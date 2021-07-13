Почему в СССР был разноцветный бензин

О том, для чего это делали, я расскажу ниже.
Сегодня отличить бензин по виду практически невозможно, ведь каждая его марка выглядит идентично. Различить его невооруженным глазом можно лишь по цветам пистолетов, которые встречаются на заправках. Однако в советские времена красили не пистолеты, а само топливо, причем тогда старались использовать самые яркие оттенки палитры.
Особенность советского бензина
Многие еще помнят те времена, когда во второй половине прошлого столетия в СССР продавали лишь несколько видов бензина. Главным отличием между ними тогда выступало октановое число, которое у всех типов было разное. Кстати, в названии топлива эти числа указываются.
На советских заправках можно было встретить всего 4 типа бензина
Для производителей топлива существовала одна значимая задача — повысить это октановое число и в то же время понизить процент детонации. Во всем мире в те времена для осуществления этого процесса применяли тетраэтилсвинец — вещество, которое превращало бензин в этилированное топливо. Без добавления данного вещества в советское время существовал только вид топлива А-72.
Согласно тогдашним правилам ГОСТа, именно бензин с вышеуказанной добавкой и подлежал окрашиванию, хотя независимо от цвета известно, что топливо с этим веществом в составе могло принести вред транспортному средству.
Сегодня такой бензин не выпускают из-за его вреда
Зачем его делали разноцветным
На то существовала лишь одна причина — промаркировать различные виды топлива. Так, разновидность А-66 имела неоново-оранжевый оттенок, А-76 обозначался насыщенным зеленым, а АИ-93 традиционно стали обозначать синеватым. Никаких изменений в окраске не получил только вид А-72 — так как он единственный не являлся этилированным, то и окрас ему решили оставить природный.
Теперь в нашей стране можно встретить лишь бензин натурального цвета
Однако с естественным окрасом и этому типу топлива пришлось проститься, так как впоследствии он все-таки тоже получил добавку. Благодаря этому в бензиновой палитре появился еще один яркий оттенок — розовый.
Сегодня же тетраэтилсвинец не используют при создании бензина в силу его вредных свойств, однако в некоторых странах топливо все еще окрашивают, когда в России только задумываются о возвращении прежнего опыта. Цели у этого действа все те же: промаркировать продукт, а также защитить его от подделок.
Источник:
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А сейчас сколько видов бензина продают на заправках? Десять? Двадцать? Сто(как колбасы)?
...Теперь в нашей стране можно встретить лишь бензин натурального цвета..."
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Да. Тут не поспоришь. Сейчас бензин ослиной мочой разбавлять стало гораздо проще! Вот убрали от власти большевиков и жить-то как стало легко...
Ворью всякому.
"На окрашивание".
Kostick имеет в виду бензин для поршневых авиадвигателей.