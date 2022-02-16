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Сумасшествие профессора Соловья: Жириновского отравил таллием «ревнивый любовник»

Сумасшествие профессора Соловья: Жириновского отравил таллием «ревнивый любовник» (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 00:14
Сообщество : Жить в России
Метки: возможно в россии   жириновский   коронавирус   отравление   профессор Соловей   
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Как известно, самый отвязный и неординарный политик России Владимир Жириновский свалился на больничную койку и пребывает в тяжелом состоянии. Казалось бы, 75-летний лидер ЛДПР тщательно защищался от заразы, но штамм коронавируса оказался сильнее. Однако профессор Валерий Соловей имеет на этот счет другое мнение.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог заявил, что Путину прислали соответствующий доклад, в котором написано, что политика отравили таллием, являющимся очень токсичным металлом.

Где Соловей якобы читает «доклады Путину» непонятно, однако куда интереснее его версия об отравителе. По его мнению, Владимира Вольфовича на больничную койку отправил «один из приревновавших любовников».  Без смеха такую версию не смогли слушать даже ведущие радиостанции.

Конечно, все мы прекрасно помним фотографии странного досуга Жириновского в компании молодых парней в бассейне, где его таскали на надувном матрасе, но это особо удивляло, учитывая эпатажность лидера ЛДПР.

Страшно подумать, чему Соловей обучал студентов, когда руководил кафедрой связей с общественностью в МГИМО, если у него в голове конструируются такие теории. Сейчас-то слушать подобное от профессора уже неудивительно.


Особенно после того, как Соловей заявлял, что президент устраивал в резиденции жертвоприношение медведя и орла, а самого себя в интервью у Гордона называл «лидером одной из тайных мировых организаций», которая могущественней и опасней спецслужб. Видимо, и в этот раз забыл выпить таблетки.

Интересно, почему политолога с подобными теориями до сих пор зовут на эфиры?

Источник:

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Метки: возможно в россии   жириновский   коронавирус   отравление   профессор Соловей   
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6k
a_komolow 2 часа назад
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188k
IMXO 23 минуты назад
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−19
Артур Час назад
Соловьиный помёт - 2?
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2k
cnob7 Час назад
что это за п.и.д.о.р в бабочке?
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1k
vijilante 2 часа назад
Ну вот... Теперь скажут што Жирик не от "короны" загнулся - он ведь ВАКЦИНИРОВАН (!!!) , а от таллия - от него нет лекарства.
Тьфу, плять.
В натуре,лысый забыл таблетки выпить...
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1k
Ян 2 часа назад
Весна близко. Начинаются обострения
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4k
Outcast 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
Anatoly Tananykhin 4 часа назад
Если даже Жириновский и потрахивает кого для укрепления партийного духа, то это ещё не повод называть его буржуйских словом "гей".
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448
kuka 5 часов назад
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
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123
Dmitry 6 часов назад
Таллием! Ревнивый любовник! Жириновского! Жирик выздоровеет, и харю за это набьет.
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13k
Алекс 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
Андрей Иванов 8 часов назад
Я не понял - все верхи принципиально выбирают наиболее экзотическую отраву - полоний, таллий, новичок... Почему не травануться крысиным ядом, например?
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24k
Юрьевич 8 часов назад
"Интересно, почему политолога с подобными теориями до сих пор зовут на эфиры?"

Видимо спрос есть...
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123
Dmitry Юрьевич 6 часов назад
Поржать-то надо, вот и зовут.
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10k
Alex Djeff 8 часов назад
В дурдоме прибыло...
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Антибиотик
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