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Дама с автоматом с шиком прокатилась по Сан-Франциско

Дама с автоматом с шиком прокатилась по Сан-Франциско (4 фото)

Автор:
08 августа 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Сан-Франциско   автомат   автомат калашникова   арест   кадиллак   криминал   таинственная незнакомка   удивительное рядом   
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Полиция Сан-Франциско вынуждена была остановить и отправить на штрафную стоянку "Кадиллак", который двигался по городским улицам с существенным превышением скорости. На фото,запечатлевшем автомобиль-нарушитель, из окна высовывается дама с автоматом АК-47 в руках. Город бурлит в поисках разгадки: пока полиция ничего не сообщает, неизвестно даже, была ли арестована таинственная амазонка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сан-Франциско   автомат   автомат калашникова   арест   кадиллак   криминал   таинственная незнакомка   удивительное рядом   
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16  комментариев
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3k
soar 2 часа назад
Опаздывает на дагестанскую свадьбу.
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Максим 22 минуты назад
где тут увидели ак-47?
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Frank Borman Полчаса назад
Вах! Чечен-свадьба без стрельба - это не свадьба, а деньги на ветер.
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34
Иван 2 часа назад
И это шик ее был в ближайшие 5 лет последним. Оранжевое теперь ей будет к лицу.
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3k
Том Джоуд 3 часа назад
Чеченка наверно. На свадьбу спешила.
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1k
Диагноз 3 часа назад
Возможно у нее в руках макет или страйкбольный привод, к примеру...
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Roman 3 часа назад
Баширов совсем в разнос пошел...
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Мурчелло Roman 3 часа назад
Операцию сделал?
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Мурчелло Roman Час назад
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21k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
У нее в руках АКС-74У - Автомат Калашникова складной укороченный
АК-47 намного больше
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