Дама с автоматом с шиком прокатилась по Сан-Франциско

Возмутительный трюк произошел на фоне огромного всплеска насилия с применением огнестрельного оружия в Сан-Франциско. По словам шефа городской полиции Билла Скотта, за первые шесть месяцев этого года произошло не менее 119 перестрелок, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, составивший 58 случаев . Данные включают стрельбу как со смертельным исходом, так и без смертельного исхода. Выступая на пресс-конференции в прошлом месяце, начальник полиции сказал, что цифры вызывают «серьезную озабоченность». По его словам, чтобы справиться с ростом насилия с применением огнестрельного оружия, департамент полиции налаживает отношения с членами сообщества и сотрудничает с California Partnerships for Safe Communities - группой некоммерческих организаций, которые выявляют людей, рискующих стать жертвой преступления или преступником, и работают с семьями для предотвращения преступлений. Скотт также призвал к дополнительному набору в полицию на фоне национального движения за сокращение финансирования полиции после убийства Джорджа Флойда. По его словам, в полицейском управлении Сан-Франциско не хватает 400 офицеров.