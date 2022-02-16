Сумасшествие профессора Соловья: Жириновского отравил таллием «ревнивый любовник»

Страшно подумать, чему Соловей обучал студентов, когда руководил кафедрой связей с общественностью в МГИМО, если у него в голове конструируются такие теории. Сейчас-то слушать подобное от профессора уже неудивительно.





Особенно после того, как Соловей заявлял, что президент устраивал в резиденции жертвоприношение медведя и орла, а самого себя в интервью у Гордона называл «лидером одной из тайных мировых организаций», которая могущественней и опасней спецслужб. Видимо, и в этот раз забыл выпить таблетки.