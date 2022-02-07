FISHKINET
Сообщество RealFishki 249 постов • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным

Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным (5 фото)

Автор:
07 февраля 2022 18:25
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   мастерство   музей   творчество   факты   
1857
5
Есть достаточно распространенное убеждение, что стеклодувное дело берет свое начало из Италии. Это оспаривают и французы, и греки.
Но в самом большом музее стеклянных изделий Corning glass museum (Нью-Йорк) в состав российской экспозиции входит два ничем непримечательных стакана. Искушенная публика редко удостаивает их своим вниманием, однако специалисты стекольного дела приходят от них в настоящий восторг: тайна этих стаканов долгое время была за семью печатями.
×
×

И, как это часто бывает, разгадка нашлась случайно

Как-то раз в реставрационную мастерскую пришел точно также стакан, как и те, что в экспозиции, но с крохотных сколом на ободке. А вот здесь и выяснилось, что для соединения внутреннего и наружного слоев была применена мастика на основе фотополимер, которая превращалась в кристаллы под воздействием солнечных лучей.
То есть, обычный крепостной смог за полтора века до наших прогрессивных современников изобрести прототип ультрафиолетового клея на основе мет-акрилата!
Стаканы уже более ста лет хранятся в музее и мистификации тут совершенно невозможны. И самый пристальный и внимательный глаз не сможет найти следов склейки. Со стороны стаканы выглядят абсолютно литыми, без щелей, пузырей воздуха, без даже крошечного дефекта.
Такое возможно только при условии того, что расстояние между внутренней и наружной частью постоянно и не больше десятой доли миллиметра. То есть 220 лет из рук крестьянина Саши Вершинина вышло то, что сегодня может воспроизвести только самый современный и высокоточный станок с ЧПУ и точностью А-класса (допустимое вероятностное отклонение не превышает 0,25 мм от нормы). Пожалуй, это будет покруче подкованной блохи.

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: интересное   история   мастерство   музей   творчество   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
MUZSER Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 21 минуту назад
Супер! Побольше бы таких у нас людей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Nаnе First NameLаst 46 минут назад
Спецыальна для автора. Вас там по какому признаку набирают? чтобы пост не выше уровня имбецила был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
826
sos1960sos Час назад
Как много прекрасных и уникальных шедевров было создано Русскими крепостными умельцами. Баринам и барыням в правительстве стоит подумать о возврате крепостничества...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
2k
Алксандр Шевченко Час назад
Всё новое, это хорошо забытое старое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений 2 часа назад
>>> покруче подкованной блохи
Вот интересно, почему как то упускается такой момент, что технологически сделать заводную блоху, посложнее, чем её подковать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 2 часа назад
Хороший пост автор !! Вот только вспомнилась еще одна история ..
+++++++++++++++++++
Сначала трактиры считались местом для привилегированной публики дворян, чиновников, иностранцев. Большая часть населения и вовсе не ходила в такие заведения: людей отпугивали высокие цены. Тогда Петр I обязал владельцев трактиров «заманивать» посетителей: снижать цены и предлагать первую рюмку водки бесплатно. Император считал, что после этого гости обязательно останутся в трактире и закажут что-то еще. Однако посетители выпивали бесплатную рюмку и уходили.

Чтобы не терпеть убытки, владельцы питейных заведений решили сделать для первой рюмки специальную емкость. Она получила название «муха» из-за маленького объема в 10–15 миллилитров (это примерно одна столовая ложка) и небольшого размера.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Почему люди в Средние века спали дважды за ночь Почему люди в Средние века спали дважды за ночь Почему на Аляске до сих пор русские названия Почему на Аляске до сих пор русские названия Выдавил прыщ и умер: печальная и мистическая судьба композитора Скрябина Выдавил прыщ и умер: печальная и мистическая судьба композитора Скрябина Необычные предметы, которые клали в могилы известных людей Необычные предметы, которые клали в могилы известных людей Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА" Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА"
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
54
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Будь осторожен со&nbsp;своей просьбой: новые проделки Джеймса Фридмана
1
45
Будь осторожен со своей просьбой: новые проделки Джеймса Фридмана
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Bugatti EB110 GT превосходит ожидания, суперкар продан на аукционе больше чем за 2 миллиона долларов
0
4
Bugatti EB110 GT превосходит ожидания, суперкар продан на аукционе больше чем за 2...
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
2

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#история#картинки#интересное#фотографии#Россия#новости#сатира#познавательно
#фото#интересно#животные#СССР#дтп#Ynews#страна#норвегия#авто аварии#подборка
#факты#прикол#ватермарк#Спорт#Приколы#Разное#аварии#позитив#Олимпиада-2022#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться