Пока кто-то мечтает, другие делают: парень из США собрал из картона заброшенный особняк с зомби

Наверняка многие знают, что такое масштабированная модель, но в разных вариациях это понятие различается. Спектр применения масштабированных моделей варьируется от детских машинок до планирования масштабной стройки или батальных сражений. Но есть и случаи, которые выходят за рамки обычного.

Удивительно, но масштабированные модели могут применяться в творчестве. Подготовка слоя из гипса, на который помещаются различные домики, деревья, здания. В каком-то – смысле это макет, но считается изобразительным искусством.

Многие люди, которые увлекаются этим хобби, делают композиции полностью своими руками. Другие же используют различные модельки, которыми дополняют свою работу.

Как пример: вы сделали из гипса площадку, но песок, маленькие деревья, траву, модель танка, приобрели в магазине. Не стоит считать, что использование покупного добра – это что-то плохое. Покупные модели значительно упрощают процесс и экономят время и позволяют сконцентрироваться на композиции.

Однако Макс Корбан из США пошел самым трудным путем и решил создать свое творение из картона, гипса, спичек и деревянных шпателей. Хотя и в его случае без покупной зелени не обошлось.

Мужчина решил воссоздать точную копию особняка Спенсера из игры Resident Evil remake 2002 года (оригинал вышел в 1996), который впечатляет масштабами.



