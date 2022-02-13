"События, которые произошли в истории только раз..."

Геомагнитная буря сентября 1859 года. Британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал 1 сентября вспышки на Солнце и они привели к самой сильной за последние 500 лет геомагнитной буре. Это было мощно.

Телеграфные сети отказали по всей Европе и Северной Америке, а по всему миру (даже над Карибами) можно было наблюдать северное сияние. Оно было настолько ярким, что многие просыпались, подумав, что уже наступило утро. Да, это действительно было историческое и красивое событие, однако метеочувствительным людям можно было только посочувствовать.