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Пока кто-то мечтает, другие делают: парень из США собрал из картона заброшенный особняк с зомби

Пока кто-то мечтает, другие делают: парень из США собрал из картона заброшенный особняк с зомби (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 12:31
Сообщество : Игромир
Метки: resident evil   зомби   интересно   особняк   самодельные   
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Первая в мире копия особняка из игры Resident Evil.

Наверняка многие знают, что такое масштабированная модель, но в разных вариациях это понятие различается. Спектр применения масштабированных моделей варьируется от детских машинок до планирования масштабной стройки или батальных сражений. Но есть и случаи, которые выходят за рамки обычного.

 

Удивительно, но масштабированные модели могут применяться в творчестве. Подготовка слоя из гипса, на который помещаются различные домики, деревья, здания. В каком-то – смысле это макет, но считается изобразительным искусством.

 

Многие люди, которые увлекаются этим хобби, делают композиции полностью своими руками. Другие же используют различные модельки, которыми дополняют свою работу.

 

Как пример: вы сделали из гипса площадку, но песок, маленькие деревья, траву, модель танка, приобрели в магазине. Не стоит считать, что использование покупного добра – это что-то плохое. Покупные модели значительно упрощают процесс и экономят время и позволяют сконцентрироваться на композиции.

 

Однако Макс Корбан из США пошел самым трудным путем и решил создать свое творение из картона, гипса, спичек и деревянных шпателей. Хотя и в его случае без покупной зелени не обошлось.

 

Мужчина решил воссоздать точную копию особняка Спенсера из игры Resident Evil remake 2002 года (оригинал вышел в 1996), который впечатляет масштабами.


Сама игра повествует о членах элитного отряда полиции S.T.A.R.S., которое изучает странные убийства и случаи каннибализма около города Раккун. Расследование приводит их в таинственный особняк, охваченный вспышкой вируса, превратив всех обитателей строения и местных угодий в зомбированных существ. 


Интересный момент: в игре здание не было показано полностью, и некоторые детали Корбану пришлось додумать самому. Первую версию строения американец создал в компьютерной игре Minecraft.

 

Затем, убедившись, что его конструкция соответствует оригиналу в игре, и поняв, как должна выглядеть наружная часть здания, закрытая от взора игрока, приступил к созданию полноценной модели из подручных материалов.


На создание особняка у Корбана ушло пять месяцев. При этом он отмечает, что это самая масштабная конструкция в его жизни, поэтому призывает не обращать внимания на неаккуратные капли клея и огрехи в сборке.

 

В модели проработаны наружные и внутренние территории, также в особняке можно включить свет.

 

На территории есть отсылка к игре – собака породы доберман, которая стала зомби, а рядом с ней откушенная рука с пистолетом.


Но самое интересное, как оказалось, скрыто под крышей.

 

Американец полностью воссоздал все 3 этажа и комнаты из игры, проработав насколько возможно детали интерьера в них. Все помещения повторяют убранство и отделку оригинал, причем практически все создано и покрашено вручную.

 

Как похвастался Корбан, его модель является первой масштабируемой копией особняка Спенсера в мире, с чем мы его и поздравляем. 

 

Но, судя по социальным сетям мужчины, на этом он решил не останавливаться, и уже работает над созданием полицейского участка из Resident Evil remake 2. Сейчас у него уже готовы несколько комнат, холл, гараж и помещения тюрьмы.


Посмотрев на его работу, можно оценить, насколько это интересное и захватывающее хобби и хотелось бы узнать, а создавали ли наши читатели что-то подобное? Или, возможно, наш материал сподвиг вас сделать что-то интересное в будущем?

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Метки: resident evil   зомби   интересно   особняк   самодельные   
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