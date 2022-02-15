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В Стамбуле на туристку из Казани напал турок с катаной

В Стамбуле на туристку из Казани напал турок с катаной (3 фото + 2 видео)

Автор:
15 февраля 2022 12:33
Сообщество : Криминал
Метки: Казань   видео   катана   нападение   неадекват   ранение   стамбул   туристы   
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Пара подруг, возвращавшихся вечером в отель внезапно стала объектом преследования неадекватного мужчины, который, не говоря ни слова, стал избивать девушек.

В Стамбуле туристку из Казани атаковал турок с катаной наперевес. По словам пострадавшей, они с подругой вечером возвращались в отель. Вслед за девушками увязался прохожий в темной куртке. Внезапно он достал японский меч и напал на одну из туристок. Второй девушке удалось убежать, а вот ее подруге не повезло. Она получила серьезные травмы.


На теле девушки после нападения неадекватного турка остались гематомы, на голове - глубокая рана. Как сообщают казанские СМИ и сама потерпевшая, мужчина быстро убежал.


Похожее преступление, и тоже в Стамбуле, было совершено в январе прошлого года. Тогда мужчина попросил у девушки денег, а когда ему отказали, напал. В результате пострадала Александра Русанова, модель плюс-сайз из Москвы. А напавшим оказался местный мусорщик с проблемной психикой и множеством судимостей. Его задержали и в очередной раз осудили.


А вот найдут ли мужчину, который напал с катаной на туристку из Казани, пока неизвестно.

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Метки: Казань   видео   катана   нападение   неадекват   ранение   стамбул   туристы   
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25  комментариев
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6k
Сергей 2 часа назад
Не ходите дети в Африку гулять. В Африке акулв, в Африке гарилы, в Африке большие, злые крокодилы.
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8k
Rus77 8 минут назад
Зачем переться к этим чуркам, они нас ненавидят, с турками Россия воевала больше всего раз, ничему история не учит...
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2k
Куда катимся? 18 минут назад
Ни разу не жаль, когда наташек и их рогоносцев в Турции бьют. Турция спонсирует ИГИЛ, вы им помогаете. Ну и поделом тогда вам, раз мозгов как кот насрал.
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12k
Artem 22 минуты назад
Так это Николас Кейдж БенЛадена всё ищет...
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6k
Echo 24 минуты назад
Сначало найти самурая без катаны, он скажет где он её [мат], а там все просто
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4k
bumtester Полчаса назад
В любой туристической стране есть регионы приспособленные для туризма. Где туристам мало что грозит. И есть регионы куда туристам без сопровождения лучше не суваться. Где местное бедное завистливое население может выискивать любые возможности для легкого дохода.
В Турции - это стамбул. И вообще вес север турции.
В Египте - юг, запад египта, каир.
В России - любые регионы кроме МСК, питера, сочи, казани и пр крупных центров.
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4k
Сергей С 44 минуты назад
Очень странно конечно. Понаехавший походу из афганистана. И, возможно, ни разу не турок.
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473
Faithless 48 минут назад
Мда, пересолил борщ? Ниндзя херов.
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1k
Glassy Час назад
В России же дорого! А там - Олл-ин-клюзив... что уж.
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8k
Hunson Abadeer Час назад
псих какой то
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2k
MC Час назад
Аллах не щадит никого, даже татар.
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604
Порнуха Зоя Степановна Час назад
Так зачем лететь к животным отдыхать? Если хотите за границей отдыхать, летите к Грекам, Полякам, там этих мусульманских уебков вообще не встретить.
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12k
Taximaxi Час назад
Катана вместо ятагана,под зелёным знаменем ислама?
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