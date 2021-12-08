Прозрачный кофе с запахом горелой резины: необычный напиток от братьев Нэйджи

Существует много видов кофе, но CLR CFF можно перепутать с обычной водой. Что же это за напиток и кто его придумал?
За время существования кофе появилось множество сортов и видов напитка. Постоянно проводились те или иные эксперименты со вкусом и цветом.
Существует даже кофе без кофеина, с вином или с горячими углями.
Однако в 2017 году братья Дэвид и Адам Нэйджи из Словакии смогли удивить кофеманов, которые, кажется, видели уже все что угодно.
Братья выпустили прозрачный напиток, который имеет запах кофе.
Главная фишка напитка - отсутствие пигмента, который, пропадая на эмаль, изменял цвет зубов.
В итоге напиток CLR CFF является своеобразным компромиссом. Можно было продолжать пить любимый напиток, не жертвуя улыбкой.
В состав напитка входит кофе арабика, кофеин и вода без консервантов и подсластителей. При этом стоит отметить, что на 100 мл приходится 50 мг кофеина, что для размера бутылки в 200 мл — явный перебор.
Дэвид и Адам Нэйджи сообщают, что на разработку данного напитка у них ушло более трех месяцев.
Однако как именно им удалось сохранить свойства и запах кофе, они не раскрывают.
Все, что известно о чудо-зелье — это использование новых методов физической обработки.
Напиток встретили с интересом, но по итогу понравился он не всем.
Например, один из известных ютуберов Джеймс Хоффман раскритиковал цену маленькой бутылочки.
Магазин, где впервые появился CLR CFF, находился в Лондоне, и цена за одну маленькую бутылочку составляла 8 фунтов (примерно 800 рублей).
Но даже при такой варварской цене партия была мигом раскуплена, и Хоффману пришлось ждать 6 недель, чтобы урвать баночку.
На запах CLR CFF напоминает обычный дешевый растворимый кофе, хотя эксперты в сети отмечают, что прозрачная жидкость напоминает смесь ароматов сгоревшего дерева, резины и растворителя.
По поводу вкуса мнения тоже разняться: если одни говорят, что по вкусу норм, другие же сообщают, что словно наглотались дыма.
Кстати, стоит отметить, что напиток не подходит для беременных, детей или людей, чувствительных к кофеину. Тот же Хоффман предложил прятать напиток вообще от всех в темном шкафу.
Источник:
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