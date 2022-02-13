Советские спортсменки и просто красавицы: нашел чудесные фотографии девушек, которыми гордилась вся страна

Результаты заслуженного мастера спорта СССР, обладательницы шести золотых олимпийских медалей, абсолютной чемпионки Олимпиады-1964 в Инсбруке Лидии Скобликовой не смогла повторить ни одна из соперниц. Ее звали «королевой коньков» и «русской молнией».

Я восхищаюсь упорным характером Лидии, она многократно била собственные рекорды и устанавливала новые. А какая у нее искренняя улыбка, даже по фото видно, что это открытый, общительный и позитивный человек.

Сравнивая фотографии Скобликовой и современных конькобежек, я отметил для себя, что у нынешних девушек в выражении лиц присутствует напряженность, а на лице Лидии читается уверенность и безграничное желание завоевать победу.