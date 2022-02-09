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«Ущербности» суд не увидел и отклонил иск лидера ЛДПР к обидчикам

«Ущербности» суд не увидел и отклонил иск лидера ЛДПР к обидчикам (3 фото)

Автор:
09 февраля 2022 18:16
Сообщество : Криминал
Метки: домогательства   жириновский   журналист   иск   клевета   лдпр   телестудия   
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По 10 млн рублей требовал Жириновский с журналиста и телеканала за моральный ущерб.
«Везет» лидеру ЛДПР на громкие скандалы. Обычно он является стороной атаки. На этот раз, как рассказывает ресурс News.ru, все наоборот: Жириновский в роли обороняющегося. Останкинский районный суд Москвы рассматривал иск самого политика сразу к двум обидчикам. Это журналист Ренат Давлетгильдеев и телеканал «Дождь» (СМИ, внесенное в список иностранных агентов).

Со слов адвоката журналиста Дмитрия Пашинского, депутат затребовал от канала и корреспондента по 10 млн рублей за моральный ущерб. Лидер ЛДПР считает высказывания Давлетгильдеева клеветническими. А как-то даже высказал сомнения, не являются ли подобные публикации фейком. Мол, такого журналиста он вообще не знает, существует ли он в реальности — большой вопрос.

Чтобы не пересказывать эту «живописную» историю от чужого лица, лучше предоставим слово самому первоисточнику. Если очень кратко, то суть воспоминаний журналиста - якобы имевшие место несколько лет назад приставания политика.
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Пост Рената в Facebook появился еще в 2018-м. Спустя два года он еще раз напомнил об этой «банной» истории в эфире «Дождя». А иск политика в суд был подан в ноябре прошлого года. Помимо денежных претензий, у Владимира Вольфовича есть и требование официального опровержения.
Суд первой инстанции иск политика отклонил. Ни его самого, ни представителя депутата на этом заседании не было. Представительница истца объяснила свое отсутствие болезнью, хотя справок вовремя представлено не было. Не думается, что этим дело закончится. По всей видимости, The show must go on…

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Метки: домогательства   жириновский   журналист   иск   клевета   лдпр   телестудия   
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120k
arek14 2 часа назад
Хорошая вакцина.
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1k
Максим Максимов 11 минут назад
Диагноз: ПЕРЕДОЗ!
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1k
Mixan Час назад
Вольфофич жжет ..

После него думаю ЛДПР развалится однозначно !

Ссылка youtu.be
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1k
Mixan Час назад
Жириновский уйдет из Госдумы ,скукота там настанет ..хе хе

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43k
Элек Мек 2 часа назад
Не бережёт дед себя совсем,сплошные нервы.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Этот м.к сам наговорил на миллиард штрафа и не один год отсидки.
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301
zz 2 часа назад
Вот и суды состоят из либерастни. Да и фамилия "Давлетгильдеев" вызывает только вопросы. Они скоро всё буду решать. это прискорбно
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Лидер партии ПИДР.
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10k
harlamov 2 часа назад
Ну Жирик-то известный шалун
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4k
Tuskub 2 часа назад
..а когда фото будет с мальчиками в бассейне?
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431
комнатный сибиряк 2 часа назад
Да там полови6а думы с нетрадиционной ориентацией
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1k
Spanki 2 часа назад
Старый любитель саун в компании молодых членов (партии) почувствовал себя оскорбленным? Нужно было признать его ущербным, и выплатить компенсацию
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53k
doker 2 часа назад
Без комментариев...
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24k
Юрьевич 3 часа назад
Вроде б жирик в больнице с короновирусной пневмонией... Он утверждает, что 8 раз вакцинировался...
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