В Красноярске пассажир такси на ходу открыл огонь по велосипедистам

Велосипедисты в Красноярске сняли на видео пассажира Яндекс.Такси, стрелявшего из пистолета. Из криков спортсменов следует, что автомобиль проехал на красный, чтобы догнать велосипедистов.
На дороге в Красноярске развернулся конфликт между велосипедистами и пассажиром такси (а возможно и водителем). В ролике видно, как велосипедисты едут по дороге, делая резкие манёвры и заезжая на левую полосу. За спортсменами гонится автомобиль Яндекс.Такси. Догнав ребят, из автомобиля высовывается рука пассажира и направляет на них пистолет.
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В разговоре с Life один из велосипедистов, перед перекрёстком таксист начал ни с того ни с сего подрезать их, хотя они двигались по обочине. Ребята поспешили оторваться от странного автомобиля и проехали на красный свет. Такси последовало за ними. Что спровоцировало мужчин в автомобиле на стрельбу, велосипедисты не знают.
Однако, пользователи соцсетей уже решили, кто виноват. В соцсетях многие заметили, что велосипедисты едут посередине дороги.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято решение.
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2. Таксюга охренел в край. Сцука когда у нас зарегулируют эту область. Надеюсь таксиста в пропасть сбросят
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