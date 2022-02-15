Пожарный рукав подвел алкогероя, спешащего навстречу приключениям

Настоящие страсти разыгрались в северной столице 13 февраля. Дама, уставшая от алкогольных возлияний своего мужчины, решила уйти по делам, не забыв запереть его в квартире. Это было сделано для того, чтобы он не вышел купить спиртное.



Но с похмелья 32-летний петербуржец возомнил себя героем и решил вылезти из квартиры с помощью пожарного рукава, который был принесён с мусорки и ждал своего звездного часа.



На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что мужчина начал движение вниз достаточно неплохо, но потом запутался в рукаве и рухнул на асфальт.