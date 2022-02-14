Ржавь и панды: забавные и полезные украшения для авто

Несколько вариантов сделать свою машину не похожей на другие.
О желании человека выделиться среди толпы написан далеко не один материал. Способы разные: прическа, одежда, различные украшения, включая пирсинг и даже драгоценные камни в зубах.
Последнее хоть и вульгарно и вызывает дискомфорт, но популярно в некоторых странах. Куда тривиальнее и удобнее самовыражаться за счет имущества, которое есть в собственности у каждого. Вашу квартиру или дом можно обставить дизайнерской мебелью или же купить стандартную икеевскую.
Также дела обстоят и с автомобилями, которые выпускаются с завода в стандартной комплектации, куда не входят иконки и монетная окантовка лобового стекла. А после владельцы переделывают салон и кузов под себя.
Тюнинг, наклейки, различные устройства и многое другое может быть установлено на авто, чтобы показать – да, я не такой, как все.
Сейчас как раз мы и расскажем об интересных наклейках и моддингах для средства передвижения, которые могут нести как декоративную функцию, так и быть полезными.
Например, в Китае существуют наклейки для борьбы с водителями, которые любят использовать дальний свет. Соответственно их и видно ночью только при таких условиях. На самих же картинках изображены герои хоррор-фильмов: «Звонок», «Проклятье», «Один пропущенный звонок» и так далее.
Идея неплохая, главное, чтобы у человека, включившего дальний свет, не случился сердечный приступ от увиденного, поскольку картинки действительно ужасают.
Однако для различных наклеек есть и более разумное применения. Некоторые фирмы предоставляют услуги по покрытию нового автомобиля виниловой пленкой, чтобы сымитировать эффект ржавчины.
При этом машина издалека действительно выглядит печально, так что возможно смысл в таких действиях есть. Возможно, это сделано для того, чтобы отвадить воришек и угонщиков. Не ясно, насколько это работает, но факт остается фактом.
Естественно, есть и более тривиальные вещи, как подголовники в виде милых панд. Хотя, учитывая их цвет, они быстро испачкаются от волос, но ведь никто не заставляет покупать именно белые. Да и плюсы есть – секция под голову не будет пачкаться.
На этом, естественно, список не заканчивается, например, в 2009 году на выставке SEMA был представлен автобус фирмы Toyota красного цвета, оббитый как кожаный диван. Практичность такого решения оценить сложно, но автомобиль явно не для российских дорог, но выглядит симпатично.
Впрочем, наши автолюбители тоже любят развлекаться. Чего только стоит Лада «Ковролина», частенько мелькающая на просторах сети. Ее хозяин полностью обшил корпус машины коврами. Настоящий пир для моли. Не совсем понимаем, как хозяину получается сохранять корпус в чистоте, особенно после зимних поездок по российским городам, но за оригинальность ставим лайк.
Существует множество и других различных украшений и модификаций, но мы перечислили, на наш взгляд, одни из самых интересных и забавных вариантов, что можно сделать с автомобилем, когда есть бурная фантазия.
Источник:
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