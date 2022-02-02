Тень сурка: что в этом году напророчили грызуны?

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Не дали доспать. Недовольные сурки предсказали американцам еще полтора холодных месяца.
Этой традиции в Америке больше века. 2 февраля на свет божий выманивают из норок полусонных сурков. Они же дети природы, обязаны чувствовать ее дыхание, уверены заокеанские сурковеды и сурководы.
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Фил из пенсильванского городка Панксатони счел за лучшее, только выглянув на свет божий, попытаться ретироваться обратно в теплую «квартиру». Люди, конечно, все равно его помучили, устроили шоу с фотосессией. Но на усы намотали: тепла рано ждать не стоит, еще около шести недель погодка радовать не будет. Примерно так же грызун вел себя и год назад, и зима действительно долго не сдавала эстафету весне.
Издание Montana Public Radio сообщило печальную весть: незадолго до Дня сурка умер другой пушистый глашатай весны — Мел из города Милтаун, штат Нью-Джерси. Его хозяин поведал, что все произошло неожиданно, он не успел найти замену «оракулу». Но пообещал это сделать к следующему февралю.
Большинство российских сурков мирно проспали свой «профессиональный» праздник. А вот Буся, обитающий в музее-заповеднике «Томская писаница» от обязанностей увиливать не стал. Выглянул в окошечко своего жилища. Отметился, и сразу снова нырнул внутрь. В общем, успокоил: будет весна, ждите. Но не скоро…
Большинство российских сурков мирно проспали свой «профессиональный» праздник. А вот Буся, обитающий в музее-заповеднике «Томская писаница» от обязанностей увиливать не стал. Выглянул в окошечко своего жилища. Отметился, и сразу снова нырнул внутрь. В общем, успокоил: будет весна, ждите. Но не скоро…
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Ну или [мат] складно может )))