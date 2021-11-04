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Почему штык-нож для автомата Калашникова не острый?

Почему штык-нож для автомата Калашникова не острый? (4 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:40
Сообщество : Факты
Метки: автомат калашникова   интересно   оружие   факты   фото   штык-нож   
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Бывшие военнослужащие прекрасно знают, что в комплекте к автомату Калашникова идёт штык-нож, который почему-то не отличается особой остротой. Более того он достаточно хрупкий и может сломаться даже во время заточки.

Почему же штык-нож не обладает таким, казалось бы, необходимым для холодного оружия свойством?


История производства

Штык-нож 6х4 стал выпускаться в комплекте с автоматом Калашникова буквально полвека назад, начиная с середины 60-х годов. Производство оружия было налажено на территории таких городов, как Тула и Ижевск.

Со временем технология производства совершенствовалась. Поэтому сейчас российская армия имеет на вооружении обновлённую, модифицированную версию этого штыка-ножа. Однако более поздняя модель этого оружия, 6х4, до сих пор встречается в армейских подразделениях разных государств, потому что в своё время штык-нож был выпущен в огромных количествах.

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Ошибка производства или намеренное решение?

Поскольку штык-нож выпускался и продолжает выпускаться без особых изменений относительно его остроты, вариант с производственным дефектом отпадает. И действительно, повторение одной и той же ошибки в массовом производстве — недопустимая глупость.

На самом деле, это является конструктивной особенностью штыка-ножа. Связана данная характеристика, прежде всего, с его основным назначением. Штык-нож используется в качестве оружия при штыковом бою, а его главной функцией при таких условиях — нанесение колотых ран.


Колоть или резать?

Ничего разрезать штыком не нужно – для этого предназначены другие ножи, чья специализация заключается именно в этом. Той степени остроты — а вернее, её отсутствия — штыковому ножу вполне достаточно, чтобы проколоть необходимый объект и нанести сопернику колотую рану.

На фотографии выделана пила, которой можно было резать дерево, самим ножом можно было разрезать проволочное заграждение.

Поэтому штыковому ножу, в общем-то, сильная заострённость лезвия ни к чему — это ему попросту не нужно. Более того частая и неправильная заточка может навредить ножу и даже сломать его, ведь он изготовлен из достаточно непрочной стали.


Дополнительный функционал штыкового ножа

Солдаты — люди изобретательные, которые могут изловчиться и использовать те или иные предметы не по назначению, но зато эффективно. Штыковой нож тоже входит в категорию таких вещей.

Штык-нож для автомата Калашникова применяется в устранении природных и не только преград. Так, например, он хорошо деформирует и режет элементы проволочного забора. Он может справиться даже с проволокой, через которую пропущен электрический ток. Режущий солдат при этом не получит никаких ожогов, поскольку нож покрыт пластиковым слоем.


Также штык-нож хорош в перепиливании веток деревьев и арматуры. Помимо всего прочего его можно использовать в качестве инструмента. При должной аккуратности и минимальной изобретательности этим ножом можно забивать гвозди, использовать его в качестве молотка или маленького топорика. Если бы штык-нож был более острым, то это делало бы его непригодным для таких ситуаций.

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Метки: автомат калашникова   интересно   оружие   факты   фото   штык-нож   
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56k
parallax Час назад
Дырка в лезвии зачем?
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32k
KiploksAKS 8 минут назад
Так всё-таки, почему их делали из говённой стали?
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3k
Владимир 12 минут назад
У нас горец, камушком, за ночь, таки наточил штык нож до остроты обычного ножа. Командир роты штык нож забрал к себе в коллекцию "20 лет служу ни разу такого не видел! - Выдайте ему другой штык нож. И запретите уже ему портить инвентарь!!!" Последняя фраза приподняла даже дембелей. Дневального увели в подсобную комнату уговаривать больше не точить штык ножи.
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4k
sibull 18 минут назад
Да, и он реально хрупкий. Как-то раз дежурный по штабу метнул его в досчатую стену, в итоге лезвие торчало в доске, рукоятка отвалилась и место слома ровненьким было.
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2k
kca-opa 37 минут назад
Было время хнёй заниматься, я свой штык-нож заточил так, что бриться можно было, ну или бастурму на полоски прозрачные резать, повезло тому, кому он после меня достался, я так-то 40+ лет ножики точу, ручками, бруском, механизация в этом деле говно, когда видишь и чувствуешь ножик оно, как-то, правильнее, когда сотоварищи мои ножики на кухне берут, велик шанс что порежутся, но не обижаются, знают что я затачиваю не на отепися, а для себя и надо думать
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2k
CHYCMYMPUK 44 минуты назад
Пуля - дура, штык - молодец!
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106k
Барон Мюнхгаузен. 51 минуту назад
"более поздняя модель"
Скорее всего "более ранняя модель"
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46k
zloykoyot Час назад
Есть хорошее видео на эту тему.
Ссылка www.youtube.com
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