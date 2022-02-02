Тень сурка: что в этом году напророчили грызуны?

Фил из пенсильванского городка Панксатони счел за лучшее, только выглянув на свет божий, попытаться ретироваться обратно в теплую «квартиру». Люди, конечно, все равно его помучили, устроили шоу с фотосессией. Но на усы намотали: тепла рано ждать не стоит, еще около шести недель погодка радовать не будет. Примерно так же грызун вел себя и год назад, и зима действительно долго не сдавала эстафету весне.