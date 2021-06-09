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В Красноярске пассажир такси на ходу открыл огонь по велосипедистам

В Красноярске пассажир такси на ходу открыл огонь по велосипедистам (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 12:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   выстрелы   красноярск   нападение   пассажир   такси   
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Велосипедисты в Красноярске сняли на видео пассажира Яндекс.Такси, стрелявшего из пистолета. Из криков спортсменов следует, что автомобиль проехал на красный, чтобы догнать велосипедистов.

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Метки: Россия   выстрелы   красноярск   нападение   пассажир   такси   
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15  комментариев
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7k
Колорад Час назад
Может это тренер? :D
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−71
v-50 12 минут назад
черножопый был в такси к гадалке не ходи, посадят пид.араса вонючего
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4k
Дарвин и аморальная премия 15 минут назад
Хрустики совсем страх потеряли
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1k
Matrix Полчаса назад
Тут не всё однозначно. Сам являюсь велосипедистом и катаю на шоссере, но люто, бешено терпеть не могу этих у. е. б. а. н. о. в. которые называют себя фиксеры и носятся по дорогам игнорируя все правила пдд, лавируют между авто и провоцируют водителей. при этом у них обычно отсутствует тормоз на веле в принципе, и тормозят они либо об препятствие либо ногами упираясь в педали. Даже после краткого "знакомства" с этими индивидами, у меня бы, как у водителя авто, появилось бы желание сократить популяцию агрессивно катающих фиксеров.
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597
tuka 54 минуты назад
Всех на кол! Одних за стрельбу, других за грубое нарушение ПДД.
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4k
tamin Час назад
1. Велосипедисты как обычно охренели. По середине дороги едут.
2. Таксюга охренел в край. Сцука когда у нас зарегулируют эту область. Надеюсь таксиста в пропасть сбросят
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1
Лучший Друг Час назад
А вы тут все маладцы!

©День радио
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695
Оксид Бетона Час назад
Расстрелять и допросить!
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630
Лимонадный Джо Час назад
Желательно выслушать обе стороны конфликта. Надо иметь полный взгляд на случившееся. Но с оружием я не согласен. Здесь не было нападения на стрелявшего и не было угрозы его жизни.
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