Американцы на учениях ракетами разнесли списанный фрегат

И добили торпедой. Да так, что корабль подпрыгнул и раскололся на несколько частей.
В рамках учений Sinking Exercise военно-морские силы США атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Главная задача учений - научиться топить вражеские корабли с большого расстояния.
Фрегат подвергся массированному ракетно-бомбовому удару с земли, воздуха и из-под воды. Палубные истребители F/A-18 Super Hornet нанесли несколько ударов "умными" бомбами Joint Standoff Weapon и ракетами Harpoon, а "стелсы" F-35C - неназванным оружием с лазерным наведением. С берега по кораблю били морские пехотинцы из новейших установок NMESIS. Дело завершила атомная подлодка USS Chicago, выпустив по многострадальному кораблю торпеду Mark 48. В результате этой атаки фрегат раскололся пополам и затонул.
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Производство фрегатов типа Oliver Hazard Perry началось в 1970 году. Эти корабли все еще служат в ВМС некоторых стран - Турции, Австралии, Египте и Польше. Американский Ingraham был последним из произведенных в серии. Из состава ВМС США его вывели в 2015 году.
Учения Sink Exercise (SINKEX) - это испытание различных систем вооружений и, естественно, обучение личного состава ВМС США. В рамках учений военнослужащие на кораблях-мишенях учатся использовать современное оружие.
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Понравилось33
недвижимым мишеням в хорошую погоду удобно стрелять, красивое шоу получилось. ))
Но, вопрос;
А где мудозвоны из Гринпис?