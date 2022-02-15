"Тигры" для "Освобождения"

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«Освобождение» - фильм-киноэпопея о Великой Отечественной войне, снятый фронтовиками, людьми, которые сами прошли этими огненными дорогами.
Специально для фильма «Освобождение», на Львовском ремонтно-механическом заводе были заказаны 8 «Пантер» и 10 «Тигров» на базе советских Т-44.
Всего было заказано десять танков.
Так или иначе, сходства ради на Т-44 второй ряд катков поставили, как на настоящем "Тигре", но потом отказалось — они мешали управлению и отрывались. В результате машина с классическими катками и широкими гусеницами осталась одна и использовалась в основном как неподвижная декорация.
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Не понравился фронтовикам эпизод, где загоревшиеся советский и немецкий танки, заезжают в реку, а сами танкисты вступают в рукопашную. По словам фронтовых танкистов, такое часто случалось, но и наши и немцы, не обращая друг на друга внимания, тушили технику и сами себя, а после разъезжались в разные стороны. Это психология танкиста, психология человека, который хотя бы один раз горел в танке. Конечно, об этом знал Юрий Озеров, но в то время, когда снимался фильм, такое показывать было нельзя.
для «Освобождения» на Львовском БТРЗ была изготовлена и «Пантера». Собственно, их планировали сделать восемь штук, но ограничились одним — базовый танк ИС уж слишком явно выпирал из жестяного камуфляжа. Так что показали его только в одном фильме и мельком.
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Метки: освобождение тигр фильм
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