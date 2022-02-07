Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным

Стаканы уже более ста лет хранятся в музее и мистификации тут совершенно невозможны. И самый пристальный и внимательный глаз не сможет найти следов склейки. Со стороны стаканы выглядят абсолютно литыми, без щелей, пузырей воздуха, без даже крошечного дефекта.

Такое возможно только при условии того, что расстояние между внутренней и наружной частью постоянно и не больше десятой доли миллиметра. То есть 220 лет из рук крестьянина Саши Вершинина вышло то, что сегодня может воспроизвести только самый современный и высокоточный станок с ЧПУ и точностью А-класса (допустимое вероятностное отклонение не превышает 0,25 мм от нормы). Пожалуй, это будет покруче подкованной блохи.