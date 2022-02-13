Советские спортсменки и просто красавицы: нашел чудесные фотографии девушек, которыми гордилась вся страна

Не так давно я просматривал старые советские журналы и нашел заметку о легендарной гимнастке Ларисе Латыниной, а по телевизору в этот момент шел спортивный репортаж. Я обратил внимание, как современные спортсменки отличаются от своих советских коллег.
Результаты заслуженного мастера спорта СССР, обладательницы шести золотых олимпийских медалей, абсолютной чемпионки Олимпиады-1964 в Инсбруке Лидии Скобликовой не смогла повторить ни одна из соперниц. Ее звали «королевой коньков» и «русской молнией».
Я восхищаюсь упорным характером Лидии, она многократно била собственные рекорды и устанавливала новые. А какая у нее искренняя улыбка, даже по фото видно, что это открытый, общительный и позитивный человек.
Сравнивая фотографии Скобликовой и современных конькобежек, я отметил для себя, что у нынешних девушек в выражении лиц присутствует напряженность, а на лице Лидии читается уверенность и безграничное желание завоевать победу.
Лариса Латынина одна из самых ярких звезд мировой гимнастики, обладательница 18 олимпийских медалей, абсолютная чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР. И по сей день это единственная гимнастка, выигравшая золотые медали на трех олимпиадах подряд.
А для меня Латынина одна из самых обаятельных спортсменок Советского Союза. Я до сих пор храню выпуск журнала «Смена», где есть заметка с ее фотографией. Я читал множество репортажей о ней и влюбился в волевой характер этой женщины.
Современные гимнастки тоже очень привлекательные, есть настоящие красавицы с отличными достижениями в спорте. Но Латынина остается для меня образцом жизнелюбия, упорства, женственности и грациозности.
Эмма Гапченко – бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира по стрельбе из лука, десятикратная чемпионка Москвы, обладательница серебряного Кубка королевы Великобритании и очень красивая женщина, получившая на Олимпиаде в Мюнхене титул «Мисс Олимпиада». Я восхищаюсь ей потому, что она на своем примере доказала – заниматься спортом никогда не поздно.
Если бы не было Эммы, я никогда не обратил внимания на такой вид спорта, как стрельба из лука. Теперь на Олимп взошли такие звезды, как Елена Осипова, но у нее нет той яркости, которая была характерна советской спортсменке Гапченко.
Уникальная Елена Леонтьева была единственной гимнасткой, трижды завоевавшей Кубок Интервидения. Кадры со стройной, как русская березка, девушкой я многократно пересматривал в киножурнале «Нижнее Поволжье» и не переставал восхищаться ее грациозностью и красотой.
Я не спорю, что сейчас выступления спортсменок более сложные и зрелищные, чем в советское время, а требования намного выше. Но, глядя, на Леонтьеву, легкую, как перышко, на ее пластику и гибкость, четкость и естественность движений, я понимаю, что без таких спортсменок не было бы современного спорта.
Легендарная советская теннисистка, четырехкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка Уимблдона Марина Крошина была одной из самых привлекательных советских спортсменок. Но мне нравилось наблюдать за ней не только из-за ее необыкновенной женственности. Марина – одна из немногих теннисисток, обладавшей чувством мяча и предвидением.
Сегодня такой типаж может показаться слишком простым, а мне как раз и нравится эта естественность без глянца.
Двукратная олимпийская чемпионка Лариса Петрик уже в 15 лет обыграла своего кумира Латынину. А когда оставила спортивную карьеру, стала эстрадной артисткой. Ее гимнастическим номером «Кармен» восхищались во многих городах СССР, Болгарии, Польши и ГДР.
А мне запомнилась не только привлекательная внешность Ларисы, которая даже без яркого макияжа выглядит как королева гимнастики, но и ее голос. Она работала в Гостелерадио СССР и комментировала соревнования гимнастов.
Источник:
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