В Австралии белая акула напала на мужчину на глазах у десятков людей

В пригороде Сиднея на пляже Литтл-Бэй большая белая акула разорвала на части мужчину, занимавшегося подводной охотой. Инцидент поверг в шок как австралийцев, так и местные власти, поскольку в Сиднее это первое с 1963 года нападение грозного хищника со смертельным исходом.





«Акула атаковала вертикально. Мы услышали крик и обернулись. Всплеск выглядел так, будто машина упала в воду: сильный всплеск, затем акула грызла тело и повсюду была кровь», - рассказал находившийся у берега рыбак.