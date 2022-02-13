Советские спортсменки и просто красавицы: нашел чудесные фотографии девушек, которыми гордилась вся страна

FISHKINET
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? 2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников... Дочка бывшего губернатора Ставрополья случайно показала свой банковский счет Дочка бывшего губернатора Ставрополья случайно показала свой... Лихие 90-е Владимира Жириновского: фотоальбом Лихие 90-е Владимира Жириновского: фотоальбом Опубликованны загадочные фото с поверхности Марса Опубликованны загадочные фото с поверхности Марса Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям Советский пионерский лагерь, как это было Советский пионерский лагерь, как это было Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу у московского бара Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу у московского бара Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Прикольные картинки и анекдоты про Евреев Прикольные картинки и анекдоты про Евреев Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева Зачем локомотивы поездов сами себе роют ямы прямо на рельсах Зачем локомотивы поездов сами себе роют ямы прямо на рельсах Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные В Госдуме захотели разрешить все способы самообороны В Госдуме захотели разрешить все способы самообороны Почему письма во время войны были треугольной формы? Почему письма во время войны были треугольной формы? Сотрудники офисов поймут: откровенный пост о работе, лени и выгорании Сотрудники офисов поймут: откровенный пост о работе, лени и выгорании Калейдоскоп позитива в чёрно белых тонах. Выпуск 96 Калейдоскоп позитива в чёрно белых тонах. Выпуск 96 Скончалась озвучившая Умку актриса Маргарита Корабельникова Скончалась озвучившая Умку актриса Маргарита Корабельникова Фотоподборка Фотоподборка
Советские спортсменки и просто красавицы: нашел чудесные фотографии девушек, которыми гордилась вся страна

Советские спортсменки и просто красавицы: нашел чудесные фотографии девушек, которыми гордилась вся страна (6 фото)

Автор:
13 февраля 2022 18:56
Метки: СССР   Спорт   девушки   
327
6

Не так давно я просматривал старые советские журналы и нашел заметку о легендарной гимнастке Ларисе Латыниной, а по телевизору в этот момент шел спортивный репортаж. Я обратил внимание, как современные спортсменки отличаются от своих советских коллег.

Результаты заслуженного мастера спорта СССР, обладательницы шести золотых олимпийских медалей, абсолютной чемпионки Олимпиады-1964 в Инсбруке Лидии Скобликовой не смогла повторить ни одна из соперниц. Ее звали «королевой коньков» и «русской молнией».

Я восхищаюсь упорным характером Лидии, она многократно била собственные рекорды и устанавливала новые. А какая у нее искренняя улыбка, даже по фото видно, что это открытый, общительный и позитивный человек.


Сравнивая фотографии Скобликовой и современных конькобежек, я отметил для себя, что у нынешних девушек в выражении лиц присутствует напряженность, а на лице Лидии читается уверенность и безграничное желание завоевать победу.

×
×

Лариса Латынина одна из самых ярких звезд мировой гимнастики, обладательница 18 олимпийских медалей, абсолютная чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР. И по сей день это единственная гимнастка, выигравшая золотые медали на трех олимпиадах подряд.


А для меня Латынина одна из самых обаятельных спортсменок Советского Союза. Я до сих пор храню выпуск журнала «Смена», где есть заметка с ее фотографией. Я читал множество репортажей о ней и влюбился в волевой характер этой женщины.


Современные гимнастки тоже очень привлекательные, есть настоящие красавицы с отличными достижениями в спорте. Но Латынина остается для меня образцом жизнелюбия, упорства, женственности и грациозности.

Эмма Гапченко – бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира по стрельбе из лука, десятикратная чемпионка Москвы, обладательница серебряного Кубка королевы Великобритании и очень красивая женщина, получившая на Олимпиаде в Мюнхене титул «Мисс Олимпиада». Я восхищаюсь ей потому, что она на своем примере доказала – заниматься спортом никогда не поздно.


Если бы не было Эммы, я никогда не обратил внимания на такой вид спорта, как стрельба из лука. Теперь на Олимп взошли такие звезды, как Елена Осипова, но у нее нет той яркости, которая была характерна советской спортсменке Гапченко.

Уникальная Елена Леонтьева была единственной гимнасткой, трижды завоевавшей Кубок Интервидения. Кадры со стройной, как русская березка, девушкой я многократно пересматривал в киножурнале «Нижнее Поволжье» и не переставал восхищаться ее грациозностью и красотой.

Я не спорю, что сейчас выступления спортсменок более сложные и зрелищные, чем в советское время, а требования намного выше. Но, глядя, на Леонтьеву, легкую, как перышко, на ее пластику и гибкость, четкость и естественность движений, я понимаю, что без таких спортсменок не было бы современного спорта.

Легендарная советская теннисистка, четырехкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка Уимблдона Марина Крошина была одной из самых привлекательных советских спортсменок. Но мне нравилось наблюдать за ней не только из-за ее необыкновенной женственности. Марина – одна из немногих теннисисток, обладавшей чувством мяча и предвидением.

Сегодня такой типаж может показаться слишком простым, а мне как раз и нравится эта естественность без глянца.

Двукратная олимпийская чемпионка Лариса Петрик уже в 15 лет обыграла своего кумира Латынину. А когда оставила спортивную карьеру, стала эстрадной артисткой. Ее гимнастическим номером «Кармен» восхищались во многих городах СССР, Болгарии, Польши и ГДР.


А мне запомнилась не только привлекательная внешность Ларисы, которая даже без яркого макияжа выглядит как королева гимнастики, но и ее голос. Она работала в Гостелерадио СССР и комментировала соревнования гимнастов.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   Спорт   девушки   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
308k
Кaleidoscope 2 часа назад
за наше родное всегда!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? 2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? На судьбу не обижаются: спорт и трагедия гимнастки Елены Мухиной На судьбу не обижаются: спорт и трагедия гимнастки Елены Мухиной Почему в СССР было запрещено каратэ? Почему в СССР было запрещено каратэ? Я те сама вдую: и слона на скаку остановят и хобот ему оторвут Я те сама вдую: и слона на скаку остановят и хобот ему оторвут "И хобот слону оторвет": в соцсетях восхищаются сотрудницей украинской полиции "И хобот слону оторвет": в соцсетях восхищаются сотрудницей украинской полиции 25 архивных фотографий: как выглядели женские спортивные команды СССР 25 архивных фотографий: как выглядели женские спортивные команды СССР
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4109100



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Какой была Москва в конце 70-х годов? Смотрим фотографии и переносимся в те годы
0
8
Какой была Москва в конце 70-х годов? Смотрим фотографии и переносимся в те годы
Скончалась озвучившая Умку актриса Маргарита Корабельникова
0
15
Скончалась озвучившая Умку актриса Маргарита Корабельникова
Эффект бумеранга? Что стало с женщиной, у которой Летучая увела мужа (9 фото)
Эффект бумеранга? Что стало с женщиной, у которой Летучая увела мужа (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
0

Популярные теги
#фото#история#картинки#СССР#кино#сарказм#Россия#страна#знаменитости#мемы
#факты#интересно#комментарии#фотографии#космос#сатира#интересное#девушки#искусство#позитив
#Юмор#люди#новости#животные#прикол#Разное#Украина#еда#истории#США

На что жалуетесь?

Вернуться