"События, которые произошли в истории только раз..."

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В мире происходят чудеса, порой некоторые из этих чудес происходят и не раз. Вот, например, река Миссисипи аж трижды повернула вспять и текла в другую сторону.
Захват кавалерией военных кораблей
Да, вместе с пехотой кавалерия захватила 14 линейных кораблей с 850 орудиями и несколькими торговыми суднами. Это случилось в январе 1795 года недалеко от Амстердама стоял на якоре голландский флот. Поскольку зима тогда была очень холодной, море было покрыто льдом и грабив него буквально вмерзли.. Вот так креативные французы захватили противника.
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Событие Кэррингтона
Геомагнитная буря сентября 1859 года. Британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал 1 сентября вспышки на Солнце и они привели к самой сильной за последние 500 лет геомагнитной буре. Это было мощно.
Телеграфные сети отказали по всей Европе и Северной Америке, а по всему миру (даже над Карибами) можно было наблюдать северное сияние. Оно было настолько ярким, что многие просыпались, подумав, что уже наступило утро. Да, это действительно было историческое и красивое событие, однако метеочувствительным людям можно было только посочувствовать.
Телеграфные сети отказали по всей Европе и Северной Америке, а по всему миру (даже над Карибами) можно было наблюдать северное сияние. Оно было настолько ярким, что многие просыпались, подумав, что уже наступило утро. Да, это действительно было историческое и красивое событие, однако метеочувствительным людям можно было только посочувствовать.
Эрадикация черной оспы
Эта страшная болезнь уносила по 2 млн человеческих жизней в год и в 1967 году человечество решило навсегда избавиться от нее. Те, кто выживали после заражения натуральной (черной0 оспой навсегда оставались обезображены.
Последний случай черной оспы был зафиксирован в 1978 году и в 1979 было объявлено об окончательном ее искоренении. По данным на сегодня черная оспа - это единственное заболевание, от которого удалось избавиться полностью и навсегда.
Последний случай черной оспы был зафиксирован в 1978 году и в 1979 было объявлено об окончательном ее искоренении. По данным на сегодня черная оспа - это единственное заболевание, от которого удалось избавиться полностью и навсегда.
Пивное наводнение
Жители Лондона в начале XIX века оказались в очень неприятной ситуации. В октябре 1814 года в пивоварне на Тоттенхэм-Корт-Роуд взорвалась целая цистерна с пивом и это привело к цепной реакции в других бочках. Полтора миллиона литров отличного пива хлынули на улицу. Не просто хлынули, а буквально сносили стены и разрушали здания. В результате погибло 9 человек, 8 из которых захлебнулись, а один умер в результате алкогольного отравления. При этом, инцидент был назван стихийным бедствием и пострадавшие так и не получили от производителя компенсацию.
Ниагарский водопад был сухим
С Ниагары каждую секунду обрушивается 567 тысяч литров воды. Но тех, кто хотел увидеть его летом 1969 года, ждало разочарование.
В следствие работ по контролю эрозии водопад несколько месяцев был сухим. Но туристы все равно толпами приезжали к Ниагаре. Уже в первые засушливые выходные приехало почти 90 тысяч человек. Некоторые даже побродили по сухому руслу реки.
В следствие работ по контролю эрозии водопад несколько месяцев был сухим. Но туристы все равно толпами приезжали к Ниагаре. Уже в первые засушливые выходные приехало почти 90 тысяч человек. Некоторые даже побродили по сухому руслу реки.
Два ледяных гиганта
В Солнечной системе есть только две планеты из класса ледяных гигантов (они состоят из аммиака, сероводорода, воды, метана и скальных пород) - Нептун и Уран.
В 1977 году запустили космический аппарат "Вояджер 2", который стал первым и единственным, кто достиг в 1986 году Урана и в 1989 году Нептуна. Благодаря именно ему стало известно, что атмосфера Урана на 15% состоит из гелия и из 85% из водорода. И на расстоянии 800 км под облаками кипящий океан.
В 1977 году запустили космический аппарат "Вояджер 2", который стал первым и единственным, кто достиг в 1986 году Урана и в 1989 году Нептуна. Благодаря именно ему стало известно, что атмосфера Урана на 15% состоит из гелия и из 85% из водорода. И на расстоянии 800 км под облаками кипящий океан.
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Кто, простите, вмерз?
"Эрадикация черной оспы"
А написать "искоренение", "ликвидация" религия не позволила?
Любое событие происходит только раз... Ну... пока брождение по параллельным и ответлениям вселенной невозможно...
Не зря говорят с древних времен, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды.
Две из восьми - это четверть, 25% так сказать.