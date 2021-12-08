FISHKINET
Сообщество Еда 1377 постов • 548 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Прозрачный кофе с запахом горелой резины: необычный напиток от братьев Нэйджи

Прозрачный кофе с запахом горелой резины: необычный напиток от братьев Нэйджи (16 фото)

Автор:
08 декабря 2021 12:58
Сообщество : Еда
Метки: интересно   кофе   кофеин   напиток   странное   
730
16

Существует много видов кофе, но CLR CFF можно перепутать с обычной водой. Что же это за напиток и кто его придумал?

За время существования кофе появилось множество сортов и видов напитка. Постоянно проводились те или иные эксперименты со вкусом и цветом.

×
×

Существует даже кофе без кофеина, с вином или с горячими углями.

Однако в 2017 году братья Дэвид и Адам Нэйджи из Словакии смогли удивить кофеманов, которые, кажется, видели уже все что угодно.

Братья выпустили прозрачный напиток, который имеет запах кофе.

Главная фишка напитка - отсутствие пигмента, который, пропадая на эмаль, изменял цвет зубов.

В итоге напиток CLR CFF является своеобразным компромиссом. Можно было продолжать пить любимый напиток, не жертвуя улыбкой.

В состав напитка входит кофе арабика, кофеин и вода без консервантов и подсластителей. При этом стоит отметить, что на 100 мл приходится 50 мг кофеина, что для размера бутылки в 200 мл — явный перебор.

Дэвид и Адам Нэйджи сообщают, что на разработку данного напитка у них ушло более трех месяцев.

Однако как именно им удалось сохранить свойства и запах кофе, они не раскрывают.

Все, что известно о чудо-зелье — это использование новых методов физической обработки.

Напиток встретили с интересом, но по итогу понравился он не всем.

Например, один из известных ютуберов Джеймс Хоффман раскритиковал цену маленькой бутылочки.

Магазин, где впервые появился CLR CFF, находился в Лондоне, и цена за одну маленькую бутылочку составляла 8 фунтов (примерно 800 рублей).

Но даже при такой варварской цене партия была мигом раскуплена, и Хоффману пришлось ждать 6 недель, чтобы урвать баночку.

На запах CLR CFF напоминает обычный дешевый растворимый кофе, хотя эксперты в сети отмечают, что прозрачная жидкость напоминает смесь ароматов сгоревшего дерева, резины и растворителя.

По поводу вкуса мнения тоже разняться: если одни говорят, что по вкусу норм, другие же сообщают, что словно наглотались дыма.

Кстати, стоит отметить, что напиток не подходит для беременных, детей или людей, чувствительных к кофеину. Тот же Хоффман предложил прятать напиток вообще от всех в темном шкафу.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: интересно   кофе   кофеин   напиток   странное   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Vampire 11 минут назад
Прозрачный напиток с запахом кофе??? Ну, конечно же - натурпродукт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото) 19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото) Как делают пиво Как делают пиво Редкие штуки, которые вы не увидели бы никогда, если бы не эти фотографии Редкие штуки, которые вы не увидели бы никогда, если бы не эти фотографии Для чего все эти вещи? Для чего все эти вещи? 5 гениев, которые жить не могли без кофе 5 гениев, которые жить не могли без кофе Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1750



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила" проиграл и не сумел справиться с гневом
1
210
И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила"...
30 фактов, которые сделают мир интереснее
2
104
30 фактов, которые сделают мир интереснее
Набирающие популярность в сообществах
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
1
18
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
А ведь талантливые люди работают!
0
19
А ведь талантливые люди работают!
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#факты#интересное#люди#новости#Россия#автомир#в мире#прикольные
#прикол#животные#подборка#Москва#приколы#Разное#автомобили#коты#позитив#аварии
#интересно#ватермарк#картинки#кино#СССР#история#дтп#Ynews#сарказм#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться