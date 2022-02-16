Зачем на прицельной планке автомата Калашникова размещена буква П?

Прицельная планка нужна для ведения точного огня по цели, она есть у большинства видов оружия. АКМ - не исключение. На прицельном механизме есть цифры, они обозначают то или иное расстояние. Одно деление для АК-74 и АКМ - это 100 метров. Значит если стрелок находится в 300 метрах от цели, он выставляет на планке цифру 3.