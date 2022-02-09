СМИ: Владимир Жириновский находится в критическом состоянии

Лидера ЛДПР подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Сегодня днём стало известно, что депутата Госдумы Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве. По сообщениям СМИ, у политика диагностировали двустороннюю пневмонию и 75-ти процентное поражение лёгких.
Состояние 75-летнего политика оценивается как критическое, его подключили к аппарату ИВЛ. Примечательно, что сегодня в 2 часа дня в центральном аппарате партии ЛДПР сообщили, что Владимир Вольфович чувствует себя прекрасно и продолжает работать. Эти сведения оказались неправдой.
По сведениям портала Ura.ru, Жириновский мог заразиться «омикроном», также издание добавляет, что в последнее время политик полностью пропал из повестки и перестал появляться на публике.
Напомним, что лидер ЛДПР успел привиться (по его словам) уже 8 раз.
Источник:
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Вольфович умный человек. Многое о том что он говорил произошло и возможно произойдет.
А форма подачи информации - его личное дело. Видимо всех ТАМ все устраивало.
И будет в партии бардак, глядишь да и насилие)))
Простой пример, например, вы здоровый человек и утром чтобы взбодриться пробегаете километр. Это принесёт только пользу, потренирует сердце в том числе. Теперь представьте себе, если эту пробежку совершит человек с болезнью сердца. Он может и не добежать этот километр...
Умный мужик, с чувством юмора отличным...
Желаю ему скорейшего выздоровления!
Я, конечно, к почитателям его таланта не отношусь, но кагбэ 30 лет вместе- не футн изюма...
Моё личное мнение : дай ему Бог поправиться.
Спасибо.
Практика показала, что после некоторых вакцин (не хочу так уж их точно называть) возможно заболевание. Лучший вариант- то что я написал. Даже двух не надо, одного укола достаточно.