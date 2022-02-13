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События, которые произошли в истории только раз

События, которые произошли в истории только раз (7 фото)

Автор:
13 февраля 2022 12:04
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   интересное   космос   природа   случай   события   факты   
1227
7
В мире происходят чудеса, порой некоторые из этих чудес происходят и не раз. Вот, например, река Миссисипи аж трижды повернула вспять и текла в другую сторону.
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Метки: Жизнь   интересное   космос   природа   случай   события   факты   
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16k
Corvus Corax 3 часа назад
"море было покрыто льдом и грабив него буквально вмерзли"
Кто, простите, вмерз?

"Эрадикация черной оспы"
А написать "искоренение", "ликвидация" религия не позволила?
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Показать 1 ответ
−9
Алексей 3 минуты назад
Чего-то меня фотография про пивное наводнение смущает 1814 года . Если , что первая фотография была сделана в 1826 г , да и машины на фото начала 20 века
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1k
vijilante Полчаса назад
Сапёр тоже ошибается только один раз.
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19k
Luc72 59 минут назад
"События, которые произошли в истории только раз..."
Любое событие происходит только раз... Ну... пока брождение по параллельным и ответлениям вселенной невозможно...

Не зря говорят с древних времен, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
А ещё каждый день на планете земля только раз в жизни рождается хрен знает сколько людей.
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11k
котегRUS 2 часа назад
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322
Сергей Ляхов 2 часа назад
Я бы ещё прошёлся по: "В Солнечной системе есть ТОЛЬКО две планеты...".
Две из восьми - это четверть, 25% так сказать.
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
какие "телеграфные сети Европы и Америки" в 1850?
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2
Ишкирим! 3 часа назад
Охрененный заголовок! Действительно, Юрий Гагарин только раз первым полетел в космос, Чернобыльская АЭС только раз взорвалась, только раз была вторая мировая война, только раз родилось автор данного говна...
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