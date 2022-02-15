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Пожарный рукав подвел алкогероя, спешащего навстречу приключениям

Пожарный рукав подвел алкогероя, спешащего навстречу приключениям (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 10:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алкоголь   падение   пожарный рукав   пьяный   рукав   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге женщина закрыла в квартире сожителя, чтобы он не вырвался за новой порцией алкоголя. Но не на того напала! На "помощь" пришёл необычный инвентарь, заранее принесённый с помойки.
Настоящие страсти разыгрались в северной столице 13 февраля. Дама, уставшая от алкогольных возлияний своего мужчины, решила уйти по делам, не забыв запереть его в квартире. Это было сделано для того, чтобы он не вышел купить спиртное.

Но с похмелья 32-летний петербуржец возомнил себя героем и решил вылезти из квартиры с помощью пожарного рукава, который был принесён с мусорки и ждал своего звездного часа.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что мужчина начал движение вниз достаточно неплохо, но потом запутался в рукаве и рухнул на асфальт.
Мужчину госпитализировали.

Источник:

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Метки: алкоголь   падение   пожарный рукав   пьяный   рукав   санкт-петербург   
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18  комментариев
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43k
dima423 2 часа назад
ну и причем тут пожарный рукав если это кривые (или слабые) руки?)
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2k
Дарвин и аморальная премия Минуту назад
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1k
Дмитрий 22 минуты назад
Ну кстати для бабы плюс - в больничке он точно не забухает))))
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1k
Дмитрий 56 минут назад
Джон смит из последнего камента в посте - дебил. Пожарные рукава постоянно привязывают к деревьям в качестве тарзанки или качелей. Ни разу не видел, чтобы они рвались, а висят, бывает, годами.
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6k
Борис Карабанов Час назад
32 года... А начиналось всё "в меру, в хорошей компании, под хорошую закуску".
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560
Константин Час назад
А как он обратно собирался подниматься, если сил и ума даже спуститься не хватило?
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24k
SerGProS Час назад
Поднимется, как ни в чем ни бывало, отряхнется и в путь - за спиртным!
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1k
анатолий горленко Час назад
Бороться с алкоголизмом, ограничивая доступ к спиртному, это как бороться с поносом, ограничивая доступ к туалету.
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7k
Игорь Час назад
запутался он в чем то другом
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24k
Киры4 Час назад
Факир был пьян, фокус не удался)
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