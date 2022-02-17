Избившие семью в Обнинске мигранты записали видео с «искренними» извинениями

В ночь с 13 на 14 февраля в Обнинске избили семейную пару. Когда только появилось видео, то многие решили, что была разборка на дороге между водителями и туда затесалась прохожая. Но нет - следствие установило, что это парень со своей женой возвращалась домой на такси. За рулем был мигрант из Средней Азии, ему 21 год. Пока ехали, женщина и «гость» стали о чем-то спорить и ему показалось, что его оскорбили.

Он остановил авто и позвонил своим «братушкам» - как раз проезжали мимо общежития, где кучкуются мигранты. Местные называют это место «гетто-дом». Его дружбаны сразу же кинулись на подмогу: выволокли пассажиров из такси и стали избивать парня. Девушка подняла крик, пытались их остановить, но перевес в силе был явно не на их стороне: вдвоём против целой толпы «гостей». Девушке, кстати, тоже досталось - её избили, еще и забрали смартфон. Хотя мигранты утверждают, что он просто «выпал» у неё из руки во время суматохи, а потом она не смогла его найти.