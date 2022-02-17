Избившие семью в Обнинске мигранты записали видео с «искренними» извинениями

Выглядит это странно и нелепо. Похоже, что эти извинения их заставили читать с бумажки.
В ночь с 13 на 14 февраля в Обнинске избили семейную пару. Когда только появилось видео, то многие решили, что была разборка на дороге между водителями и туда затесалась прохожая. Но нет - следствие установило, что это парень со своей женой возвращалась домой на такси. За рулем был мигрант из Средней Азии, ему 21 год. Пока ехали, женщина и «гость» стали о чем-то спорить и ему показалось, что его оскорбили.
Он остановил авто и позвонил своим «братушкам» - как раз проезжали мимо общежития, где кучкуются мигранты. Местные называют это место «гетто-дом». Его дружбаны сразу же кинулись на подмогу: выволокли пассажиров из такси и стали избивать парня. Девушка подняла крик, пытались их остановить, но перевес в силе был явно не на их стороне: вдвоём против целой толпы «гостей». Девушке, кстати, тоже досталось - её избили, еще и забрали смартфон. Хотя мигранты утверждают, что он просто «выпал» у неё из руки во время суматохи, а потом она не смогла его найти.
После драки приезжие скрылись, а семейную пару с ушибами и травмами доставили в больницу. Там они и находятся до сих пор.
По горячим следам задержали водилу, из-за которого и началась эта история. Он сразу всё выложил: признал вину, а заодно сообщил имена четверых участников избиения. Силовики к ним тоже наведались и привезли эту братву в участок. Против них возбудили дела по статьям «Хулиганство» и «Кража». Так что их версия с «выпавшим и пропавшим» телефоном не прокатила.
А потом силовики решили заставить их извиниться на камеру, видимо, взяли пример с Рамзана Кадырова. И пятеро приезжих, запинаясь и шамкая, читают текст с листа бумаги: о том, как они раскаиваются, извиняются и призывают всех своих соотечественников никогда так не поступать. Когда задержат остальных, тоже устроят им публичные чтения - видимо, это новый тренд.
Возможно, им пообещали немного смягчить наказание из-за съёмок в этом «хоум-видео». Но искренностью даже и не пахнет.
Источник:
- Мигранты устроили массовую драку в московском метро
- В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
- На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку
- Пассажир такси спровоцировал аварию с… мусоровозом
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А так - даже извинения по бумажке, которую и составить даже коллективными потугами вряд-ли осилили...
У нас же "хуманное" государство , ВСЕ свои , Россияне...
А пассажиры сами виноваты , наверно неуважительно говорили с представителем "неназваемой" национальности .
Советую к просмотру.
Т.е. живут своей "нормальной цивилизованной" жизнью..
Вот и должно такое стадо вариться среди себе подобных в изоляции от адекватных сообществ.