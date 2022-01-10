Приму в дар квартиру и гитару, или типичные анкеты девушек с сайтов для знакомств

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Сайты/приложения для знакомств сегодня просто невероятно популярны. Все из-за того, что в современном мире у людей слишком мало времени, поэтому поиск вторых половинок в офлайне - это вымирающий жанр. Перед вами среднестатистические анкеты свободных девушек, от которых встают волосы дыбом.
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