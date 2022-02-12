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Дурацкие прозвища великих людей

Дурацкие прозвища великих людей (14 фото)

Автор:
12 февраля 2022 10:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: великие люди   знаменитости   интересно   история   клички   познавательно   прозвища   факты   
1600
14
Рбидно, когда ты - великий завоеватель или государственный муж, ты ведешь за собой армии, захватываешь города, укрепляешь границы - и остаешься в истории как какой-нибудь Эрик Рыжий или Пипин короткий. А ведь это еще не худшие прозвища, которые достались знаменитым людям в истории!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великие люди   знаменитости   интересно   история   клички   познавательно   прозвища   факты   
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16  комментариев
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
У Бандеры вообще погоняло Баба было,и Сопля,а каких высот достиг,ну или дна,хз!
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6k
Думай о хорошем! 2 минуты назад
Николай 2. Кровавый, Царь-тряпка
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−25
scanncode scanncode 19 минут назад
а ху*йлу не обидно, что его путиным называют))
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−9
Vitālijs Vilks 23 минуты назад
Ну а великий собиратель русских земель, фюрер и отец русского народа, основатель, так сказать, скрепного паханата Путин так вообще Х*йло.
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35
Ну, я пошёл... Полчаса назад
Страшно, что выдает поиск в гугле, при наборе слова "ху йло", а википедия так вообще отжигает.
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6k
Алекс. К. 39 минут назад
Приходит индеец в мэрию .
-С русскими пообщался , теперь хочу имя поменять .
-А сейчас как тебя зовут ?
- Быстрая Молния Сильно Ударяющая в Камень .
-А на какое хочешь поменять ?
- [мат] !
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2k
Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
У Сталина в народе было прозвище: кровавый сапожник
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16k
Corvus Corax Час назад
"Гай получил милое прозвище «Калигула» (что означает «маленькие пинетки») после того, как солдаты увидели его одетым в миниатюрную военную форму"

Военная форма в сочетании с пинетками. Понимаю, в школе этому не учат, сам еще не дорос до знания, спроси у мамы/бабушки, аффтар, что такое пинетки.
А Калигула от слова калига, солдатский сапог. Т.е. Сапожок.
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16k
Теуш Алексей 2 часа назад
Старый анекдот.
Молодой индеец приходит к вождю.
- Послушай, вождь! Надо в нашем племени поменять всем имена, они ужасные!
- Ну почему же, смотри, твою мать зовут Стройная Берёзка, твоего отца - Быстроногий Олень, так что ты не прав, Тухлый Помидор!
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Просто до жути рбидно!
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