Как крокодилы стали тайниками и помогли изучить Древний Египет

Это их безумно расстроило, однако на самом деле в этих рептилиях из прошлого была просто огромная ценность. Так почему же позже археологи переосмыслили свое отношение к мумиям крокодилов, и как они помогли в изучении Древнего Египта?

Досадная находка

В XIX веке в западной культуре началось массовое увлечение Древним Египтом, которое позже назовут египтоманией. Археологи из разных стран отправлялись на поиски исторических артефактов, золота и, конечно же, человеческих мумий. Эту одержимость можно было понять: помимо интереса к истории на Западе была сильно распространена идея возвращения человека из мертвых. Так что мумии, которые удалось сохранить на несколько тысячелетий, только подпитывали эти идеи.