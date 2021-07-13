Почему в СССР был разноцветный бензин

Сегодня отличить бензин по виду практически невозможно, ведь каждая его марка выглядит идентично. Различить его невооруженным глазом можно лишь по цветам пистолетов, которые встречаются на заправках. Однако в советские времена красили не пистолеты, а само топливо, причем тогда старались использовать самые яркие оттенки палитры.





Особенность советского бензина

Многие еще помнят те времена, когда во второй половине прошлого столетия в СССР продавали лишь несколько видов бензина. Главным отличием между ними тогда выступало октановое число, которое у всех типов было разное. Кстати, в названии топлива эти числа указываются.

На советских заправках можно было встретить всего 4 типа бензина





Для производителей топлива существовала одна значимая задача — повысить это октановое число и в то же время понизить процент детонации. Во всем мире в те времена для осуществления этого процесса применяли тетраэтилсвинец — вещество, которое превращало бензин в этилированное топливо. Без добавления данного вещества в советское время существовал только вид топлива А-72.





Согласно тогдашним правилам ГОСТа, именно бензин с вышеуказанной добавкой и подлежал окрашиванию, хотя независимо от цвета известно, что топливо с этим веществом в составе могло принести вред транспортному средству.

Сегодня такой бензин не выпускают из-за его вреда





Зачем его делали разноцветным

На то существовала лишь одна причина — промаркировать различные виды топлива. Так, разновидность А-66 имела неоново-оранжевый оттенок, А-76 обозначался насыщенным зеленым, а АИ-93 традиционно стали обозначать синеватым. Никаких изменений в окраске не получил только вид А-72 — так как он единственный не являлся этилированным, то и окрас ему решили оставить природный.

Теперь в нашей стране можно встретить лишь бензин натурального цвета





Однако с естественным окрасом и этому типу топлива пришлось проститься, так как впоследствии он все-таки тоже получил добавку. Благодаря этому в бензиновой палитре появился еще один яркий оттенок — розовый.

Сегодня же тетраэтилсвинец не используют при создании бензина в силу его вредных свойств, однако в некоторых странах топливо все еще окрашивают, когда в России только задумываются о возвращении прежнего опыта. Цели у этого действа все те же: промаркировать продукт, а также защитить его от подделок.