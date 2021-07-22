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Тайна зеркального особняка братьев Фут, который стал домом с привидениями

Тайна зеркального особняка братьев Фут, который стал домом с привидениями (6 фото)

Автор:
22 июля 2021 08:13
Сообщество : Истории
Метки: братья Фут   дом с привидениями   интересно   история   особняк   фото   
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Существуют ли дома с призраками? Если поверить на слово жителям небольшого американского городка Юрика, то да. Причем один такой любопытный дом раньше находился прямо у них под боком и стал очень странным и зловещим местом благодаря своей истории.

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Метки: братья Фут   дом с привидениями   интересно   история   особняк   фото   
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