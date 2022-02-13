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«Штормгласс»: Как потомок Карла II изобрёл удивительный предсказатель погоды в склянке

«Штормгласс»: Как потомок Карла II изобрёл удивительный предсказатель погоды в склянке (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2022 06:12
Метки: Предсказатель   Штормгласс   погода   
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Даже в наше время могучих стальных кораблей прогноз погоды чрезвычайно важен для мореплавателей. Что уж говорить о кораблях прошлого, которые нередко шли на дно из-за шторма. Понятное дело, за относительно точное предсказание погодных условий многие шкиперы были готовы даже продать свою бессмертную душу, не то что выложить круглую сумму в золотых монетах.

Однако ртутный барометр на кораблях было практически невозможно использовать из-за постоянной качки, а первый барометр-анероид был изобретен лишь в 1847 году. А до той поры каждый капитан выкручивался как мог.


В 1818 году Роберт Фицрой (между прочим, прямой потомок короля Карла II, пусть и по внебрачной линии) начал учебу в Портсмутском Королевском военно-морском училище. Весьма благородное происхождение практически гарантировало успешную карьеру — так и случилось, Фицрой дослужился до вице-адмирала.

После окончания училища Роберт послужил некоторое время мичманом на кораблях «Хайнд» и «Фетида», затем лейтенантом на флагмане адмирала Отуэйя «Ганг». А уже в 1828 году Роберт Фицрой (всего 23 лет от роду) получил под свое начало знаменитый десятипушечный бриг «Бигль», который сделал себе имя благодаря участию в научных экспедициях, в том числе и с Чарльзом Дарвиным. Причем Дарвина в научное плавание пригласил именно Фицрой.

Будучи капитаном корабля, Фицрой оставался гораздо более моряком, нежели ученым. А как моряка его интересовала предстоящая погода. Для ее прогнозирования молодой человек начал использовать «прибор» под названием «штормгласс» Это комбинация из двух голландских слов, первое из них и переводить и не нужно, а «glass» означает «стекло».

Сам «прибор» (это слово приходится брать в кавычки, так как ни его механизм действия, ни эффективность до сих пор не объяснены) представлял собой герметически запечатанную стеклянную колбу, в которой находился раствор спирта в дистиллированной воде (соответственно 40 и 33 мл) с растворенной в нем 10 гр камфоры. Вспомогательными веществами в растворе были по 2,5 г хлорида аммония и нитрата калия.

Получившийся раствор является метастабильным - в нем происходит обратимая кристаллизация, причем кристаллы появляются в зависимости от комбинации внешних условий. В интернете можно встретить немало утверждений того, что именно Роберт Фицрой является изобретателем штормгласса, но реальных доказательств этому нет. Скорее всего, что штормгласс является творением какого-либо алхимика (а они сделали немало открытий в химии), впоследствии разочаровавшегося в своем способе создания философского камня.


Главной заслугой Роберта Фицроя видится то, что, не понимая механизм действия штормгласса, он решил систематизировать свои наблюдения за кристаллами внутри «прибора» в зависимости от погоды. Здесь можно сделать небольшое замечание — многие люди слабо представляют себе механизм действия ртутных термометров (а он не настолько прост, как кажется, на первый взгляд), но это совершенно не мешает в зависимости от показаний градусника с успехом лечить своих чад и домочадцев.



По результатам своих наблюдений за штормглассом Роберт Фицрой составил таблицу погоды в зависимости от прозрачности жидкости в колбе и наличия и формы кристаллов (или их отсутствия).


Используя массив своих наблюдений, моряк научился довольно точно предсказывать погоду, так что спустя годы мужчина возглавил метеорологический департамент Великобритании и опубликовал произведение «Книга о погоде», где понятным языком систематизировал свои наблюдения за штормглассом.

К сожалению, поставленные научные опыты не смогли подтвердить выводы Роберта Фицроя и обнаружить зависимость формирования кристаллов внутри штормгласса от внешних погодных условий. Правда можно предположить, что эта зависимость есть, просто либо силовые поля ее вызывающие не исследовались в проводимых экспериментах, либо они в принципе неизвестны современной науке. А штормгласс, негласно получивший имя британского вице-адмирала, сейчас превратился из прибора для предсказания погоды в забавную вещицу, которую можно без проблем приобрести в интернет-магазинах.


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Метки: Предсказатель   Штормгласс   погода   
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9k
Владимир Час назад
В детстве пользовались другими способами, описанными в журнале )
За 12 часов нормально предсказывало..
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11k
котегRUS 2 часа назад
Они уже везде давно продаются
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