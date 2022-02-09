СМИ: Владимир Жириновский находится в критическом состоянии

Сегодня днём стало известно, что депутата Госдумы Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве. По сообщениям СМИ, у политика диагностировали двустороннюю пневмонию и 75-ти процентное поражение лёгких.





Состояние 75-летнего политика оценивается как критическое, его подключили к аппарату ИВЛ. Примечательно, что сегодня в 2 часа дня в центральном аппарате партии ЛДПР сообщили, что Владимир Вольфович чувствует себя прекрасно и продолжает работать. Эти сведения оказались неправдой.