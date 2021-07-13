FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3978 постов • 957 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Почему в СССР был разноцветный бензин

Почему в СССР был разноцветный бензин (4 фото)

Автор:
13 июля 2021 09:16
Сообщество : Факты
Метки: авто   бензин   интересно   машины   разноцветный бензин   фото   
1440
4

О том, для чего это делали, я расскажу ниже.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: авто   бензин   интересно   машины   разноцветный бензин   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Многие еще помнят те времена, когда во второй половине прошлого столетия в СССР продавали лишь несколько видов бензина." (с)
А сейчас сколько видов бензина продают на заправках? Десять? Двадцать? Сто(как колбасы)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
costa Минуту назад
В Великобритании дизтопливо для сельхоз сектора окрашен в красный. Остальное дизтопливо без добавок. Причина для этого в том что на сельхоз технику не распространяется акциз и красное дизтопливо почти вдвое дешевле. Но если ты заправишь автомобиль красным дизелем и полиция это обнаружит то оштрафуют на крупную сумму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий 36 минут назад
Зато сейчас чем дальше от районных центров, тем бензик всё желтее и желтее... на некоторых заправках вообще страшно заправляться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mr.X 56 минут назад
Да пофигу какой цвет, хоть как слеза младенца, лишь бы цена разумная была и машина хорошо переваривала, без последствий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ss 57 минут назад
"...На то существовала лишь одна причина промаркировать различные виды топлива...
...Теперь в нашей стране можно встретить лишь бензин натурального цвета..."
-
Да. Тут не поспоришь. Сейчас бензин ослиной мочой разбавлять стало гораздо проще! Вот убрали от власти большевиков и жить-то как стало легко...
Ворью всякому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Похабыч Час назад
А-72 окрас ему решили оставить природный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Значит, снова подорожает.
"На окрашивание".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick 2 часа назад
Б91/115 - зеленый, как тархун.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте Эксперты: в России стало слишком много бензина Эксперты: в России стало слишком много бензина Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах Кладбище авто: эффектные кадры того, как утилизируют тачки Кладбище авто: эффектные кадры того, как утилизируют тачки Красотки под капотом: девушки, которые не боятся запачкать руки Красотки под капотом: девушки, которые не боятся запачкать руки На что готовы пойти мужчины ради бесплатного бензина На что готовы пойти мужчины ради бесплатного бензина
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

417481



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"И навеки провожают всем двором": факты о передаче "Городок"
5
48
"И навеки провожают всем двором": факты о передаче "Городок"
Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
1
249
Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
﻿
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ynews#дтп#в мире#позитив#авто аварии#приколы#повезло#познавательно
#интересно#факты#картинки#фотографии#кино#Россия#прикол#СССР#сша#собака
#Юмор#история#автомобили#автомир#люди#аварии#подборка##прикольные#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться