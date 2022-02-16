Компания Porsche создает мобильное приложение для оцифровки реальных дорог

Поразмышляем о возможностях приложения в дальнейшем. Вероятно, с развитием технологий и использовании камеры 360 градусов, можно будет обрабатывать и городские дороги, а это очень интересно.



Теперь мечты игроков о гонках по Москве вполне могут стать реальностью (главное чтобы не вышла LADA Racing Club 2), особенно если Porsche и Way Ahead Technologies не заломят за технологию цену до небес и ее смогут приобрести молодые геймдев команды.