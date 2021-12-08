Прозрачный кофе с запахом горелой резины: необычный напиток от братьев Нэйджи

Но даже при такой варварской цене партия была мигом раскуплена, и Хоффману пришлось ждать 6 недель, чтобы урвать баночку.

На запах CLR CFF напоминает обычный дешевый растворимый кофе, хотя эксперты в сети отмечают, что прозрачная жидкость напоминает смесь ароматов сгоревшего дерева, резины и растворителя.