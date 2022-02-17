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Как сложилась жизнь последнего евнуха Китая

Как сложилась жизнь последнего евнуха Китая (6 фото)

Автор:
17 февраля 2022 16:06
Метки: Китай   евнухи   интересное   история   мужчины   факты   
1460
6
Горькая драма человека, которому просто не повезло оказаться не в том месте, не в то время.
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Последние годы

Справедливости ради, стоит отметить, что новая коммунистическая власть Суня не преследовала. А когда началась "политика реформ и открытости", которую связывают с именем Дэн Сяопина, к евнуху даже возник общественный интерес, как к чудом сохранившейся реликвии старого Китая.

Источник:

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Метки: Китай   евнухи   интересное   история   мужчины   факты   
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11  комментариев
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1k
Лютый Дед 2 часа назад
У евнухов пальцы и язык оставались на месте, поэтому наложниц все таки ублажали.
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Александр Петров 39 минут назад
Да уж не повезло однако.. сначала ты евнух, а потом в храм уходишь. Ну чтож жизнь вещь непредсказуемая
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Чучело Мяучело Час назад
Вот мой кот тоже как сыр в масле, но без яиц... За все нужно платить, сцуко...
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822
Leonid 2 часа назад
Сочувствую...
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132
дмитрий 2 часа назад
Сунь-Не сунь
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
не повезло.
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