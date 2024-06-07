FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Беременность и роды 91 пост • 32 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Беременность и роды
63-летняя женщина стала самой возрастной матерью в Италии

63-летняя женщина стала самой возрастной матерью в Италии

Автор:
07 июня 2024 10:23
Сообщество : Беременность и роды
Метки: Италия   возраст   женщина   рекорд   роженица   эко   
796
6

Флавия Альваро, которой в октябре исполнится 64 года, лечилась от бесплодия на Украине. 3 июня итальянка родила долгожданного сына Себастьяна.

Флавия прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения в клинике Киева, поскольку в этой стране нет возрастного предела для лечения бесплодия.

Женщина родила ребёнка путём кесарева сечения на 32-й неделе беременности в больнице Версилия в Лидо-ди-Камайоре, на северо-западе Италии.

Акушер-гинеколог Андреа Марсили рассказал изданию Corrier della Sera: "Флавия организовала поездки на Украину сама, совершенно самостоятельно, и я узнал об этом только постфактум".

Себастьян родился с весом 2 кг, сейчас он находится в отделении для недоношенных детей.

×

Альваро приехала в Киев осенью прошлого года, лечение обошлось ей в 15000 евро. Первая попытка ЭКО закончилась выкидышем, но в итоге старания увенчались успехом.

Более того, женщина побила предыдущий рекорд самой возрастной роженицы Италии. Этот титул 14 лет принадлежал певице Джанне Наннини, которая родила Пенелопу в возрасте 56 лет.

Однако Альваро не дотягивает по возрасту до рекордсменки мира - Эрраматти Мангаммы. В 2019 году 73-летняя жительница Индии родила близнецов. Мангамма также прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения.


Флавия близка по возрасту к другой рекордсменке из Великобритании - Элизабет Адени, которая родила сына в 2009 году в возрасте 66 лет.

Бизнесвумен также отправилась на Украину для проведения ЭКО, поскольку клиники королевства отказываются лечить пациенток старше 50 лет, а Национальная служба здравоохранения не рекомендует лечение бесплодия у женщин старше 40 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Беременность и роды"
Метки: Италия   возраст   женщина   рекорд   роженица   эко   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
PbIBOK 49 минут назад
Фуксия, не "в" а "на" украине!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Gadova Полчаса назад
В Чернобыль ездила?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 51 минуту назад
Не так страшно стать дедушкой, как спать с бабушкой .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3015 постов (2843 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Священник сравнил мигрантов с глистами
Священник сравнил мигрантов с глистами
Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался
Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#кино#ДТП#аварии#США#забавно#факты#полиция
#в мире#машина#интересно#Автовсячина#Юмор#интересное#фильм#СССР#Россия#Ynews
#люди#автомобили#животные#история#Китай#авто аварии#позитив#инцидент#улыбнуло#конфликт
68-летняя культуристка: "Моё тело лучше, чем у большинства женщин вдвое моложе меня" 68-летняя культуристка: "Моё тело лучше, чем у большинства женщин вдвое моложе меня" Оливастри Милленари – одно из старейших деревьев планеты Оливастри Милленари – одно из старейших деревьев планеты Женщина упала с зиплайна в Италии Женщина упала с зиплайна в Италии Старость, которой хочется любоваться Старость, которой хочется любоваться «Проклятая женщина» утёрла нос односельчанам и стала рекордсменкой «Проклятая женщина» утёрла нос односельчанам и стала рекордсменкой

На что жалуетесь?

Вернуться