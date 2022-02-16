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Компания Porsche создает мобильное приложение для оцифровки реальных дорог

Компания Porsche создает мобильное приложение для оцифровки реальных дорог (5 фото)

Автор:
16 февраля 2022 11:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   гонки   интересно   приложение   фотокамера   
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Технология подходят для симуляторов вождения и компьютерных игр.

Компания Porsche замутила совместно со стартапом Way Ahead Technologies интересное мобильное приложение, с помощью которого можно оцифровать реально существующую трассу и добавить ее в компьютерную игру. Правда, список весьма ограничен. Во всяком случае, сейчас разработчики указали только автомобильный симулятор Assetto Corsa.

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Однако технология достаточно перспективная: во-первых, полученную информацию приложение обрабатывает быстро: примерно 8 километров реальной дороги превращаются в гоночный трек буквально за час.

Во-вторых, приложение считывает деревья и барьеры, перенося их на виртуальную карту, также каким – то чудом составляет и общие характеристики трассы. У нас есть предположение, что это возможно за счет гироскопа.

Что это дает?

Виртуальные треки для тренировок реальных автогонщиков. Быстро сделать симулятор трассы перед важной автогонкой – дорогого стоит.

Скорость создания компьютерных игр. Разработчикам таких масштабных симуляторов, как Forza и Gran Turismo, приходится тратить кучу времени на создание треков, тут же, можно сказать, половина дела будет сделана и останется только подправить физику, приправить графонием, и в выпускать продажу.

Поразмышляем о возможностях приложения в дальнейшем. Вероятно, с развитием технологий и использовании камеры 360 градусов, можно будет обрабатывать и городские дороги, а это очень интересно.

Теперь мечты игроков о гонках по Москве вполне могут стать реальностью (главное чтобы не вышла LADA Racing Club 2), особенно если Porsche и Way Ahead Technologies не заломят за технологию цену до небес и ее смогут приобрести молодые геймдев команды.

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Метки: авто   гонки   интересно   приложение   фотокамера   
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