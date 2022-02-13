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Змея проникла на борт самолёта, его пришлось сажать посреди полёта

Змея проникла на борт самолёта, его пришлось сажать посреди полёта (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2022 09:39
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   змея   полет   посадка   самолет   фото   
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Зелёная красотка из Малайзии улизнула в багажный отсек, откуда перед всеми и засветилась.

Правда, пассажиры и экипаж не сильно обрадовались такому представлению. Самолёт пришлось сажать и специально обрабатывать.

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Метки: в мире   видео   змея   полет   посадка   самолет   фото   
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Кенвуд 2 часа назад
Это Псаки бежит от своего вранья ))
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