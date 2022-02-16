Зачем на прицельной планке автомата Калашникова размещена буква П?

В советские времена об этом знало большинство мальчишек. А сейчас кое-что забылось и многие задаются вопросом - действительно, а зачем нужна эта П на планке?
Прицельная планка нужна для ведения точного огня по цели, она есть у большинства видов оружия. АКМ - не исключение. На прицельном механизме есть цифры, они обозначают то или иное расстояние. Одно деление для АК-74 и АКМ - это 100 метров. Значит если стрелок находится в 300 метрах от цели, он выставляет на планке цифру 3.
Максимальное расстояние - 10, то есть километр. Правда, на такое расстояние прицельная стрельба из автомата практически невозможна.
Тип прицела у АК - секторный. Стрелок выбирает необходимое цифровое деление и выставляет напротив него целик - указатель, который перемещается с помощью пружинного механизма. От деления к делению изменяется и длина прицельной линии, которая визуально соединяет мушку и целик.
Оптимальное расстояние для прицельного выстрела - 300-400 метров. Этому расстоянию и соответствует буква П, она обозначает «прямой» или «постоянный» выстрел.
У АК-74 прямой выстрел равен 440 метрам, и П соответствует 4. У АКМ это 340 метров, поэтому буква П соответствует 3.
Так что П на планке - это оптимальный прицел для стрельбы до 500 метров. На этих делениях бегунок фиксируется наиболее прочно и гарантирует высокую точность стрельбы.
Источник:
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Аффтар, тебе удалось меня удивить.
С удовольствием, минус.