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СМИ: Владимир Жириновский находится в критическом состоянии

СМИ: Владимир Жириновский находится в критическом состоянии (2 фото)

Автор:
09 февраля 2022 19:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Владимир Жириновский   ИВЛ   госпитализация   коронавирус   лдпр   омикрон   
3777
2

Лидера ЛДПР подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сегодня днём стало известно, что депутата Госдумы Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве. По сообщениям СМИ, у политика диагностировали двустороннюю пневмонию и 75-ти процентное поражение лёгких.


Состояние 75-летнего политика оценивается как критическое, его подключили к аппарату ИВЛ. Примечательно, что сегодня в 2 часа дня в центральном аппарате партии ЛДПР сообщили, что Владимир Вольфович чувствует себя прекрасно и продолжает работать. Эти сведения оказались неправдой.

По сведениям портала Ura.ru, Жириновский мог заразиться «омикроном», также издание добавляет, что в последнее время политик полностью пропал из повестки и перестал появляться на публике.


Напомним, что лидер ЛДПР успел привиться (по его словам) уже 8 раз.

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Метки: Владимир Жириновский   ИВЛ   госпитализация   коронавирус   лдпр   омикрон   
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65  комментариев
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3k
александр 2 часа назад
где они заражаются? В городском транспорте не ездят, в магазины не ходят.
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1k
Alex G 3 минуты назад
75 лет это и для любого здорового человека срок не малый.
Вольфович умный человек. Многое о том что он говорил произошло и возможно произойдет.
А форма подачи информации - его личное дело. Видимо всех ТАМ все устраивало.
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−73
The Sinner 5 минут назад
Не будет мальчиков иметь, старик с шизофренией
И будет в партии бардак, глядишь да и насилие)))
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24k
Юрьевич 7 минут назад
Если естественного иммунитета нет, то никакая прививка его не создаст. Ну при настоящем развитии медицины, во всяком случае. На сегодняшний день прививки вакцин лишь слегка тренируют иммунную систему и не более того. Если иммунная система слабая, то прививка вакциной может наоборот её ослабить ещё больше.

Простой пример, например, вы здоровый человек и утром чтобы взбодриться пробегаете километр. Это принесёт только пользу, потренирует сердце в том числе. Теперь представьте себе, если эту пробежку совершит человек с болезнью сердца. Он может и не добежать этот километр...
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1k
Максим Максимов 14 минут назад
Пора! Пора дедуле на покой! Клоунировать с 90-х в ГосДУРЕ(С)- это вам не на мельдонии сидеть
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1k
Vad 37 минут назад
Иногда хочется нажать F5...и назначить Вольвовича президентом.
Умный мужик, с чувством юмора отличным...
Желаю ему скорейшего выздоровления!
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2k
Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
Пиз@дец пришел главному шуту России
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137
Дементий Мурзич 48 минут назад
Простите фишкяне, можно уточнить карту прививок этого №1клоуна? Может быть есть подробности? Во вторых и в сотых, хотя бы урезанный анамнез есть на каком либо ресурсе? Хайпожорить на данной ситуации и кол-ве "как бы инъекций" может и пингвин антарктический. Может уже хватит вбросами "бабушки из подворотни" пользоваться? Уважать себя надо хотя бы по вбросу проверенной инфы. Это к слову,-для 3,1457Zбдолов/
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343
Надежда Адамова Дементий Мурзич 40 минут назад
Клоун - это ты.
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862
Nick 51 минуту назад
Не дадут ему выздороветь...
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6k
Борис Карабанов 57 минут назад
Всех перехитрил хитрый Вольфович (кроме себя). Восемь раз? Каким образом? Ну, да ладно, Господь ему судья. Впрочем, ковид ведь не опаснее простуды. Верно?
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1k
vijilante 57 минут назад
Тут у нас,на "Фишках" каждый выражает своё мнение.
Моё личное мнение : дай ему Бог поправиться.
Спасибо.
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1k
Vladimirs Orlovskis 59 минут назад
Прививка, это не панацея. Она всего лишь знакомит организм с настоящим врагом
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307
Тычоблин Vladimirs Orlovskis 17 минут назад
Так "Спьютник Ви" вроде вообще от омикрона спасать не должен - это же новый штамм ? Или у нас от всех болезней из одного ведра наливают ?
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2
Карл Такойто Час назад
8 раз привился
Это же Жириновский,как вообще можно всерьез относится к тому что он говорит,я сильно сомневаюсь что он хотя бы один раз привился)
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
А не привился бы - перенёс тяжело.
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1k
Веселый Пук Час назад
Как говорит товарищь Гинзбург - поддельный сертификат о прививки раз заболел
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13k
Bill Час назад
Вылечат. 75% поражения легких - ниочем. Спокойно переносятся на ногах.
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69k
Пётровыч Час назад
Без Жириновского в думе будет тихо и скучно, ему нельзя покидать этот бренный мир. Ну кто ещё такое выдаст?
Ссылка www.youtube.com
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441
Flexx U Час назад
Допрививался эпатажный наш политиканчик
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6k
RRK Час назад
Вот и иуду прижалло))
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Надо было прививаться ни 8 раз а по-уму. Практика показала, что даже одна прививка астразенки обеспечивает очень неплохую защиту, заболевание протекает максимум три дня, без осложнений.
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2k
Sergius SPb Час назад
Вперед ногами на пенсию. А что делать если по другому у нас не умеют?
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