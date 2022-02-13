Змея проникла на борт самолёта, его пришлось сажать посреди полёта

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Зелёная красотка из Малайзии улизнула в багажный отсек, откуда перед всеми и засветилась.
Правда, пассажиры и экипаж не сильно обрадовались такому представлению. Самолёт пришлось сажать и специально обрабатывать.
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