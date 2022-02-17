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В Австралии белая акула напала на мужчину на глазах у десятков людей

В Австралии белая акула напала на мужчину на глазах у десятков людей (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 11:52
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Австралия   видео   нападение   подводная охота   сидней   
2703
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Власти экстренно закрыли все ближайшие пляжи.

В пригороде Сиднея на пляже Литтл-Бэй большая белая акула разорвала на части мужчину, занимавшегося подводной охотой. Инцидент поверг в шок как австралийцев, так и местные власти, поскольку в Сиднее это первое с 1963 года нападение грозного хищника со смертельным исходом.


«Акула атаковала вертикально. Мы услышали крик и обернулись. Всплеск выглядел так, будто машина упала в воду: сильный всплеск, затем акула грызла тело и повсюду была кровь», - рассказал находившийся у берега рыбак.

Трагедия произошла 16 февраля. Мужчина заплыл к скалам, где водятся крупные рыбы. С собой у него было подводное ружьё, однако от нападения четырёхметрового хищника оно не спасло.


Личность мужчины пока неизвестна. Спасателям пока удалось найти верхнюю часть гидрокостюма, ружьё и несколько останков со следами укусов акулы. Городские власти распорядились закрыть на неопределённый срок все ближайшие пляжи.

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Метки: Австралия   видео   нападение   подводная охота   сидней   
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254
Fatal Mistake Час назад
Да, уж, действительно не повезло. Пишут, первая смертельная атака в этом месте за 60 лет. Предполагают, что акула его с морским котиком из-за гидрокостюма могла перепутать. Ружья, пишут, с собой не было, тренировался, к благотворительному заплыву готовился.
Британец 35 лет, Симон Неллист, инструктор по дайвингу.
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13k
Сергей 8 минут назад
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128
Капитан ФСБ 45 минут назад
Он подводной охотой,акула подводной охотой.кто,кого переохотит.всё на равных
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2k
zloikrot 50 минут назад
- мама, я кушать хочу!
- хорошо. плыви к берегу, выбери тушку, всплыви так, чтобы увидели твой плавник, сделай вокруг еды три круга и начинай есть!
-а что, нельзя сразу?
-ну, хочешь есть с какашками ? ешь с какашками....
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8k
Garpia121 54 минуты назад
Жаль его конечно. Но это не она к нему пришла, а он к ней. Там её дом, она в своём праве.
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2k
Дмитрий 59 минут назад
Господи, благослови Россию..
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1k
Sergey Час назад
Чувак, что продолжал ловить... А вот и прикормка подоспела!
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68k
Viktor Час назад
Нырять где такие монстры водятся, ну нафиг - лучше уж так!

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11k
Kostick Час назад
а чайки то, чайки - тут как тут. тоже решили чутка потрапезничать.
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393
Макс Дорошенко Час назад
Так вот белая и перепутала его с крупной рыбой. Акуле ваще пофиг что жевать, лишь бы насытиться. Чего только у них в желудках не находили.
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5k
pilgrimnl Час назад
а акулы ковидом болеют?
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118
tttyyyy pilgrimnl Полчаса назад
У них прививка
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−149
Васек повесил трубача Час назад
Встретились два охотника, акула победила.
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5k
Delovaya Kolbasa 2 часа назад
Не повезло. У нас около 100 человек в год гибнет от падения сосулек.
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4k
Mowgley 2 часа назад
Оператор явно что-то знал заранее
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Акула решила пообедать........
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