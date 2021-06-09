В Красноярске пассажир такси на ходу открыл огонь по велосипедистам

В разговоре с Life один из велосипедистов, перед перекрёстком таксист начал ни с того ни с сего подрезать их, хотя они двигались по обочине. Ребята поспешили оторваться от странного автомобиля и проехали на красный свет. Такси последовало за ними. Что спровоцировало мужчин в автомобиле на стрельбу, велосипедисты не знают.

Однако, пользователи соцсетей уже решили, кто виноват. В соцсетях многие заметили, что велосипедисты едут посередине дороги.