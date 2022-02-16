Лед, камень или сталь: что лучше охладит ваш напиток

Тестирование всех трех способов охлаждения.
Любой человек хотя бы раз в жизни сталкивается с ситуацией, когда в напиток надо добавить льда – будь то алкоголь или просто газировка. Обычно используются традиционные методы: вода заливается в формочки для льда и помещается в морозилку.
Но существуют и альтернативы: например, камни для виски из талькохлорита, которые охлаждают напиток и поддерживают постоянную прохладную температуру. Но их можно использовать и для сока, лимонада и других прохладительных напитков. Кстати, камни можно и нагреть, получив обратный эффект – пригодится для глинтвейна или кофе.
Также есть вариация полых камней из хирургической стали, внутри которых находится специальный теплоемкий гель. Из плюсов – не тает и не оставляет после применения привкус талой воды. Впрочем, как и талькохлорит.
Один из интернет-пользователей решил сравнить, какой из этих способов быстрее охладит воду. Он провел любопытный эксперимент, поместив стальные кубики, камни и лед в три пластиковые тарелки со льдом.
Изначальная температура воды: 25 градусов
Лед с водой:12 градусов.
Кубики с водой: 17 градусов.
Камни с водой: 21 градусов.
Из этого можно сделать вывод, что не нужно придумывать велосипед: лед так и остался самым лучшим способом быстро и эффективно охладить напиток. Но увы, он тает, разбавляя содержимое стакана водой.
Далее идут кубики. Они чуть хуже, однако есть и плюсы – они быстро охлаждаются сами, не тают, оставляя различные привкусы. Не надо сушить перед помещением в холодильник.
И на третьем месте камни. У них худшие свойства, также их нужно мыть после каждого напитка и сушить перед тем, как снова поместить в морозилку. Однако в социальных сетях пользователи отмечают, что для охлаждения виски они подходят как нельзя лучше. Их цель все-таки не заморозить напиток, а немного охладить и долгое время поддерживать комфортную температуру для употребления алкоголя.
Впрочем, выбор за вами. Любой из перечисленных вариантов по-своему интересен.
Источник:
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камень - 2,7 Дж,
сталь - 3,5 Дж, и какой бы хитрый ни был там теплоноситель, круче воды ничего в природе всё равно нет,
лёд - 2,1 Дж, но лёд ещё и тает, там вообще 333 Дж на 1 см3, а потом действует уже вода - 4,2 Дж.
-вода имеет наибольшую теплоёмкость из представленных,
-далее идёт камень
-далее металл, но т.к. внутри гель, то кубики чуть лучше камня оказались
Но этим двум очень далеко до воды, отличия в 4-5 раз.
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Хммм... То-ли я не человек, то-ли не любой...
Вот ни разу не сталкивался в жизни когда это было НАДО, очевидно такое в жизни у меня было, но это были наверняка выепоны.
Так-то или выпивон стоит изначально в холодильнике и нагреться не успевает, или и тёплым отлично залетает. А разбавлять нормальный продукт водой или кидать туда сомнительной чистоты предметы как-то фу...