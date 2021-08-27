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Американцы на учениях ракетами разнесли списанный фрегат

Американцы на учениях ракетами разнесли списанный фрегат (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 12:30
Сообщество : Военное
Метки: видео   вмс сша   мишень   учения   фрегат   
1163
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И добили торпедой. Да так, что корабль подпрыгнул и раскололся на несколько частей.

В рамках учений Sinking Exercise военно-морские силы США атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Главная задача учений - научиться топить вражеские корабли с большого расстояния.

Фрегат подвергся массированному ракетно-бомбовому удару с земли, воздуха и из-под воды. Палубные истребители F/A-18 Super Hornet нанесли несколько ударов "умными" бомбами Joint Standoff Weapon и ракетами Harpoon, а "стелсы" F-35C - неназванным оружием с лазерным наведением. С берега по кораблю били морские пехотинцы из новейших установок NMESIS. Дело завершила атомная подлодка USS Chicago, выпустив по многострадальному кораблю торпеду Mark 48. В результате этой атаки фрегат раскололся пополам и затонул.

Производство фрегатов типа Oliver Hazard Perry началось в 1970 году. Эти корабли все еще служат в ВМС некоторых стран - Турции, Австралии, Египте и Польше. Американский Ingraham был последним из произведенных в серии. Из состава ВМС США его вывели в 2015 году.

Учения Sink Exercise (SINKEX) - это испытание различных систем вооружений и, естественно, обучение личного состава ВМС США. В рамках учений военнослужащие на кораблях-мишенях учатся использовать современное оружие.

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Метки: видео   вмс сша   мишень   учения   фрегат   
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1k
zu4ara 42 минуты назад
Это надо ещё всё рассчитать чтобы все заряды почти одновременно попали в цель... По
недвижимым мишеням в хорошую погоду удобно стрелять, красивое шоу получилось. ))
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11k
Великий Кормчий 38 секунд назад
С талибами не срослось, хоть по своему же кораблю попали, с которого точно ответка не прилетит....
Но, вопрос;
А где мудозвоны из Гринпис?
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4k
Димыч 7 минут назад
Прикольно пулять по макетам, когда ответка не прилетает.
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1k
Женя Женя78 17 минут назад
торпеда норм бабахнула.
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89
Mowgley 19 минут назад
Какая жаль, украинский флот остался без флагмана
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391
Salomon 24 минуты назад
[мат] сука рыбок жалко, Американцы вы [мат]!
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98
RUSSfan Полчаса назад
Подводная лодка все "зарешала")
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20k
pssst Полчаса назад
Хохлы на этот фрегат еще недавно облизывались.
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9k
kaboza Полчаса назад
их в Афгане 3.14здят, а они по консервным банкам лупят.
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9k
kaboza Полчаса назад
Спилберг?
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13k
alexis 36 минут назад
А могли бы украинцам раздать.
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12k
Сергей 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
Александр Час назад
Если учения по живучести, стреляют рядом с кораблём, если по огневой подготовке, то по кораблю. Всё продуманно.
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423
Павел Сергиевский Час назад
Вся мощь потребовалась, чтобы один списанный корабль потопить...
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169k
LedorubTroszkogo Час назад
а шо. хохлам уже весь металлолом продали???
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169k
LedorubTroszkogo Час назад
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