Дурацкие прозвища великих людей

Непонятно, как этот вождь викингов получил свое прозвище. Некоторые историки считают, что древнескандинавское имя «Ивар Бейнлауси» на самом деле переводится как «Ивар Безногий», - и в некоторых сагах он действительно описывается как безногий. Другие источники предполагают, что у ярла Ивара были хрящи вместо костей, а некоторые и вовсе утверждают, что он был импотентом.

«Сказание о Рагнаре Лодброке» рассказывает о том, из-за чего Ивар столкнулся с проклятием. По легенде, его мать, ясновидящая, выходя замуж, проинструктировала своего молодого мужа, что он должен подождать три дня, прежде чем возлечь с ней, - или им придется столкнуться с ужасными последствиями. Но Рагнар не мог ждать, и результатом их союза стал Ивар Бескостный.