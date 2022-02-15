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"Тигры" для "Освобождения"

"Тигры" для "Освобождения" (9 фото)

Автор:
15 февраля 2022 05:42
Метки: освобождение   тигр   фильм   
816
9

«Освобождение» - фильм-киноэпопея о Великой Отечественной войне, снятый фронтовиками, людьми, которые сами прошли этими огненными дорогами.

Специально для фильма «Освобождение», на Львовском ремонтно-механическом заводе были заказаны 8 «Пантер» и 10 «Тигров» на базе советских Т-44.

Всего было заказано десять танков.


Так или иначе, сходства ради на Т-44 второй ряд катков поставили, как на настоящем "Тигре", но потом отказалось — они мешали управлению и отрывались. В результате машина с классическими катками и широкими гусеницами осталась одна и использовалась в основном как неподвижная декорация.

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Метки: освобождение   тигр   фильм   
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3  комментария
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1k
Андрей Одес Час назад
Бросается в глаза,что в событиях на Курской дуге,в т.ч. в сражении под Прохоровкой, чуть ли не все советские танки - Т-34-85. Конечно,они смотрелись более красиво в сравнение с Т-34-76,но только реально стали выпускаться в начале 1944г.
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2k
Мрачный Жнец 2 часа назад
У кого-то проблемы с математикой?
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355
Михайлович Михаил 2 часа назад
фильм классный, но при просмотре панорамных боёв, заметно что в бой идут не только исы и т-34, но и т-55! А так фильм шикарный
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