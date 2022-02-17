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Избившие семью в Обнинске мигранты записали видео с «искренними» извинениями

Избившие семью в Обнинске мигранты записали видео с «искренними» извинениями (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 февраля 2022 16:12
Сообщество : Криминал
Метки: Извинения на камеру   гетто   драка   мигранты   приезжый   такси   
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Выглядит это странно и нелепо. Похоже, что эти извинения их заставили читать с бумажки.

В ночь с 13 на 14 февраля в Обнинске избили семейную пару. Когда только появилось видео, то многие решили, что была разборка на дороге между водителями и туда затесалась прохожая. Но нет - следствие установило, что это парень со своей женой возвращалась домой на такси. За рулем был мигрант из Средней Азии, ему 21 год. Пока ехали, женщина и «гость» стали о чем-то спорить и ему показалось, что его оскорбили.

Он остановил авто и позвонил своим «братушкам» - как раз проезжали мимо общежития, где кучкуются мигранты. Местные называют это место «гетто-дом». Его дружбаны сразу же кинулись на подмогу: выволокли пассажиров из такси и стали избивать парня. Девушка подняла крик, пытались их остановить, но перевес в силе был явно не на их стороне: вдвоём против целой толпы «гостей». Девушке, кстати, тоже досталось - её избили, еще и забрали смартфон. Хотя мигранты утверждают, что он просто «выпал» у неё из руки во время суматохи, а потом она не смогла его найти.

После драки приезжие скрылись, а семейную пару с ушибами и травмами доставили в больницу. Там они и находятся до сих пор.

По горячим следам задержали водилу, из-за которого и началась эта история. Он сразу всё выложил: признал вину, а заодно сообщил имена четверых участников избиения. Силовики к ним тоже наведались и привезли эту братву в участок. Против них возбудили дела по статьям «Хулиганство» и «Кража». Так что их версия с «выпавшим и пропавшим» телефоном не прокатила.

А потом силовики решили заставить их извиниться на камеру, видимо, взяли пример с Рамзана Кадырова. И пятеро приезжих, запинаясь и шамкая, читают текст с листа бумаги: о том, как они раскаиваются, извиняются и призывают всех своих соотечественников никогда так не поступать. Когда задержат остальных, тоже устроят им публичные чтения - видимо, это новый тренд.

Возможно, им пообещали немного смягчить наказание из-за съёмок в этом «хоум-видео». Но искренностью даже и не пахнет.

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Метки: Извинения на камеру   гетто   драка   мигранты   приезжый   такси   
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19  комментариев
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9k
кот базилий 17 минут назад
Какие же мерзки подлые людишки и тупые до безобразия. "избиль аграбиль , убежаль - я там не быль"
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1k
Инквизитор РФ Минуту назад
Это уже похоже на унижение русских с этими извинениями.
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−9
Александр Марфичев Минуту назад
пока им не будет давать люлей местное население , то ничего не изменится, мочить надо, пи...дить, но по умному, почки там печень, что б кровью писали и бежали сами в свой чуркестан
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0
Tvori 2 минуты назад
Пофиг на их извинения . Ждём суда .
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0
Даша 8 минут назад
Ужас..
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8k
Mauritanien 8 минут назад
пора выжигать биомусор
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2k
Чучело Мяучело 10 минут назад
С такой скоростью, как их Вова завозит извинениями можно будет дороги мостить.
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24k
Киры4 12 минут назад
Опять показуха! Когда же этих тварей будут реально наказывать?
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942
Hallo FreeSpace 12 минут назад
Да пофиг на их извинения, ждем видео из суда .
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1k
Руслан 13 минут назад
Лет на 10 каждого и пинком из страны после отбытия срока. А по справедливости можно было бы и арматурами забить
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0
Анастасия Дуканова 15 минут назад
Подлецы! Раньше надо было думать
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9k
Кенвуд 15 минут назад
Кавказ и все, что к югу от России - фабрики по производству бешеных собак.
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37k
kalinser 16 минут назад
Кастрировать,чипировать и вернуть в родной кишлак.
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819
svarog19692007 16 минут назад
Поймут , простят :) !
У нас же "хуманное" государство , ВСЕ свои , Россияне...
А пассажиры сами виноваты , наверно неуважительно говорили с представителем "неназваемой" национальности .
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13k
Великий Кормчий 17 минут назад
Тут на антифишках, видео есть. Там бородачей засунули в клетку и утопили в бассейне с кислотой. Типа в Ираке дело было.
Советую к просмотру.
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