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Зачем на прицельной планке автомата Калашникова размещена буква П?

Зачем на прицельной планке автомата Калашникова размещена буква П? (4 фото)

Автор:
16 февраля 2022 22:57
Сообщество : RealFishki
Метки: AK-74   АКМ   автомат калашникова   выстрелы   мишень   мушка   прицел   цель   
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В советские времена об этом знало большинство мальчишек. А сейчас кое-что забылось и многие задаются вопросом - действительно, а зачем нужна эта П на планке?

Прицельная планка нужна для ведения точного огня по цели, она есть у большинства видов оружия. АКМ - не исключение. На прицельном механизме есть цифры, они обозначают то или иное расстояние. Одно деление для АК-74 и АКМ - это 100 метров. Значит если стрелок находится в 300 метрах от цели, он выставляет на планке цифру 3.

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Максимальное расстояние - 10, то есть километр. Правда, на такое расстояние прицельная стрельба из автомата практически невозможна.

Тип прицела у АК - секторный. Стрелок выбирает необходимое цифровое деление и выставляет напротив него целик - указатель, который перемещается с помощью пружинного механизма. От деления к делению изменяется и длина прицельной линии, которая визуально соединяет мушку и целик.

Оптимальное расстояние для прицельного выстрела - 300-400 метров. Этому расстоянию и соответствует буква П, она обозначает «прямой» или «постоянный» выстрел.

У АК-74 прямой выстрел равен 440 метрам, и П соответствует 4. У АКМ это 340 метров, поэтому буква П соответствует 3.

Так что П на планке - это оптимальный прицел для стрельбы до 500 метров. На этих делениях бегунок фиксируется наиболее прочно и гарантирует высокую точность стрельбы.

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Метки: AK-74   АКМ   автомат калашникова   выстрелы   мишень   мушка   прицел   цель   
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7  комментариев
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3k
Шура ОсЕчкин 21 минуту назад
[мат] Более дебильного "объяснения" принципа работы примитивнейшего механизма, давно не встречал.
Аффтар, тебе удалось меня удивить.
С удовольствием, минус.
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10k
kaboza 10 минут назад
Калаш вещь....но прицельная стрельба и АК очень не рядом)
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15k
alexis 11 минут назад
"П"- пора пилить.
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8k
БарНалей 23 минуты назад
Паркинг
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7k
piton13 Полчаса назад
А я думал что буква П на прицеле обозначает слово - "ПИЗ**Ц".
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84k
Броненосец Потелкам 47 минут назад
орденоносец негодуе от твоего поста
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