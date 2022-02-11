Тост «За ВДВ!» прозвучал на старте полета: «бэтмен» рванул к земле с 13-го этажа

Десантникам, да еще «под мухой», как известно, фонтаны по колено. А уж сугроб — вообще ни разу не препятствие. Даже если до него лететь с 13-го этажа. Что и продемонстрировал на практике этой ночью один из жителей столицы. О ЧП поведал Телеграм-канал Baza.



Юрий Б. вчера поздним вечером поссорился с женой. Разбор полетов затянулся, супруга в очередной раз принялась перечислять список «заслуг» своего благоверного. Он временно безработный, и это состояние грозит перерасти в долговременное, по причине пристрастия 45-летнего мужчины к алкоголю.



Вот и ночью он успел принять на грудь изрядную дозу горячительного. Что и разгорячило обоих участников «дискуссии». В итоге жена ушла с кухни, где кормила супруга ужином, и направилась в комнату. С решительным желанием собрать ему чемодан. Надежда, так зовут его вторую половину, объявила, что подаст на развод.