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Тост «За ВДВ!» прозвучал на старте полета: «бэтмен» рванул к земле с 13-го этажа

Тост «За ВДВ!» прозвучал на старте полета: «бэтмен» рванул к земле с 13-го этажа (2 фото)

Автор:
11 февраля 2022 19:24
Сообщество : Жить в России
Метки: 13 этаж   Москва   алкоголь   безработный   вдв   десантник   прыжок   тост   
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Снова сугроб и алкоголь в качестве «буферного» средства.
Десантникам, да еще «под мухой», как известно, фонтаны по колено. А уж сугроб — вообще ни разу не препятствие. Даже если до него лететь с 13-го этажа. Что и продемонстрировал на практике этой ночью один из жителей столицы. О ЧП поведал Телеграм-канал Baza.

Юрий Б. вчера поздним вечером поссорился с женой. Разбор полетов затянулся, супруга в очередной раз принялась перечислять список «заслуг» своего благоверного. Он временно безработный, и это состояние грозит перерасти в долговременное, по причине пристрастия 45-летнего мужчины к алкоголю.

Вот и ночью он успел принять на грудь изрядную дозу горячительного. Что и разгорячило обоих участников «дискуссии». В итоге жена ушла с кухни, где кормила супруга ужином, и направилась в комнату. С решительным желанием собрать ему чемодан. Надежда, так зовут его вторую половину, объявила, что подаст на развод.
Прошло всего несколько минут, и она услышала возглас: «За ВДВ!» А вслед за ним какой-то странный звук глухого удара. Вернулась на кухню и увидела открытое окно. Выглянула вниз, а квартира, напомним, на 13-м этаже.

Муж уже «десантировался» и барахтался в сугробе под окошком. Женщина рванула вниз, вызвала скорую. Кстати, когда она добралась до места приземления Юрия, тот уже самостоятельно выбрался из «подушки безопасности»

Случай не такой уж редкий. Недавно мы писали о другом счастливом приземлении: Тогда восьмиклассница свалилась аж с 22 этажа. И выжила. Тоже была пьяна.

Сегодняшнего героя отвезли в Боткинскую больницу, врачи борются за его жизнь.

Источник:

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Метки: 13 этаж   Москва   алкоголь   безработный   вдв   десантник   прыжок   тост   
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9k
Uron Полчаса назад
Так вывозить или нет снег из дворов?
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Mixan 8 минут назад
Минусуют и ехидничают думаю такие тут ..


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3k
Умница-красавица 10 минут назад
Да, измельчали Юрии..
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21k
Matrosskin 20 минут назад
Это просто этаж несчастливый...
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139
Павел Емцов 22 минуты назад
Как будто повесть Автор написал)
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1k
jug Полчаса назад
Фонтанно-купальные войска!
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Andrey Komarov Полчаса назад
Вывод: перед десантированием всех напоить! Даже если парашют не раскроется потери будут минимальные!
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z1380 Полчаса назад
Застрахуй Братуху, застрахуй уй уй уй...
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488
Олег 37 минут назад
Ой дебиииил. Такие идиоты лишь позорят ВДВ!!!
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10k
Schandmaul 47 минут назад
Страховать ей надо дурачка на кругленькую сумму, а не разводиться с ним. Незаметно наступит лето и герой отправится в свой последний полёт
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vijilante 47 минут назад
В армии СЛИШКОМ увлекался разбиванием кирпичей ап голову и результат на лицо.
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Mixan 48 минут назад
Десантура не сдается !

Когда почитаешь всякую либерастню и не то сделаешь ..Жив десантник и слава Богу ! Не стоитт это все делать ,впереди много работы парни ВДВ
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