Врачи строят версии: как восьмиклассница выжила, упав с балкона 22 этажа

Остеопат Александр Евдокимов опровергает сомнения «неверующих» коллег. Он уверен, что такие феномены возможны. Девчонку спасло, что снега в этом году под окнами много. А еще то, что она была в состоянии опьянения. Да, при падении тело амортизировало, задевая бельевые веревки, края балконов и прочие выступающие детали. Да еще и скатилось с покатого сугроба.



Но и алкоголь в данном случае оказался «бонусом». Мышцы были расслаблены, испугаться особо не успела. Плюс ко всему, девочка состоит на учете у психиатра. Это могло стать причиной ЧП, а как повлияло на его исход и каковы последствия, будут выяснять врачи.



Еще один коллега, Валентин Неверов, возглавляющий кафедру травматологии и ортопедии СЗГМУ, считает случившееся чудом. «Господь бог, видимо, там ее поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу», — признался опытный доктор.