11k
Kostick 3 часа назад
главная тема: "твои деньги - это наши, а мои - это только мои!")
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43k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
не знал что такое МГТОВ, но походе дельная тема если таких сучек от нее корёжит))
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