"Тигры" для "Освобождения"

Не понравился фронтовикам эпизод, где загоревшиеся советский и немецкий танки, заезжают в реку, а сами танкисты вступают в рукопашную. По словам фронтовых танкистов, такое часто случалось, но и наши и немцы, не обращая друг на друга внимания, тушили технику и сами себя, а после разъезжались в разные стороны. Это психология танкиста, психология человека, который хотя бы один раз горел в танке. Конечно, об этом знал Юрий Озеров, но в то время, когда снимался фильм, такое показывать было нельзя.