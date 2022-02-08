По какой причине Наталья Кустинская упустила, возможно, свои самые звездные роли

После свадьбы Кустинской откровенно завидовали. Она, тогда еще молодая студентка, вышла замуж на режиссера Юрия Чулюкина. Если обращать внимание исключительно на возможные перспективы, то это несомненно было правильным выбором. Ведь муж-режиссер - это почти прямая путевка в большое кино.

Однако Наталья Николаевна совершенно не думала о выгоде, собственно, как и ее супруг, быстро развеявший неверное общественное мнение. А начиналось все так...

Наталья и Юрий прожили вместе около 8 лет. За это время Чулюкин снял четыре фильма, два из которых стали невероятно популярны. Речь идет о картинах «Королевская регата» и «Девчата».