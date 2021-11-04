Почему штык-нож для автомата Калашникова не острый?

Почему же штык-нож не обладает таким, казалось бы, необходимым для холодного оружия свойством?

История производства

Штык-нож 6х4 стал выпускаться в комплекте с автоматом Калашникова буквально полвека назад, начиная с середины 60-х годов. Производство оружия было налажено на территории таких городов, как Тула и Ижевск.

Со временем технология производства совершенствовалась. Поэтому сейчас российская армия имеет на вооружении обновлённую, модифицированную версию этого штыка-ножа. Однако более поздняя модель этого оружия, 6х4, до сих пор встречается в армейских подразделениях разных государств, потому что в своё время штык-нож был выпущен в огромных количествах.