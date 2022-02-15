В Стамбуле на туристку из Казани напал турок с катаной

Похожее преступление, и тоже в Стамбуле, было совершено в январе прошлого года. Тогда мужчина попросил у девушки денег, а когда ему отказали, напал. В результате пострадала Александра Русанова, модель плюс-сайз из Москвы. А напавшим оказался местный мусорщик с проблемной психикой и множеством судимостей. Его задержали и в очередной раз осудили.



