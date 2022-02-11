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10 актёров, известных по ролям громил в кино и сериалах

10 актёров, известных по ролям громил в кино и сериалах (11 фото)

Автор:
11 февраля 2022 09:19
Сообщество : Кино
Метки: актер   громила   кино   люди   рост   фильм   фото   
2208
11

Давайте вспомним нескольких актёров, которые засветились в известных проектах, играя персонажей-громил, и посмотрим как эти одарённые природой люди выглядят в обычной жизни. Чаще всего это добрейшие и приятнейшие ребята!

Иногда создателям фильмов очень нужно так подобрать актёра, чтобы он вселял ужас в зрителей. Разумеется, частично об этом позаботятся гримёры и люди, отвечающие за спецэффекты, но и сам исполнитель должен обладать чем-то пугающим. Например, огромным ростом и пугающе-мощным сложением — поставишь такого рядом с главными героями, и зритель тут же начнёт сильно о них беспокоиться.


Ричард Кил

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Рост: 218 см.

Известен ролью убийцы Челюсти из фильмов бондианы «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979).


Робер Майе


Рост: 210 см.

Известен по фильмам «300 спартанцев» (2006), «Шерлок Холмс» (2009), «Тихоокеанский рубеж» (2013) и «Перси Джексон и Море чудовищ» (2013).


Джон ДеСантис

Рост: 206 см.

Известен по сериалам «Сверхъестественное», «Викинг» и «Новая семейка Аддамс».


Хафтор Бьёрнссон


Рост: 206 см.

Известен по фильму «Кикбоксер возвращается» (2018) и сериалу «Игра престолов» (2011-2019).


Нейтан Джонс

Рост: 211 см.

Известен по фильмам «Троя» (2004), «Конан-варвар» (2011) и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).


Кевин Нэш

Рост: 208 см.

Известен по фильмам «Каратель» (2004), «Всё или ничего» (2005) и «Джон Уик» (2014).


Тайлер Мэйн

Рост: 206 см.

Известен по фильмам «Люди Икс» (2000), «Троя» (2004) и «Хэллоуин 2007» (2007).


Маттиас Хьюз

Рост: 196 см.

Известен по фильмам «Ангел тьмы» (1989), и «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна» (1991).


Рубен де Йонг

Рост: 208 см.

Известен по сериалам «Спартак: Кровь и песок» (2010) и «Легенда об Искателе» (2008-2010).


Мартин Форд

Рост: 206 см.

Известен по фильмам «Kingsman: Золотое кольцо» (2017), «Форсаж 9» (2021), «Неоспоримый 4» (2016) и сериалу «Невероятные» (2021).

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Метки: актер   громила   кино   люди   рост   фильм   фото   
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26k
Vazari 2 часа назад
Трудно, наверное, показать себя, как актер, когда по сценарию тебе отведено 2 минуты драки, но, из перечисленных громил, Роберу Майе это удается почти всегда. Есть в нем какая-то харизма, что-ли. Сразу же вспомнились сцены с ним в Шерлоке Холмсе и 13-м квартале.
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1k
Жэка 17 минут назад
Когда делаешь копипаст англоязычной статьи, можно же хоть что то добавить от себя для актуализации информации под российского читателя.

Список неполон без таких замечательных советских артистов как Роман Филиппов и Вячеслав Невинный.
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22k
Ego sum qui sum Полчаса назад
У собак та же история, - мелкие это концентрированная трусость и злость, большие тихие и добрые
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