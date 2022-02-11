10 актёров, известных по ролям громил в кино и сериалах

Давайте вспомним нескольких актёров, которые засветились в известных проектах, играя персонажей-громил, и посмотрим как эти одарённые природой люди выглядят в обычной жизни. Чаще всего это добрейшие и приятнейшие ребята!
Иногда создателям фильмов очень нужно так подобрать актёра, чтобы он вселял ужас в зрителей. Разумеется, частично об этом позаботятся гримёры и люди, отвечающие за спецэффекты, но и сам исполнитель должен обладать чем-то пугающим. Например, огромным ростом и пугающе-мощным сложением — поставишь такого рядом с главными героями, и зритель тут же начнёт сильно о них беспокоиться.
Ричард Кил
Рост: 218 см.
Известен ролью убийцы Челюсти из фильмов бондианы «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979).
Робер Майе
Рост: 210 см.
Известен по фильмам «300 спартанцев» (2006), «Шерлок Холмс» (2009), «Тихоокеанский рубеж» (2013) и «Перси Джексон и Море чудовищ» (2013).
Джон ДеСантис
Рост: 206 см.
Известен по сериалам «Сверхъестественное», «Викинг» и «Новая семейка Аддамс».
Хафтор Бьёрнссон
Рост: 206 см.
Известен по фильму «Кикбоксер возвращается» (2018) и сериалу «Игра престолов» (2011-2019).
Нейтан Джонс
Рост: 211 см.
Известен по фильмам «Троя» (2004), «Конан-варвар» (2011) и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).
Кевин Нэш
Рост: 208 см.
Известен по фильмам «Каратель» (2004), «Всё или ничего» (2005) и «Джон Уик» (2014).
Тайлер Мэйн
Рост: 206 см.
Известен по фильмам «Люди Икс» (2000), «Троя» (2004) и «Хэллоуин 2007» (2007).
Маттиас Хьюз
Рост: 196 см.
Известен по фильмам «Ангел тьмы» (1989), и «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна» (1991).
Рубен де Йонг
Рост: 208 см.
Известен по сериалам «Спартак: Кровь и песок» (2010) и «Легенда об Искателе» (2008-2010).
Мартин Форд
Рост: 206 см.
Известен по фильмам «Kingsman: Золотое кольцо» (2017), «Форсаж 9» (2021), «Неоспоримый 4» (2016) и сериалу «Невероятные» (2021).
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Список неполон без таких замечательных советских артистов как Роман Филиппов и Вячеслав Невинный.