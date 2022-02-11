Тост «За ВДВ!» прозвучал на старте полета: «бэтмен» рванул к земле с 13-го этажа

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Снова сугроб и алкоголь в качестве «буферного» средства.
Десантникам, да еще «под мухой», как известно, фонтаны по колено. А уж сугроб — вообще ни разу не препятствие. Даже если до него лететь с 13-го этажа. Что и продемонстрировал на практике этой ночью один из жителей столицы. О ЧП поведал Телеграм-канал Baza.
Юрий Б. вчера поздним вечером поссорился с женой. Разбор полетов затянулся, супруга в очередной раз принялась перечислять список «заслуг» своего благоверного. Он временно безработный, и это состояние грозит перерасти в долговременное, по причине пристрастия 45-летнего мужчины к алкоголю.
Вот и ночью он успел принять на грудь изрядную дозу горячительного. Что и разгорячило обоих участников «дискуссии». В итоге жена ушла с кухни, где кормила супруга ужином, и направилась в комнату. С решительным желанием собрать ему чемодан. Надежда, так зовут его вторую половину, объявила, что подаст на развод.
Юрий Б. вчера поздним вечером поссорился с женой. Разбор полетов затянулся, супруга в очередной раз принялась перечислять список «заслуг» своего благоверного. Он временно безработный, и это состояние грозит перерасти в долговременное, по причине пристрастия 45-летнего мужчины к алкоголю.
Вот и ночью он успел принять на грудь изрядную дозу горячительного. Что и разгорячило обоих участников «дискуссии». В итоге жена ушла с кухни, где кормила супруга ужином, и направилась в комнату. С решительным желанием собрать ему чемодан. Надежда, так зовут его вторую половину, объявила, что подаст на развод.
Прошло всего несколько минут, и она услышала возглас: «За ВДВ!» А вслед за ним какой-то странный звук глухого удара. Вернулась на кухню и увидела открытое окно. Выглянула вниз, а квартира, напомним, на 13-м этаже.
Муж уже «десантировался» и барахтался в сугробе под окошком. Женщина рванула вниз, вызвала скорую. Кстати, когда она добралась до места приземления Юрия, тот уже самостоятельно выбрался из «подушки безопасности»
Случай не такой уж редкий. Недавно мы писали о другом счастливом приземлении: Тогда восьмиклассница свалилась аж с 22 этажа. И выжила. Тоже была пьяна.
Сегодняшнего героя отвезли в Боткинскую больницу, врачи борются за его жизнь.
Муж уже «десантировался» и барахтался в сугробе под окошком. Женщина рванула вниз, вызвала скорую. Кстати, когда она добралась до места приземления Юрия, тот уже самостоятельно выбрался из «подушки безопасности»
Случай не такой уж редкий. Недавно мы писали о другом счастливом приземлении: Тогда восьмиклассница свалилась аж с 22 этажа. И выжила. Тоже была пьяна.
Сегодняшнего героя отвезли в Боткинскую больницу, врачи борются за его жизнь.
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Когда почитаешь всякую либерастню и не то сделаешь ..Жив десантник и слава Богу ! Не стоитт это все делать ,впереди много работы парни ВДВ
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Приходится увы ..А что делать ? Отмалчиваться ,когда твою Россию топчат и унижают ?
Это не по мне ..
Пока сердце стучит ,как могу свой вклад в борьбу вношу ..Пусть коряво и несуразно ,но все же За сильную и независимую Россию и черт нам не брат !
Вот такие дела в танковых дивизиях Урала ..