Врачи строят версии: как восьмиклассница выжила, упав с балкона 22 этажа

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Медики теряются в догадках и не верят своим глазам: девчонка уцелела, да еще и не получила особо серьезных травм. Чудо?
Сам инцидент произошел еще два дня назад. Но врачи, да и все, кто в курсе случившегося, до сих пор строят догадки: как это возможно? 14-летняя московская школьница пыталась перебраться через балкон на 22 этаже, сорвалась вниз, но осталась жива. Более того, полученные травмы, хоть и довольно серьезные, но не фатальные. Как сообщают осведомленные источники, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота, неглубокие ссадины и ушибы.
Девочка-подросток доставлена в Филатовскую больницу. Некоторые врачи просто не верят в правдивость рассказов очевидцев. И их можно понять. По словам соседей, свалившись с высотки, девчонка встала и пошла. Шок, понятно. Но не до такой же степени. Да и для передвижения надо иметь определенный ресурс здоровья.
Девочка-подросток доставлена в Филатовскую больницу. Некоторые врачи просто не верят в правдивость рассказов очевидцев. И их можно понять. По словам соседей, свалившись с высотки, девчонка встала и пошла. Шок, понятно. Но не до такой же степени. Да и для передвижения надо иметь определенный ресурс здоровья.
Остеопат Александр Евдокимов опровергает сомнения «неверующих» коллег. Он уверен, что такие феномены возможны. Девчонку спасло, что снега в этом году под окнами много. А еще то, что она была в состоянии опьянения. Да, при падении тело амортизировало, задевая бельевые веревки, края балконов и прочие выступающие детали. Да еще и скатилось с покатого сугроба.
Но и алкоголь в данном случае оказался «бонусом». Мышцы были расслаблены, испугаться особо не успела. Плюс ко всему, девочка состоит на учете у психиатра. Это могло стать причиной ЧП, а как повлияло на его исход и каковы последствия, будут выяснять врачи.
Еще один коллега, Валентин Неверов, возглавляющий кафедру травматологии и ортопедии СЗГМУ, считает случившееся чудом. «Господь бог, видимо, там ее поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу», — признался опытный доктор.
Но и алкоголь в данном случае оказался «бонусом». Мышцы были расслаблены, испугаться особо не успела. Плюс ко всему, девочка состоит на учете у психиатра. Это могло стать причиной ЧП, а как повлияло на его исход и каковы последствия, будут выяснять врачи.
Еще один коллега, Валентин Неверов, возглавляющий кафедру травматологии и ортопедии СЗГМУ, считает случившееся чудом. «Господь бог, видимо, там ее поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу», — признался опытный доктор.
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