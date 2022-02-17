В Австралии белая акула напала на мужчину на глазах у десятков людей

Власти экстренно закрыли все ближайшие пляжи.
В пригороде Сиднея на пляже Литтл-Бэй большая белая акула разорвала на части мужчину, занимавшегося подводной охотой. Инцидент поверг в шок как австралийцев, так и местные власти, поскольку в Сиднее это первое с 1963 года нападение грозного хищника со смертельным исходом.
«Акула атаковала вертикально. Мы услышали крик и обернулись. Всплеск выглядел так, будто машина упала в воду: сильный всплеск, затем акула грызла тело и повсюду была кровь», - рассказал находившийся у берега рыбак.
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Трагедия произошла 16 февраля. Мужчина заплыл к скалам, где водятся крупные рыбы. С собой у него было подводное ружьё, однако от нападения четырёхметрового хищника оно не спасло.
Личность мужчины пока неизвестна. Спасателям пока удалось найти верхнюю часть гидрокостюма, ружьё и несколько останков со следами укусов акулы. Городские власти распорядились закрыть на неопределённый срок все ближайшие пляжи.
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Британец 35 лет, Симон Неллист, инструктор по дайвингу.
- хорошо. плыви к берегу, выбери тушку, всплыви так, чтобы увидели твой плавник, сделай вокруг еды три круга и начинай есть!
-а что, нельзя сразу?
-ну, хочешь есть с какашками ? ешь с какашками....
Конечно, помочь тут уже не получится, но второй чувак вообще спокойно продолжил ловить рыбу..