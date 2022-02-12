Дурацкие прозвища великих людей

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Рбидно, когда ты - великий завоеватель или государственный муж, ты ведешь за собой армии, захватываешь города, укрепляешь границы - и остаешься в истории как какой-нибудь Эрик Рыжий или Пипин короткий. А ведь это еще не худшие прозвища, которые достались знаменитым людям в истории!
Людовик XI - Паук
Людовик XI, правивший Францией с 1461 по 1483 год, был известен как «Хитрый» и «Благоразумный», а еще - «Паук». Людовик был известен склонностью к интригам и заговорам, в сетях которых он сидел, словно паук, запутывая жертв.
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Ивар Рагнарссон - Бескостный
Непонятно, как этот вождь викингов получил свое прозвище. Некоторые историки считают, что древнескандинавское имя «Ивар Бейнлауси» на самом деле переводится как «Ивар Безногий», - и в некоторых сагах он действительно описывается как безногий. Другие источники предполагают, что у ярла Ивара были хрящи вместо костей, а некоторые и вовсе утверждают, что он был импотентом.
«Сказание о Рагнаре Лодброке» рассказывает о том, из-за чего Ивар столкнулся с проклятием. По легенде, его мать, ясновидящая, выходя замуж, проинструктировала своего молодого мужа, что он должен подождать три дня, прежде чем возлечь с ней, - или им придется столкнуться с ужасными последствиями. Но Рагнар не мог ждать, и результатом их союза стал Ивар Бескостный.
«Сказание о Рагнаре Лодброке» рассказывает о том, из-за чего Ивар столкнулся с проклятием. По легенде, его мать, ясновидящая, выходя замуж, проинструктировала своего молодого мужа, что он должен подождать три дня, прежде чем возлечь с ней, - или им придется столкнуться с ужасными последствиями. Но Рагнар не мог ждать, и результатом их союза стал Ивар Бескостный.
Фридрих III - Архисоня
Фридрих III правил как император Священной Римской империи с марта 1452 года до своей смерти в августе 1493 года. Поскольку он заботился исключительно о своих наследственных землях и практически не вмешивался в имперские дела, его считали неэффективным правителем. Таким образом, он был известен как «Архисоня Священной Римской империи».
Ивайло Болгарский - Редька
В 1277 году простой крестьянин по имени Ивайло стал предводителем крестьянского восстания. Его восстание было настолько успешным, что он смог получить титул царя Болгарии в 1278 году, женившись на вдове императора. Она согласилась при условии, что он не лишит ее сына наследства.
Дворяне не очень любили Ивайло и прозвали его Бардоква («редька» по-болгарски) и Лаханас (по-гречески «капуста»), чтобы высмеять его скромное происхождение. Имея немало врагов среди правящего класса, Ивайло недолго оставался императором и потерял трон в 1279 году. Он бежал в изгнание в 1280 году и был убит монголами в 1281 году.
Дворяне не очень любили Ивайло и прозвали его Бардоква («редька» по-болгарски) и Лаханас (по-гречески «капуста»), чтобы высмеять его скромное происхождение. Имея немало врагов среди правящего класса, Ивайло недолго оставался императором и потерял трон в 1279 году. Он бежал в изгнание в 1280 году и был убит монголами в 1281 году.
Шарль де Голль - Спаржа
Шарль де Голль считается одним из величайших французских лидеров в современной истории. Когда он только начинал службу во французской армии, его товарищи-кадеты прозвали его «Спаржа» из-за его роста, высокого лба и выступающего носа.
Юджин Буллард - Черная ласточка смерти
Юджин Буллард был первым чернокожим американским военным летчиком, он служил во французской армии во время Первой мировой войны. В молодости он укрылся на корабле и зайцем бежал в Британию. Оказавшись там, он начал заниматься боксом под наставничеством Дикси Кида, который организовал для него боксерский матч в Париже. Влюбившись в этот город, он сделал его своим домом. Когда разразилась Первая мировая война, он служил в 170-м французском летном полку, известном как «Ласточки смерти».
Из-за цвета кожи он получил прозвище «Черная ласточка смерти».
Из-за цвета кожи он получил прозвище «Черная ласточка смерти».
Карл VI Безумный
В то время как многие лидеры получили прозвища, которые обозначают их как сумасшедших или нелепых, Карл VI Французский сначала назывался «Карл Возлюбленный», прежде чем он стал известен как «Карл Безумный». Во время своего правления он страдал от различных признаков психического заболевания. Он забывал собственное имя и тот факт, что он был королем. Он также считал себя сделанным из стекла. Чтобы обезопасить себя, он приказывал обшивать свою одежду деревянным каркасом.
Генрих VIII - Медный нос
За свою жизнь Генрих VIII совершил множество ужасных поступков, которые могли принести ему грубые прозвища. В итоге его стали называть Медноносым. К концу его правления средства короны истощились, поэтому, как пишут историки, он был вынужден снизить процентное содержание серебра в британских монетах до такой степени, что они были в основном из меди с серебряным покрытием. На монетах было рельефное изображение лица Генриха с выдающимся носом - вот так и родилось прозвище.
Карл II - Лысый
Это прозвище сбивало с толку историков на протяжении веков, поскольку в искусстве Чарльза изображают с пышной шевелюрой. Есть несколько теорий относительно того, как он заработал его. Некоторые думают, что это было ироничное прозвище и что на самом деле он был довольно волосатым. Другие предполагают, что это могло быть отсылкой к тому факту, что у него изначально не было земель, а вот у его братьев - были.
Калигула - Маленькие пинетки
Редко прозвище человека запоминается больше, чем его полное имя, но именно это произошло с Гаем Цезарем Августом Германиком. Гай получил милое прозвище «Калигула» (что означает «маленькие пинетки») после того, как солдаты увидели его одетым в миниатюрную военную форму, когда он сопровождал своего отца в походе в Германию. Судя по всему, император не очень любил это имя, и ни один здравомыслящий человек не назвал бы его им в лицо.
Людовик V - Бездельник
Большинство правителей помнят за что-то исключительное, - от доброты, мудрости и щедрости до мстительности и жестокости. Однако Людовик V, правивший Фрнцией с марта 986 г. по май 987 г., был известен как «король-бездельник» из-за крайне неэффективного пребывания на посту правителя. Пока Людовик был на троне, французская знать управляла страной за него. В итоге он погиб в результате несчастного случая на охоте, когда ему было 20 лет, и умер бездетным. Учитывая, что одна из самых важных вещей, которую должен сделать король, — это оставить наследников, он действительно закрепил свое прозвище в истории.
Константин V Византийский - Навозное имя
Константин V был византийским императором между 741 и 775 годами. Поскольку он поддерживал иконоборчество, предписывающее уничтожать религиозные образы, а не почитать их, он нажил себе много врагов. Писатели, выступавшие против его правления, стали называть его Копронимос, что означает «навозное имя». Они утверждали, что он «испражнялся в крестильную купель и пеленки, когда был младенцем».
Роберт Сесил, 1й герцог Солсберийский - Пигмей
Роберт СЧесил был выдающимся государственным деятелем, оставался при дворе с 1596 по 1612 год и даже помог раскрыть пороховой заговор. Однако целых два монарха высмеивали Сесила из-за его внешности. При росте, едва достигавшем 160 сантиметров, он казался карликом, а сколиоз в сочетании с горбатостью заставил королеву Елизавету I называть его «Мой пигмей». Позже король Англии Джеймс I называл его «Мой маленький бигль». Однако ум Сесила был настолько острым, что король Яков полностью на него полагался, сказав однажды: «Хотя ты всего лишь маленький человек, я как следует нагружу твои плечи делами».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Военная форма в сочетании с пинетками. Понимаю, в школе этому не учат, сам еще не дорос до знания, спроси у мамы/бабушки, аффтар, что такое пинетки.
А Калигула от слова калига, солдатский сапог. Т.е. Сапожок.
Молодой индеец приходит к вождю.
- Послушай, вождь! Надо в нашем племени поменять всем имена, они ужасные!
- Ну почему же, смотри, твою мать зовут Стройная Берёзка, твоего отца - Быстроногий Олень, так что ты не прав, Тухлый Помидор!