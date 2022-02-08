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По какой причине Наталья Кустинская упустила, возможно, свои самые звездные роли

По какой причине Наталья Кустинская упустила, возможно, свои самые звездные роли (7 фото)

Автор:
08 февраля 2022 09:28
Сообщество : Кино
Метки: Наталья Кустинская   актриса   интересно   кино   роль   фильм   фото   
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Ее приглашали за границу представлять фильмы, у нее брали автографы и восхищались красотой, называя «русской Бриджит Бардо».

Свой успех Наталья Кустинская воспринимала как должное. Она обладала талантом и природным артистизмом, которые позволили без каких либо проблем поступить во ВГИК. Именно там она получила первую роль и встретила первого супруга.

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После свадьбы Кустинской откровенно завидовали. Она, тогда еще молодая студентка, вышла замуж на режиссера Юрия Чулюкина. Если обращать внимание исключительно на возможные перспективы, то это несомненно было правильным выбором. Ведь муж-режиссер - это почти прямая путевка в большое кино.

Однако Наталья Николаевна совершенно не думала о выгоде, собственно, как и ее супруг, быстро развеявший неверное общественное мнение. А начиналось все так...

Наталья и Юрий прожили вместе около 8 лет. За это время Чулюкин снял четыре фильма, два из которых стали невероятно популярны. Речь идет о картинах «Королевская регата» и «Девчата».

Наталья интересовалась «Девчатами». После прочтения сценария она захотела сыграть Тосю, о чем напрямую заявила мужу. Однако Чулюкин ей отказал, подметив, что с ее внешностью отыграть обыкновенную повариху просто не получится. Спустя время Юрий пообещал отказаться от постановки «Девчат», если ей не найдется подходящей роли.

В конечном итоге он не сдержал своего обещания и начал снимать фильм без Кустинской, на что она, разумеется, обиделась. В тот момент Юрий дал понять, что хочет видеть рядом хорошую жену, а не знаменитую актрису. Правда судьба подарила Наталье шанс, которым она непременно воспользовалась, сыграв главную роль в комедийном фильме «Три плюс два».

После выхода на большие экраны фильм стал хитом, а Кустинская - настоящей звездой. К подобному повороту супруг был явно не готов. Юрий противился успешной карьере Натальи, а она, словно чувствуя это, упустила две роли, которые могли сделать ее звездой всесоюзного масштаба.

В середине 60-х Леонид Гайдай искал актрису для своего нового фильма «Кавказская пленница». На роль Нины пробовались: Лариса Голубкина, Марианна Вертинская, Наталья Селезнева, Земфира Цахилова и многие другие. Однако главным фаворитом была Наталья Кустинская.

В конечном итоге Гайдай предложил роль именно ей, но Наталья отказалась. Перед уходом актриса посмотрела на фотопробы, выбрала снимок и сказала Гайдаю: - «Снимайте эту». Леонид Иович с удивленным видом посмотрел на фото и произнес: - «Варлей? Циркачка? Ее же не знают?!», на что Кустинская ответила: - «Поверьте, узнают» и ушла...

Наталья Николаевна отказалась сниматься у Гайдая, потому что параллельно поступило предложение от Владимира Мотыля сниматься в военной драме «Женя, Женечка и «катюша». Актриса приступила к съемкам, но внезапно подхватила воспаление легких и сниматься не могла. Владимир Мотыль не стал ждать ее выздоровления.


В 1966-ом Кустинская потеряла, пожалуй, свою главную роль - роль счастливой жены. Она узнала о любовнице мужа и подала на развод.


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Метки: Наталья Кустинская   актриса   интересно   кино   роль   фильм   фото   
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Типа граф Час назад
Она как всё завернулось , она от ролей отказывалась ради мужа , а он КАЗЁЛ такой и БАРАН изменил !
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