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Как крокодилы стали тайниками и помогли изучить Древний Египет

Как крокодилы стали тайниками и помогли изучить Древний Египет (7 фото)

Автор:
14 февраля 2022 09:00
Сообщество : Наука
Метки: древний египет   интересно   крокодил   наука   тайник   факты   фото   
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В конце XIX века, когда мир захватила египтомания, археологи нашли во время раскопок десятки мумий, но не людей, а… крокодилов.

Это их безумно расстроило, однако на самом деле в этих рептилиях из прошлого была просто огромная ценность. Так почему же позже археологи переосмыслили свое отношение к мумиям крокодилов, и как они помогли в изучении Древнего Египта?


Досадная находка

В XIX веке в западной культуре началось массовое увлечение Древним Египтом, которое позже назовут египтоманией. Археологи из разных стран отправлялись на поиски исторических артефактов, золота и, конечно же, человеческих мумий. Эту одержимость можно было понять: помимо интереса к истории на Западе была сильно распространена идея возвращения человека из мертвых. Так что мумии, которые удалось сохранить на несколько тысячелетий, только подпитывали эти идеи.

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В 1899 году в северной части Египта проводилась экспедиция американского университета. Раскопки велись на территории древнего города Тебтунис, от которого остались лишь руины. И вот во время раскопок вместо человеческих мумий, которые ученые так жаждали увидеть, они нашли то, чего не ожидали обнаружить — мумии крокодилов. Вместо того, чтобы радоваться открытию, археологи восприняли свою находку как досадную помеху, которая мешала им найти действительно ценные экспонаты.

Существует даже история, что один из археологов был сильно расстроен, когда в очередной раз обнаружил крокодила. От досады он бросил мумию, та раскололась на части, и оказалось, что она набита папирусами.


Попытка задобрить крокодилов

Крокодилы были постоянной угрозой для древних египтян. В те времена они жили во всех регионах вдоль Нила. Их было просто огромное количество, местные болота и топи ими кишели. Люди крокодилов боялись, и рептилии внушали им благоговейный трепет. И это неудивительно, ведь эти хищники брали не только количеством, они были еще и огромными: самцы достигали шести метров в длину. И хоть преимущественно крокодилы питались рыбой, они также нападали на людей. Так как они были опасными животными и внушали страх, египтяне их задабривали, поэтому крокодилов превращали в богов.

Так в Египте и появился культ крокодила. У египтян был даже город Крокодилополь, а также в их мифологии был бог Себек с головой крокодила. Ему посвящали храмы, делали подношения, читали молитвы, а чтобы его задобрить — создавали мумии. Себек был одним из главных богов египетского пантеона, но были и другие божества, которые представлялись египтянам в образе крокодилов. Себека считали покровителем Нила, а от этой реки напрямую зависел урожай египтян и их жизнь. Поэтому традиционно перед разливом Нила в августе Себеку делали подношения, чтобы Нил как следует подпитал почву и был хороший урожай.

Были и жрецы, которые мумифицировали крокодилов для того, чтобы принести их в жертву божествам. Служители храмов тщательно оборачивали туши крокодилов в тот же материал, в который заворачивали и людей, с такой же заботой и старанием. А чтобы у мумии сохранилась форма, их набивали отслужившими свою службу папирусами. Эти папирусы с записями были уже не нужны египтянам, но для современных ученых они оказались бесценными.

И самое интересное, что на папирусах были совершенно различные записи. Это и личные письма, и молитвы, и описания жертвоприношений и обрядов, и официальные петиции, и королевские указы, и завещания — в общем, все, чем жили древние египтяне. Эти папирусы показывали самую обычную жизнь, повседневность, уклад египтян. Жрецам они были не нужны, но для историков это оказалось поразительной находкой, помогающей пролить свет на мирскую жизнь.

Вот так в ходе экспедиции 1899 года случайно была обнаружена мумия крокодила, набитая папирусом, которая заставила ученых пересмотреть взгляд на раскопки. Правда, исследователи того времени не с особой тщательностью доставали папирусы: они попросту разламывали мумии ради бумаг. Но все же несколько древних крокодилов сохранилось и до наших дней: их можно увидеть в некоторых музеях мира. Например, 19 мумий хранятся в Калифорнийском университете, который и спонсировал ту самую поездку XIX века.

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Метки: древний египет   интересно   крокодил   наука   тайник   факты   фото   
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