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Лед, камень или сталь: что лучше охладит ваш напиток

Лед, камень или сталь: что лучше охладит ваш напиток (6 фото)

Автор:
16 февраля 2022 11:36
Сообщество : Еда
Метки: виски   интересно   напиток   тестирование   холод   
1137
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Тестирование всех трех способов охлаждения.

Любой человек хотя бы раз в жизни сталкивается с ситуацией, когда в напиток надо добавить льда – будь то алкоголь или просто газировка. Обычно используются традиционные методы: вода заливается в формочки для льда и помещается в морозилку.

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Но существуют и альтернативы: например, камни для виски из талькохлорита, которые охлаждают напиток и поддерживают постоянную прохладную температуру. Но их можно использовать и для сока, лимонада и других прохладительных напитков. Кстати, камни можно и нагреть, получив обратный эффект – пригодится для глинтвейна или кофе.


Также есть вариация полых камней из хирургической стали, внутри которых находится специальный теплоемкий гель. Из плюсов – не тает и не оставляет после применения привкус талой воды. Впрочем, как и талькохлорит.


Один из интернет-пользователей решил сравнить, какой из этих способов быстрее охладит воду. Он провел любопытный эксперимент, поместив стальные кубики, камни и лед в три пластиковые тарелки со льдом.

Изначальная температура воды: 25 градусов

Лед с водой:12 градусов.

Кубики с водой: 17 градусов.

Камни с водой: 21 градусов.

Из этого можно сделать вывод, что не нужно придумывать велосипед: лед так и остался самым лучшим способом быстро и эффективно охладить напиток. Но увы, он тает, разбавляя содержимое стакана водой.


Далее идут кубики. Они чуть хуже, однако есть и плюсы – они быстро охлаждаются сами, не тают, оставляя различные привкусы. Не надо сушить перед помещением в холодильник.


И на третьем месте камни. У них худшие свойства, также их нужно мыть после каждого напитка и сушить перед тем, как снова поместить в морозилку. Однако в социальных сетях пользователи отмечают, что для охлаждения виски они подходят как нельзя лучше. Их цель все-таки не заморозить напиток, а немного охладить и долгое время поддерживать комфортную температуру для употребления алкоголя.

Впрочем, выбор за вами. Любой из перечисленных вариантов по-своему интересен.

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Метки: виски   интересно   напиток   тестирование   холод   
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11k
Kostick Час назад
автор забыл самое главное отличие - лёд, тая, разбавляет напиток водой. далее продолжать надо?
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13k
Кто-то Кутуньо 23 минуты назад
Используйте вместо льда замороженный виноград. По свойствам будет как лёд, но при этом не разбавит напиток. Плюс к этому, им еще закусить можно будет в конце.
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10k
Andrei 37 минут назад
Это изучается в классе 6-7 средней школы, на физике, для этого не надо проводить специальные эксперименты. Для нагрева 1 см3 надо:
камень - 2,7 Дж,
сталь - 3,5 Дж, и какой бы хитрый ни был там теплоноситель, круче воды ничего в природе всё равно нет,
лёд - 2,1 Дж, но лёд ещё и тает, там вообще 333 Дж на 1 см3, а потом действует уже вода - 4,2 Дж.
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3k
Vladimir Lysikov 53 минуты назад
Автор эксперимента школьную программу забыл наверное:
-вода имеет наибольшую теплоёмкость из представленных,
-далее идёт камень
-далее металл, но т.к. внутри гель, то кубики чуть лучше камня оказались
Но этим двум очень далеко до воды, отличия в 4-5 раз.
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29k
Игорь Час назад
Любой человек хотя бы раз в жизни сталкивается с ситуацией, когда в напиток надо добавить льда – будь то алкоголь или просто газировка.
===========
Хммм... То-ли я не человек, то-ли не любой...
Вот ни разу не сталкивался в жизни когда это было НАДО, очевидно такое в жизни у меня было, но это были наверняка выепоны.
Так-то или выпивон стоит изначально в холодильнике и нагреться не успевает, или и тёплым отлично залетает. А разбавлять нормальный продукт водой или кидать туда сомнительной чистоты предметы как-то фу...
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