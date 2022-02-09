«Ущербности» суд не увидел и отклонил иск лидера ЛДПР к обидчикам

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По 10 млн рублей требовал Жириновский с журналиста и телеканала за моральный ущерб.
«Везет» лидеру ЛДПР на громкие скандалы. Обычно он является стороной атаки. На этот раз, как рассказывает ресурс News.ru, все наоборот: Жириновский в роли обороняющегося. Останкинский районный суд Москвы рассматривал иск самого политика сразу к двум обидчикам. Это журналист Ренат Давлетгильдеев и телеканал «Дождь» (СМИ, внесенное в список иностранных агентов).
Со слов адвоката журналиста Дмитрия Пашинского, депутат затребовал от канала и корреспондента по 10 млн рублей за моральный ущерб. Лидер ЛДПР считает высказывания Давлетгильдеева клеветническими. А как-то даже высказал сомнения, не являются ли подобные публикации фейком. Мол, такого журналиста он вообще не знает, существует ли он в реальности — большой вопрос.
Чтобы не пересказывать эту «живописную» историю от чужого лица, лучше предоставим слово самому первоисточнику. Если очень кратко, то суть воспоминаний журналиста - якобы имевшие место несколько лет назад приставания политика.
Со слов адвоката журналиста Дмитрия Пашинского, депутат затребовал от канала и корреспондента по 10 млн рублей за моральный ущерб. Лидер ЛДПР считает высказывания Давлетгильдеева клеветническими. А как-то даже высказал сомнения, не являются ли подобные публикации фейком. Мол, такого журналиста он вообще не знает, существует ли он в реальности — большой вопрос.
Чтобы не пересказывать эту «живописную» историю от чужого лица, лучше предоставим слово самому первоисточнику. Если очень кратко, то суть воспоминаний журналиста - якобы имевшие место несколько лет назад приставания политика.
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Пост Рената в Facebook появился еще в 2018-м. Спустя два года он еще раз напомнил об этой «банной» истории в эфире «Дождя». А иск политика в суд был подан в ноябре прошлого года. Помимо денежных претензий, у Владимира Вольфовича есть и требование официального опровержения.
Суд первой инстанции иск политика отклонил. Ни его самого, ни представителя депутата на этом заседании не было. Представительница истца объяснила свое отсутствие болезнью, хотя справок вовремя представлено не было. Не думается, что этим дело закончится. По всей видимости, The show must go on…
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После него думаю ЛДПР развалится однозначно !