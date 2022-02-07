Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным

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Есть достаточно распространенное убеждение, что стеклодувное дело берет свое начало из Италии. Это оспаривают и французы, и греки.
Американцы на пальму первенства не претендуют, однако всеми силами дают понять, что они усовершенствовали технологию и теперь впереди планеты всей. В России это ремесло появилось позже, да и вроде бы нет у нас мастеров с мировыми именами.
Но в самом большом музее стеклянных изделий Corning glass museum (Нью-Йорк) в состав российской экспозиции входит два ничем непримечательных стакана. Искушенная публика редко удостаивает их своим вниманием, однако специалисты стекольного дела приходят от них в настоящий восторг: тайна этих стаканов долгое время была за семью печатями.
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Оба этих стакана создал обычный крепостной - Саша Вершинин. У него репутация Левши и Кулибина одновременно. Служил Вершинин на Бахметьевской стекольной фабрике, дела для царей красивые сервизы и как-то раз получил за них от правителя Российской империи именные часы с гравировкой.
Вершинин работал над стаканами один и до сих пор никто не смог повторить его творения.
Считалось, что его стаканы - это тончайшая роспись внутри массы стекла. Но когда один из них случайно разбили, хранители провели экспертизу осколков и были поражены. Это была не роспись, а композиция, созданная из самых разных природных материалов. Фигурки был расписаны краской, а домики, деревья, трава были сделаны из настоящей травы, соломы, щепок и мха.
Считалось, что его стаканы - это тончайшая роспись внутри массы стекла. Но когда один из них случайно разбили, хранители провели экспертизу осколков и были поражены. Это была не роспись, а композиция, созданная из самых разных природных материалов. Фигурки был расписаны краской, а домики, деревья, трава были сделаны из настоящей травы, соломы, щепок и мха.
То есть Саша Вершинин взял граненый стакан, сделал копию внутренней стенки из тонкого стекла, а между ними разместил свои картинки, причем сделав это так искусно, что даже самый профессиональный взгляд не смог увидеть прослойку воздуха между этими слоями.
Долгое время был вопрос: а как же внутренний и наружный слой соединялись друг с другом. Предположения были самые фантастические. Кто-то говорил, что это была спайка остывшего стекла горячим, но в этом случае раскол готовой продукции был бы неизбежен. Клеевых составов также не обнаружили,
Долгое время был вопрос: а как же внутренний и наружный слой соединялись друг с другом. Предположения были самые фантастические. Кто-то говорил, что это была спайка остывшего стекла горячим, но в этом случае раскол готовой продукции был бы неизбежен. Клеевых составов также не обнаружили,
Американец из Беркли предположил, что для сварки применили воспламенение фосфора: именно в этом случае края прогрелись бы равномерно и это позволило бы избежать раскалывания и появления трещин. Но где тогда следы копоти, почему не прогорели заложенные между слоями материалы. Ни щепок обгорелых, ни закопченных стенок.
И, как это часто бывает, разгадка нашлась случайно
Как-то раз в реставрационную мастерскую пришел точно также стакан, как и те, что в экспозиции, но с крохотных сколом на ободке. А вот здесь и выяснилось, что для соединения внутреннего и наружного слоев была применена мастика на основе фотополимер, которая превращалась в кристаллы под воздействием солнечных лучей.
То есть, обычный крепостной смог за полтора века до наших прогрессивных современников изобрести прототип ультрафиолетового клея на основе мет-акрилата!
То есть, обычный крепостной смог за полтора века до наших прогрессивных современников изобрести прототип ультрафиолетового клея на основе мет-акрилата!
Стаканы уже более ста лет хранятся в музее и мистификации тут совершенно невозможны. И самый пристальный и внимательный глаз не сможет найти следов склейки. Со стороны стаканы выглядят абсолютно литыми, без щелей, пузырей воздуха, без даже крошечного дефекта.
Такое возможно только при условии того, что расстояние между внутренней и наружной частью постоянно и не больше десятой доли миллиметра. То есть 220 лет из рук крестьянина Саши Вершинина вышло то, что сегодня может воспроизвести только самый современный и высокоточный станок с ЧПУ и точностью А-класса (допустимое вероятностное отклонение не превышает 0,25 мм от нормы). Пожалуй, это будет покруче подкованной блохи.
Такое возможно только при условии того, что расстояние между внутренней и наружной частью постоянно и не больше десятой доли миллиметра. То есть 220 лет из рук крестьянина Саши Вершинина вышло то, что сегодня может воспроизвести только самый современный и высокоточный станок с ЧПУ и точностью А-класса (допустимое вероятностное отклонение не превышает 0,25 мм от нормы). Пожалуй, это будет покруче подкованной блохи.
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Метки: интересное история мастерство музей творчество факты
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Вот интересно, почему как то упускается такой момент, что технологически сделать заводную блоху, посложнее, чем её подковать.
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Сначала трактиры считались местом для привилегированной публики дворян, чиновников, иностранцев. Большая часть населения и вовсе не ходила в такие заведения: людей отпугивали высокие цены. Тогда Петр I обязал владельцев трактиров «заманивать» посетителей: снижать цены и предлагать первую рюмку водки бесплатно. Император считал, что после этого гости обязательно останутся в трактире и закажут что-то еще. Однако посетители выпивали бесплатную рюмку и уходили.
Чтобы не терпеть убытки, владельцы питейных заведений решили сделать для первой рюмки специальную емкость. Она получила название «муха» из-за маленького объема в 10–15 миллилитров (это примерно одна столовая ложка) и небольшого размера.
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