Не только Resident Evil и Devil May Cry: игровая консоль от CAPCOM

В 1994 году CAPCOM выпустила консоль, способную запускать игры с аркадных автоматов.
Японская компания CAPCOM известна по играм Resident Evil, Devil May Cry и Street Fighter. Ее проекты популярны во всем мире, в том числе и в России, и заслуженно получили множество наград. В 2021 году Resident Evil 8 даже претендовал на игру года, но не сложилось.
Однако CAPCOM совершала и большие ошибки до того, как стать настоящим мастодонтом игровой индустрии (и мы сейчас не о Devil May Cry 2).
В 1991 году вышел Street Fighter 2, который дал огромный пинок как развитию игровых автоматов, так и контенту на них. Игра была настолько популярна, что другие разработчики использовали еще много лет ее наработки для своих проектов.
Естественно, игроки домашних консолей получили некоторое время спустя порты, однако они отличались порезанным контентом и скудной графикой.
Но компания Neo-Geo, которая тоже занималась игровыми автоматами, решила сделать ход конем и выпустила Neo Geo AES, домашнюю консоль, которая могла воспроизводить игры с аркадных автоматов без потери графики.
Устройство стоило бешеных денег, но сама возможность будоражила как умы подростков, так и боссов CAPCOM, которых буквально бомбануло от таких новостей.
В 1994 году CAPCOM выпускает ответочку в лице консоли CP System.
Устройство в первую очередь отличало от других подобных систем отсутствие процессора в консоли, поскольку он, как и аудиоусилитель находились в картриджах с играми.
Так что сама консоль являлась скорее адаптером, позволяющем запустить игру на телевизоре.
Кстати, у CP System не было собственного геймпада, вероятно, из-за желания снизить расходы на разработку. Вместо, него можно было присоединить устройство от Super Nintendo Entertainment System.
В комплекте же шел Power Stick Fighter, который подходил только для файтингов и Street Fighter 2. Стоило все это добро 332 доллара.
Если же было желание купить еще игры, нужно было раскошелиться на 167 долларов. За каждую. И это было очень дорого, что и привело к низким продажам системы.
Также была и еще одна причина. CP System распространялась только по территории Японии силой самой CAPCOM.
Данная система была дорога, быстро устарела и не приобрела должной популярности. Были попытки ее реанимировать, но и они провалились.
Источник:
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