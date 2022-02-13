«Штормгласс»: Как потомок Карла II изобрёл удивительный предсказатель погоды в склянке

Однако ртутный барометр на кораблях было практически невозможно использовать из-за постоянной качки, а первый барометр-анероид был изобретен лишь в 1847 году. А до той поры каждый капитан выкручивался как мог.

В 1818 году Роберт Фицрой (между прочим, прямой потомок короля Карла II, пусть и по внебрачной линии) начал учебу в Портсмутском Королевском военно-морском училище. Весьма благородное происхождение практически гарантировало успешную карьеру — так и случилось, Фицрой дослужился до вице-адмирала.



После окончания училища Роберт послужил некоторое время мичманом на кораблях «Хайнд» и «Фетида», затем лейтенантом на флагмане адмирала Отуэйя «Ганг». А уже в 1828 году Роберт Фицрой (всего 23 лет от роду) получил под свое начало знаменитый десятипушечный бриг «Бигль», который сделал себе имя благодаря участию в научных экспедициях, в том числе и с Чарльзом Дарвиным. Причем Дарвина в научное плавание пригласил именно Фицрой.