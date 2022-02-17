Как сложилась жизнь последнего евнуха Китая

Когда, через два месяца, Сунь Яотин оправился после процедуры оскопления выяснилось, что жизнь любит зло пошутить. Император Пу И, которому его (как и еще пять сотен несчастных) определили в евнухи, был низложен Синхайской революцией 1912 года.

Как раз начался период новейшей истории Китая, которую назвали "эпохой войн милитаристских клик". Описать ситуацию в Китае в 10-20 года непросто, однако можно попробовать.

В этой "войне против всех" экс-император Пу И был в выигрышном положении. Генералам-бандитам нужен был символ старого, конфуцианского Китая, чтобы легитимизировать их военные успехи. И десять лет жизнь в императорском дворце Запретного города была такой же, как в "старое доброе время Цы Си".

До 1924 года жизнь Суня проходила размеренно и даже скандал с поджогом дворца, в котором обвинили евнухов, его почти не тронул. Лишь поначалу.

Всех дворцовых евнухов разогнали и Сунь тоже был отправлен домой - в Цзинхай. Там он пробыл недолго и вскоре вернулся во дворец. Одна из первейших наложниц императора Дуань Кан походатайствовала о нем, ведь он служил ей верой и правдой несколько лет.