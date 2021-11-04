Почему штык-нож для автомата Калашникова не острый?

Бывшие военнослужащие прекрасно знают, что в комплекте к автомату Калашникова идёт штык-нож, который почему-то не отличается особой остротой. Более того он достаточно хрупкий и может сломаться даже во время заточки.
Почему же штык-нож не обладает таким, казалось бы, необходимым для холодного оружия свойством?
История производства
Штык-нож 6х4 стал выпускаться в комплекте с автоматом Калашникова буквально полвека назад, начиная с середины 60-х годов. Производство оружия было налажено на территории таких городов, как Тула и Ижевск.
Со временем технология производства совершенствовалась. Поэтому сейчас российская армия имеет на вооружении обновлённую, модифицированную версию этого штыка-ножа. Однако более поздняя модель этого оружия, 6х4, до сих пор встречается в армейских подразделениях разных государств, потому что в своё время штык-нож был выпущен в огромных количествах.
Ошибка производства или намеренное решение?
Поскольку штык-нож выпускался и продолжает выпускаться без особых изменений относительно его остроты, вариант с производственным дефектом отпадает. И действительно, повторение одной и той же ошибки в массовом производстве — недопустимая глупость.
На самом деле, это является конструктивной особенностью штыка-ножа. Связана данная характеристика, прежде всего, с его основным назначением. Штык-нож используется в качестве оружия при штыковом бою, а его главной функцией при таких условиях — нанесение колотых ран.
Колоть или резать?
Ничего разрезать штыком не нужно – для этого предназначены другие ножи, чья специализация заключается именно в этом. Той степени остроты — а вернее, её отсутствия — штыковому ножу вполне достаточно, чтобы проколоть необходимый объект и нанести сопернику колотую рану.
На фотографии выделана пила, которой можно было резать дерево, самим ножом можно было разрезать проволочное заграждение.
Поэтому штыковому ножу, в общем-то, сильная заострённость лезвия ни к чему — это ему попросту не нужно. Более того частая и неправильная заточка может навредить ножу и даже сломать его, ведь он изготовлен из достаточно непрочной стали.
Дополнительный функционал штыкового ножа
Солдаты — люди изобретательные, которые могут изловчиться и использовать те или иные предметы не по назначению, но зато эффективно. Штыковой нож тоже входит в категорию таких вещей.
Штык-нож для автомата Калашникова применяется в устранении природных и не только преград. Так, например, он хорошо деформирует и режет элементы проволочного забора. Он может справиться даже с проволокой, через которую пропущен электрический ток. Режущий солдат при этом не получит никаких ожогов, поскольку нож покрыт пластиковым слоем.
Также штык-нож хорош в перепиливании веток деревьев и арматуры. Помимо всего прочего его можно использовать в качестве инструмента. При должной аккуратности и минимальной изобретательности этим ножом можно забивать гвозди, использовать его в качестве молотка или маленького топорика. Если бы штык-нож был более острым, то это делало бы его непригодным для таких ситуаций.
Источник:
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Скорее всего "более ранняя модель"