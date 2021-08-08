Дама с автоматом с шиком прокатилась по Сан-Франциско

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Полиция Сан-Франциско вынуждена была остановить и отправить на штрафную стоянку "Кадиллак", который двигался по городским улицам с существенным превышением скорости. На фото,запечатлевшем автомобиль-нарушитель, из окна высовывается дама с автоматом АК-47 в руках. Город бурлит в поисках разгадки: пока полиция ничего не сообщает, неизвестно даже, была ли арестована таинственная амазонка.
Шокирующий снимок женщины, которая высовывается из пассажирского окна "Кадиллака" и размахивает АК-47, мчась по улицам Сан-Франциско, опубликован городской полицией. Женщина, личность которой не установлена, находилась в машине, демонстрировавшей опасное вождение с превышением скорости в районе авеню Барневельд и Маккиннон. Полиция объявила, они конфисковали "Кадиллак", но не сообщила, арестована ли женщина и предъявлены ли ей обвинения. Полицейские также опубликовали снимок буксируемого "Кадиллака". Данный случай особенно взволновал горожан на фоне взрывного роста преступности с применением огнестрельного оружия: количество перестрелок в Сан-Франциско за первое полугодие оказалось вдвое больше по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.
«Инцидент расследуется городской полицией, - сообщил Адам Лобсингер из офиса общественной информации полиции Сан-Франциско. - В связи с тем, что идет расследование, мы не можем больше комментировать его».
По имеющимся данным, неизвестного водителя обвиняют в незаконной демонстрации скорости. Закон Калифорнии определяет «незаконную демонстрацию скорости» как случаи, когда водитель ускоряется «для того, чтобы выставить напоказ или произвести впечатление на кого-то еще». Он содержит обвинение в правонарушении, нарушители могут быть заключены в тюрьму на 90 дней, а их автомобили конфискованы. Это обвинение часто сочетается с обвинениями в правонарушении за неосторожное вождение.
Оружие, которое замечено в руках у жинщины, - АК-47. Если это действительно настоящее штурмовое оружие, то неизвестной даме могут быть предъявлены уголовные обвинения: .Согласно уголовному кодексу щтата, владение штурмовым оружием в Калифорнии является преступлением - нарушители могут провести до 3 лет в окружной тюрьме.
По имеющимся данным, неизвестного водителя обвиняют в незаконной демонстрации скорости. Закон Калифорнии определяет «незаконную демонстрацию скорости» как случаи, когда водитель ускоряется «для того, чтобы выставить напоказ или произвести впечатление на кого-то еще». Он содержит обвинение в правонарушении, нарушители могут быть заключены в тюрьму на 90 дней, а их автомобили конфискованы. Это обвинение часто сочетается с обвинениями в правонарушении за неосторожное вождение.
Оружие, которое замечено в руках у жинщины, - АК-47. Если это действительно настоящее штурмовое оружие, то неизвестной даме могут быть предъявлены уголовные обвинения: .Согласно уголовному кодексу щтата, владение штурмовым оружием в Калифорнии является преступлением - нарушители могут провести до 3 лет в окружной тюрьме.
Возмутительный трюк произошел на фоне огромного всплеска насилия с применением огнестрельного оружия в Сан-Франциско. По словам шефа городской полиции Билла Скотта, за первые шесть месяцев этого года произошло не менее 119 перестрелок, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, составивший 58 случаев . Данные включают стрельбу как со смертельным исходом, так и без смертельного исхода. Выступая на пресс-конференции в прошлом месяце, начальник полиции сказал, что цифры вызывают «серьезную озабоченность». По его словам, чтобы справиться с ростом насилия с применением огнестрельного оружия, департамент полиции налаживает отношения с членами сообщества и сотрудничает с California Partnerships for Safe Communities - группой некоммерческих организаций, которые выявляют людей, рискующих стать жертвой преступления или преступником, и работают с семьями для предотвращения преступлений. Скотт также призвал к дополнительному набору в полицию на фоне национального движения за сокращение финансирования полиции после убийства Джорджа Флойда. По его словам, в полицейском управлении Сан-Франциско не хватает 400 офицеров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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АК-47 намного больше
Разница видна по форме магазина.
Кстати, автоматическое оружие в нескольких штатах можно купить. Это не Россия. Снимок плохого качества и ракурс такой, что ни прорезей (если присмотреться, они есть) ни сложенного приклада можно и не увидеть. Да и вообще - меняется на АК и цевьё, и приклад. Если я вам покажу свой - там кроме коробки, ствола и затвора вообще ничего родного не осталось.