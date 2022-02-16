Лед, камень или сталь: что лучше охладит ваш напиток





И на третьем месте камни. У них худшие свойства, также их нужно мыть после каждого напитка и сушить перед тем, как снова поместить в морозилку. Однако в социальных сетях пользователи отмечают, что для охлаждения виски они подходят как нельзя лучше. Их цель все-таки не заморозить напиток, а немного охладить и долгое время поддерживать комфортную температуру для употребления алкоголя.



Впрочем, выбор за вами. Любой из перечисленных вариантов по-своему интересен.