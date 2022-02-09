«Ущербности» суд не увидел и отклонил иск лидера ЛДПР к обидчикам

Пост Рената в Facebook появился еще в 2018-м. Спустя два года он еще раз напомнил об этой «банной» истории в эфире «Дождя». А иск политика в суд был подан в ноябре прошлого года. Помимо денежных претензий, у Владимира Вольфовича есть и требование официального опровержения.