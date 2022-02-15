В Стамбуле на туристку из Казани напал турок с катаной

Пара подруг, возвращавшихся вечером в отель внезапно стала объектом преследования неадекватного мужчины, который, не говоря ни слова, стал избивать девушек.
В Стамбуле туристку из Казани атаковал турок с катаной наперевес. По словам пострадавшей, они с подругой вечером возвращались в отель. Вслед за девушками увязался прохожий в темной куртке. Внезапно он достал японский меч и напал на одну из туристок. Второй девушке удалось убежать, а вот ее подруге не повезло. Она получила серьезные травмы.
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На теле девушки после нападения неадекватного турка остались гематомы, на голове - глубокая рана. Как сообщают казанские СМИ и сама потерпевшая, мужчина быстро убежал.
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Похожее преступление, и тоже в Стамбуле, было совершено в январе прошлого года. Тогда мужчина попросил у девушки денег, а когда ему отказали, напал. В результате пострадала Александра Русанова, модель плюс-сайз из Москвы. А напавшим оказался местный мусорщик с проблемной психикой и множеством судимостей. Его задержали и в очередной раз осудили.
А вот найдут ли мужчину, который напал с катаной на туристку из Казани, пока неизвестно.
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В Турции - это стамбул. И вообще вес север турции.
В Египте - юг, запад египта, каир.
В России - любые регионы кроме МСК, питера, сочи, казани и пр крупных центров.