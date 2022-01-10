Приму в дар квартиру и гитару, или типичные анкеты девушек с сайтов для знакомств

FISHKINET
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото) Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото) ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... "Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам пятилетней девочки "Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам... "Он меня ударил!": российская туристка устроила истерику на экскурсии в Таиланде "Он меня ударил!": российская туристка устроила истерику на... Первые демотиваторы 2022 года Первые демотиваторы 2022 года Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник Госсекретарь США хамски пошутил о русских миротворцах в Казахстане Госсекретарь США хамски пошутил о русских миротворцах в Казахстане Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Придушил" памятник: военнослужащий с Северного Кавказа поглумился над монументом павшим бойцам ГРУ "Придушил" памятник: военнослужащий с Северного Кавказа поглумился... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Упакуй по-советски: 6 забытых видов упаковки продуктов из СССР с ламповыми фото Упакуй по-советски: 6 забытых видов упаковки продуктов из СССР с... Кавказцы избили водителя автобуса в Люберцах Кавказцы избили водителя автобуса в Люберцах 15 исключительных вещей, которые не каждый день увидишь 15 исключительных вещей, которые не каждый день увидишь Сложно ли было купить охотничье ружьё в СССР? Сложно ли было купить охотничье ружьё в СССР? Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру Заброшенный на острове в Арктике городок маячной команды "Северный Кильдин" Заброшенный на острове в Арктике городок маячной команды "Северный... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Ретро фотографии Ретро фотографии Неравнодушный мужчина отговорил девушку прыгать с балкона Неравнодушный мужчина отговорил девушку прыгать с балкона
Приму в дар квартиру и гитару, или типичные анкеты девушек с сайтов для знакомств

Приму в дар квартиру и гитару, или типичные анкеты девушек с сайтов для знакомств (20 фото)

Автор:
10 января 2022 11:46
Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомство   отношения   прикол   смех   
2463
20
Сайты/приложения для знакомств сегодня просто невероятно популярны. Все из-за того, что в современном мире у людей слишком мало времени, поэтому поиск вторых половинок в офлайне - это вымирающий жанр. Перед вами среднестатистические анкеты свободных девушек, от которых встают волосы дыбом.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомство   отношения   прикол   смех   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
dima423 Час назад
да чето это уже скучно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
zz Минуту назад
Тут героини на "миллион", а вечером в подъезде за бутылку пива и сигарету исполняют по кругу на бис любое желание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Довер Иванович Полчаса назад
Спасибо что сразу пишете какие [мат]анутые что-бы время зря не тратить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Опаньки Полчаса назад
как это (последнее фото) может быть 34 года ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Опаньки Полчаса назад
что она за мной слижет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
514
Куртуазный Маньерист 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 46 минут назад
гм, а тп-шки в курсе, что без взаимной типа симпатии написать нельзя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pjrk Час назад
Даже представить боюсь, что она хочет за мной слизать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor Час назад
Такими губищами конечно все слИжет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото) Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото) Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть "Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях "Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43740



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии?
1
86
Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии?
Набирающие популярность
«Паек», который выдают в Японии больному коронавирусом
0
12
«Паек», который выдают в Японии больному коронавирусом
Советы зелёным за рулем от бывалых на дороге
1
60
Советы зелёным за рулем от бывалых на дороге
Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета
Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#кино#СССР#картинки#Приколы#комментарии#природа#фильм
#Юмор#история#прикол#смешные#фотографии#прикольные#добрые видео#позитив#Россия#полиция
#интересно#в мире#животные#Казахстан#новый год#подборка#страна#на различный вкус#смех#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться