10 актёров, известных по ролям громил в кино и сериалах

Иногда создателям фильмов очень нужно так подобрать актёра, чтобы он вселял ужас в зрителей. Разумеется, частично об этом позаботятся гримёры и люди, отвечающие за спецэффекты, но и сам исполнитель должен обладать чем-то пугающим. Например, огромным ростом и пугающе-мощным сложением — поставишь такого рядом с главными героями, и зритель тут же начнёт сильно о них беспокоиться.

Ричард Кил