Пожарный рукав подвел алкогероя, спешащего навстречу приключениям

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В Санкт-Петербурге женщина закрыла в квартире сожителя, чтобы он не вырвался за новой порцией алкоголя. Но не на того напала! На "помощь" пришёл необычный инвентарь, заранее принесённый с помойки.
Настоящие страсти разыгрались в северной столице 13 февраля. Дама, уставшая от алкогольных возлияний своего мужчины, решила уйти по делам, не забыв запереть его в квартире. Это было сделано для того, чтобы он не вышел купить спиртное.
Но с похмелья 32-летний петербуржец возомнил себя героем и решил вылезти из квартиры с помощью пожарного рукава, который был принесён с мусорки и ждал своего звездного часа.
На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что мужчина начал движение вниз достаточно неплохо, но потом запутался в рукаве и рухнул на асфальт.
Но с похмелья 32-летний петербуржец возомнил себя героем и решил вылезти из квартиры с помощью пожарного рукава, который был принесён с мусорки и ждал своего звездного часа.
На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что мужчина начал движение вниз достаточно неплохо, но потом запутался в рукаве и рухнул на асфальт.
Мужчину госпитализировали.
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