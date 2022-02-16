Безумная теория профессора Соловья: Жириновского отравил таллием «ревнивый любовник»

Как известно, самый отвязный и неординарный политик России Владимир Жириновский свалился на больничную койку и пребывает в тяжелом состоянии. Казалось бы, 75-летний лидер ЛДПР тщательно защищался от заразы, но штамм коронавируса оказался сильнее. Однако профессор Валерий Соловей имеет на этот счет другое мнение.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог заявил, что Путину прислали соответствующий доклад, в котором написано, что политика отравили таллием, являющимся очень токсичным металлом.
Где Соловей якобы читает «доклады Путину» непонятно, однако куда интереснее его версия об отравителе. По его мнению, Владимира Вольфовича на больничную койку отправил «один из приревновавших любовников». Без смеха такую версию не смогли слушать даже ведущие радиостанции.
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Конечно, все мы прекрасно помним фотографии странного досуга Жириновского в компании молодых парней в бассейне, где его таскали на надувном матрасе, но это особо удивляло, учитывая эпатажность лидера ЛДПР.
Страшно подумать, чему Соловей обучал студентов, когда руководил кафедрой связей с общественностью в МГИМО, если у него в голове конструируются такие теории. Сейчас-то слушать подобное от профессора уже неудивительно.
Особенно после того, как Соловей заявлял, что президент устраивал в резиденции жертвоприношение медведя и орла, а самого себя в интервью у Гордона называл «лидером одной из тайных мировых организаций», которая могущественней и опасней спецслужб. Видимо, и в этот раз забыл выпить таблетки.
Интересно, почему политолога с подобными теориями до сих пор зовут на эфиры?
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Видимо спрос есть...