Как сложилась жизнь последнего евнуха Китая

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Горькая драма человека, которому просто не повезло оказаться не в том месте, не в то время.
Отцу Сунь Яотина пришлось принимать страшное решение. Семья пребывала в колоссальном безденежье и глава семьи составил кошмарный бизнес-план. Чтобы у семьи были деньги было принято отправить девятилетнего Сунь (1902—1996) в императорские евнухи.
Да, в древнем Китае евнухи часто были материально обеспечены, а кто-то даже был настоящим "серым кардиналом", скрыто управляя делами государства.
Да, в древнем Китае евнухи часто были материально обеспечены, а кто-то даже был настоящим "серым кардиналом", скрыто управляя делами государства.
Стоит упомянуть о том, что отрезанное мужское достоинство должно было храниться в маринадном рассоле. Без этого карьеру евнуха тогда было не построить. Цель была двойная: с точки зрения императора это была гарантия того, что операция действительно состоялась и приближенный не мог бы надругаться над наложницами. А сам евнух, сохраняя свое естество, считал, что в своем следующем воплощении он сможет переродиться полноценным мужчиной.
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Жизнь при дворе
Когда, через два месяца, Сунь Яотин оправился после процедуры оскопления выяснилось, что жизнь любит зло пошутить. Император Пу И, которому его (как и еще пять сотен несчастных) определили в евнухи, был низложен Синхайской революцией 1912 года.
Как раз начался период новейшей истории Китая, которую назвали "эпохой войн милитаристских клик". Описать ситуацию в Китае в 10-20 года непросто, однако можно попробовать.
В этой "войне против всех" экс-император Пу И был в выигрышном положении. Генералам-бандитам нужен был символ старого, конфуцианского Китая, чтобы легитимизировать их военные успехи. И десять лет жизнь в императорском дворце Запретного города была такой же, как в "старое доброе время Цы Си".
До 1924 года жизнь Суня проходила размеренно и даже скандал с поджогом дворца, в котором обвинили евнухов, его почти не тронул. Лишь поначалу.
Всех дворцовых евнухов разогнали и Сунь тоже был отправлен домой - в Цзинхай. Там он пробыл недолго и вскоре вернулся во дворец. Одна из первейших наложниц императора Дуань Кан походатайствовала о нем, ведь он служил ей верой и правдой несколько лет.
Как раз начался период новейшей истории Китая, которую назвали "эпохой войн милитаристских клик". Описать ситуацию в Китае в 10-20 года непросто, однако можно попробовать.
В этой "войне против всех" экс-император Пу И был в выигрышном положении. Генералам-бандитам нужен был символ старого, конфуцианского Китая, чтобы легитимизировать их военные успехи. И десять лет жизнь в императорском дворце Запретного города была такой же, как в "старое доброе время Цы Си".
До 1924 года жизнь Суня проходила размеренно и даже скандал с поджогом дворца, в котором обвинили евнухов, его почти не тронул. Лишь поначалу.
Всех дворцовых евнухов разогнали и Сунь тоже был отправлен домой - в Цзинхай. Там он пробыл недолго и вскоре вернулся во дворец. Одна из первейших наложниц императора Дуань Кан походатайствовала о нем, ведь он служил ей верой и правдой несколько лет.
Но через два года "полевые командиры" перестали нуждаться в императоре Пу И. Его свергли, выселили из дворца и отправили в ссылку в Маньчжурию. Пу И перед самым отъездом издал указ о роспуске евнухов. За экс-императором поехали, по разным данным, от 200 до 470 евнухов. В том числе и Сунь Яотин.
В жизнь евнуха политика вмешалась и в Маньчжурии. Его повелитель вступил в заговор с японцами, что оккупировали север Китая . Оккупанты отрезали Маньчжурию от Китая, сделав ее своим протекторатом и назвав ее Маньчжоу-Го, под формальной властью Пу И. А вот несчастные евнухи оказались, на взгляд китайских патриотов, прислужниками оккупантов и коллаборационистами.
В жизнь евнуха политика вмешалась и в Маньчжурии. Его повелитель вступил в заговор с японцами, что оккупировали север Китая . Оккупанты отрезали Маньчжурию от Китая, сделав ее своим протекторатом и назвав ее Маньчжоу-Го, под формальной властью Пу И. А вот несчастные евнухи оказались, на взгляд китайских патриотов, прислужниками оккупантов и коллаборационистами.
И когда в 1945 году Япония была повержена, а в 1949 году образована Китайская Народная Республика, служба номинальному правителю Маньчжоу-Го неприятно отозвалась Сунь Яотину. В лагерь его не отправили, но с его точки зрения произошло нечто более страшное: боясь репрессий со стороны новых властей, семья Суня в истерике выбросила его отрезанное достоинство, хранившееся в рассоле. И теперь, по понятиям евнуха, он будет обречен каждый раз перерождаться кастратом, без малейшего шанса на нормальную жизнь.
Последние годы
Справедливости ради, стоит отметить, что новая коммунистическая власть Суня не преследовала. А когда началась "политика реформ и открытости", которую связывают с именем Дэн Сяопина, к евнуху даже возник общественный интерес, как к чудом сохранившейся реликвии старого Китая.
Свои последние годы жизни Сунь провел в буддийском храме, вместе с тридцатью такими же кастрированными бедолагами. Жили они на общественные подношения, а Сунь считался главой евнухов, благодаря образованности. И пережил их всех, а потому считается последним евнухом Китая.
Он скончался в 1996 году, в возрасте 94 лет.
Он скончался в 1996 году, в возрасте 94 лет.
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