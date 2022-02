«Ущербности» суд не увидел и отклонил иск лидера ЛДПР к обидчикам

Суд первой инстанции иск политика отклонил. Ни его самого, ни представителя депутата на этом заседании не было. Представительница истца объяснила свое отсутствие болезнью, хотя справок вовремя представлено не было. Не думается, что этим дело закончится. По всей видимости, The show must go on…