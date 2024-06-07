63-летняя женщина стала самой возрастной матерью в Италии

Флавия прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения в клинике Киева, поскольку в этой стране нет возрастного предела для лечения бесплодия.

Женщина родила ребёнка путём кесарева сечения на 32-й неделе беременности в больнице Версилия в Лидо-ди-Камайоре, на северо-западе Италии.

Акушер-гинеколог Андреа Марсили рассказал изданию Corrier della Sera: "Флавия организовала поездки на Украину сама, совершенно самостоятельно, и я узнал об этом только постфактум".

Себастьян родился с весом 2 кг, сейчас он находится в отделении для недоношенных детей.