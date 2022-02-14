Ржавь и панды: забавные и полезные украшения для авто

О желании человека выделиться среди толпы написан далеко не один материал. Способы разные: прическа, одежда, различные украшения, включая пирсинг и даже драгоценные камни в зубах.

Последнее хоть и вульгарно и вызывает дискомфорт, но популярно в некоторых странах. Куда тривиальнее и удобнее самовыражаться за счет имущества, которое есть в собственности у каждого. Вашу квартиру или дом можно обставить дизайнерской мебелью или же купить стандартную икеевскую.



Также дела обстоят и с автомобилями, которые выпускаются с завода в стандартной комплектации, куда не входят иконки и монетная окантовка лобового стекла. А после владельцы переделывают салон и кузов под себя.

Тюнинг, наклейки, различные устройства и многое другое может быть установлено на авто, чтобы показать – да, я не такой, как все.

Сейчас как раз мы и расскажем об интересных наклейках и моддингах для средства передвижения, которые могут нести как декоративную функцию, так и быть полезными.

Например, в Китае существуют наклейки для борьбы с водителями, которые любят использовать дальний свет. Соответственно их и видно ночью только при таких условиях. На самих же картинках изображены герои хоррор-фильмов: «Звонок», «Проклятье», «Один пропущенный звонок» и так далее.

