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Врачи строят версии: как восьмиклассница выжила, упав с балкона 22 этажа

Врачи строят версии: как восьмиклассница выжила, упав с балкона 22 этажа (2 фото)

Автор:
31 января 2022 17:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва. 22 этаж   балкон   больница   восьмиклассница   выжила   падение   подросток   
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Медики теряются в догадках и не верят своим глазам: девчонка уцелела, да еще и не получила особо серьезных травм. Чудо?
Сам инцидент произошел еще два дня назад. Но врачи, да и все, кто в курсе случившегося, до сих пор строят догадки: как это возможно? 14-летняя московская школьница пыталась перебраться через балкон на 22 этаже, сорвалась вниз, но осталась жива. Более того, полученные травмы, хоть и довольно серьезные, но не фатальные. Как сообщают осведомленные источники, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота, неглубокие ссадины и ушибы.

Девочка-подросток доставлена в Филатовскую больницу. Некоторые врачи просто не верят в правдивость рассказов очевидцев. И их можно понять. По словам соседей, свалившись с высотки, девчонка встала и пошла. Шок, понятно. Но не до такой же степени. Да и для передвижения надо иметь определенный ресурс здоровья.
Остеопат Александр Евдокимов опровергает сомнения «неверующих» коллег. Он уверен, что такие феномены возможны. Девчонку спасло, что снега в этом году под окнами много. А еще то, что она была в состоянии опьянения. Да, при падении тело амортизировало, задевая бельевые веревки, края балконов и прочие выступающие детали. Да еще и скатилось с покатого сугроба.

Но и алкоголь в данном случае оказался «бонусом». Мышцы были расслаблены, испугаться особо не успела. Плюс ко всему, девочка состоит на учете у психиатра. Это могло стать причиной ЧП, а как повлияло на его исход и каковы последствия, будут выяснять врачи.

Еще один коллега, Валентин Неверов, возглавляющий кафедру травматологии и ортопедии СЗГМУ, считает случившееся чудом. «Господь бог, видимо, там ее поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу», — признался опытный доктор.

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Метки: Москва. 22 этаж   балкон   больница   восьмиклассница   выжила   падение   подросток   
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1k
Руслан Час назад
14 лет, на учёте у психиатра, бухая перелезала через балкон на 22 этаже
Как скучно я живу. И слава богу
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279
vasja000 4 минуты назад
Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.©
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5k
КремлеКот 7 минут назад
Пьяная, на учёте, навернулась с 22 этажа и осталась жива.
А чуть раньше писали про Надю Рушеву, гениальную художницу, которая умерла в 17 лет от аневризмы аорты.
Как несправедлив мир !
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13k
Великий Кормчий 11 минут назад
На учёте у психиатра?
Зачем откачали?!
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1k
Martin 41 минуту назад
Ну если она была фанатом Моргенштерна и упала на голову - тогда нечего удивлятся.
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58
Konstantin Kapanadze 52 минуты назад
Если на высоте хотите проводить какието работы, обязательно пейте алкоголь.
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968
SHAGREEN 53 минуты назад
М-м-м восьмиклассница-а-а-а
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720
Hallo FreeSpace 59 минут назад
Дуракам и пьяным везет , а тут еще и 2 в 1 )
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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