63-летняя женщина стала самой возрастной матерью в Италии

Флавия Альваро, которой в октябре исполнится 64 года, лечилась от бесплодия на Украине. 3 июня итальянка родила долгожданного сына Себастьяна.
Флавия прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения в клинике Киева, поскольку в этой стране нет возрастного предела для лечения бесплодия.
Женщина родила ребёнка путём кесарева сечения на 32-й неделе беременности в больнице Версилия в Лидо-ди-Камайоре, на северо-западе Италии.
Акушер-гинеколог Андреа Марсили рассказал изданию Corrier della Sera: "Флавия организовала поездки на Украину сама, совершенно самостоятельно, и я узнал об этом только постфактум".
Себастьян родился с весом 2 кг, сейчас он находится в отделении для недоношенных детей.
Альваро приехала в Киев осенью прошлого года, лечение обошлось ей в 15000 евро. Первая попытка ЭКО закончилась выкидышем, но в итоге старания увенчались успехом.
Более того, женщина побила предыдущий рекорд самой возрастной роженицы Италии. Этот титул 14 лет принадлежал певице Джанне Наннини, которая родила Пенелопу в возрасте 56 лет.
Однако Альваро не дотягивает по возрасту до рекордсменки мира - Эрраматти Мангаммы. В 2019 году 73-летняя жительница Индии родила близнецов. Мангамма также прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения.
Флавия близка по возрасту к другой рекордсменке из Великобритании - Элизабет Адени, которая родила сына в 2009 году в возрасте 66 лет.
Бизнесвумен также отправилась на Украину для проведения ЭКО, поскольку клиники королевства отказываются лечить пациенток старше 50 лет, а Национальная служба здравоохранения не рекомендует лечение бесплодия у женщин старше 40 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Старость, которой хочется любоваться
- Женщина упала с зиплайна в Италии
- «Проклятая женщина» утёрла нос односельчанам и стала рекордсменкой
- Брак или одиночество: почему женщине после 50-летия проще быть одной?
- Оливастри Милленари – одно из старейших деревьев планеты