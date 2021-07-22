Тайна зеркального особняка братьев Фут, который стал домом с привидениями

Сказочное начало

Начиналось строительство этого знаменитого особняка словно в сказке. Два брата-близнеца — Аргал и Август Футы — были не только похожи друг на друга как две капли воды, казалось, и мысли их всегда текли исключительно в одном направлении. Эти двое не ведали ссор и практически не разлучались в течение всей своей жизни. Даже брак они заключили с женщинами, носящими такие же инициалы, как они сами, собственно, и свадьба была двойной. Никому из братьев и в голову не пришло провести два отдельных торжества.

В итоге в один день образовалось две семьи: Август и Анна, Аргалус и Аделия. Желая провести всю жизнь бок о бок, братья приняли решение строить общий дом. Причем каждая семья должна была жить в своей части особняка, каждая из которых была зеркальным отображением другой. Причем до мелочей. Причуда, а может, привычка думать и делать все одинаково — неважно.

Важно то, что особняк, построенный в 1852 году, выделявшийся своим богатством и стилем на фоне других домов в небогатом городке, вскоре посетило горе.

Сначала ничто не предвещало беды. Братья активно вели дела, постепенно покупали все близлежащие участки земли рядом с особняком, расширяя свои владения. На них близнецы часто любовались с высоты стеклянного купола, венчавшего здание. Все планы и мечты у них были пополам. Но жизнь рассудила иначе.

Одна часть особняка была зеркальным отображением другой





Хуже не бывает

К 1855 году в семье Аргала и Аделии уже появилось трое мальчиков, а Август с Анной ждали рождения своего долгожданного первенца под Рождество. 19 декабря Анна родила девочку и умерла. Малышка вскоре тоже ушла из жизни. Невыразимое словами горе сделало невозможным для Августа пребывание в этом доме.

Так выглядел особняк в безоблачные счастливые годы двух семей





Все вокруг, вся обстановка своим внешним видом мучило его и не давало жить дальше. Братья, обсудив ситуацию, решили вместе уехать из ставшего печальным дома, и он стал переходить от одного владельца к другому, пока окончательно не превратился в руины.

Время разрушило некогда величественное строение





Странные слухи о странном доме

Немного безумный, странный с виду и внутри, особняк всегда вызывал много толков. Его стали называть местом обитания приведений. Словом, до того, как дом окончательно разрушился, его окружала аура таинственности. Возможно, о необычном доме никто бы и не узнал за пределами городка, но в том, что это произошло, — заслуга местного жителя, краеведа и писателя Дана Буткевича.





Однажды влюбившись в неповторимую атмосферу жилья Футов, он много лет фотографировал странный дом, изучал биографии братьев, собирал любую информацию об особняке. Вид ветшающего здания приводил энтузиаста в отчаяние, а уж когда очередной владелец размещал в бывших спальнях крольчатники или курятники, возмущался до глубины души.

Обстановка ветшала, дом становился развалиной





Что интересно, в 1930-е годы в доме проводились хэллоуинские туры и, видимо, не зря. Многие местные утверждают, что посещая дом, слышали шаги на втором этаже, странные голоса. Историк Рэнди Домер также утверждает, что в доме существовал секретный ход. Но он вряд ли может больше заинтересовать кого-то по сравнению с предполагаемыми приведениями, обитавшими в особняке.





Впрочем, для тех, кто в привидения не верит, есть еще одна легенда. О том, что именно здесь, в зеркальном особняке, пребывал некоторое время сам Аль Капоне. Если быть точнее — во времена сухого закона. Что он там делал и почему именно там решил найти себе убежище, непонятно.





Мальчишки, проживавшие в Юрике еще во времена существования особняка, слушали такие рассказы с восторгом, а найденные остатки алкоголя в доме лишь укрепляли их веру в то, что все вышеперечисленное не легенда.

Одна из легенд называла особняк Футов временным пристанищем Аль Капоне. Якобы он появлялся в доме по ночам





Конечно, каждому жителю той или иной местности лестно, если рядом с ним находится интересная достопримечательность. «Дом с привидениями» — это звучит гордо и загадочно. Да и туристов, чисто гипотетически, должно неплохо привлекать.