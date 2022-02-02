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Тень сурка: что в этом году напророчили грызуны?

Тень сурка: что в этом году напророчили грызуны? (3 фото)

Автор:
02 февраля 2022 17:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: День   Февраль   погода   предсказания   сурок   тепло   холод   
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Не дали доспать. Недовольные сурки предсказали американцам еще полтора холодных месяца.
Этой традиции в Америке больше века. 2 февраля на свет божий выманивают из норок полусонных сурков. Они же дети природы, обязаны чувствовать ее дыхание, уверены заокеанские сурковеды и сурководы.
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Фил из пенсильванского городка Панксатони счел за лучшее, только выглянув на свет божий, попытаться ретироваться обратно в теплую «квартиру». Люди, конечно, все равно его помучили, устроили шоу с фотосессией. Но на усы намотали: тепла рано ждать не стоит, еще около шести недель погодка радовать не будет. Примерно так же грызун вел себя и год назад, и зима действительно долго не сдавала эстафету весне.
Издание Montana Public Radio сообщило печальную весть: незадолго до Дня сурка умер другой пушистый глашатай весны — Мел из города Милтаун, штат Нью-Джерси. Его хозяин поведал, что все произошло неожиданно, он не успел найти замену «оракулу». Но пообещал это сделать к следующему февралю.

Большинство российских сурков мирно проспали свой «профессиональный» праздник. А вот Буся, обитающий в музее-заповеднике «Томская писаница» от обязанностей увиливать не стал. Выглянул в окошечко своего жилища. Отметился, и сразу снова нырнул внутрь. В общем, успокоил: будет весна, ждите. Но не скоро…

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Метки: День   Февраль   погода   предсказания   сурок   тепло   холод   
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Russo Turisto 3 часа назад
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Сергей 51 минуту назад
Вроде как если сурок увидел свою тень, то зима ещё шесть недель продлится. А в Москве сегодня пасмурно было, так что если бы в Москве сурок проснулся, то тень явно не увидел бы.
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Дмитрий Самохин Час назад
А если завтра не будет? Сегодня, например, его не было!
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Андрей 3 часа назад
Знаете, я заране 100% знал, что зима будет нормальная, и с запозданием. Просто моя бабушка, что бы путь её в садах Эдема был прекрасен и долог, собирала лук по поздней осени и отдельно сажала лук не для еды, а для ‘чуда’, как она это называла. Я это видел сто раз, но вот сам повторить не смог, думаю, у женщин это родовое. И вот именно этот лук она собирала в конце октября, примерно 20 луковиц, ‘раздевала’ каждую и смотрела каждую чешуйку . И говорила с точностью до недели - когда закончатся крещенские морозы, когда оттепель 100% вытеснит весну и когда ждать реальное тепло, а не майские потепления. Вот верите или нет - она НИКОГДА не ошиблась , ни разу, по её предсказаниям мы высаживали картошку , и следом все соседи. Один раз соседи слева высадили картошку самостоятельно , был затяжной период оттепели, а потом уширили двухдневные заморозки , картошка вымерзла. Более никто в нашем посёлке не рисковал, как только бабушка шла на огород вальцевать грядки для картохи - оживало всё село ))) Давно её нет, светлый был человек, война, голод, немцы выкинули из дома, но сильно они не лютовали, кстати, еду всю не забрали, стояли два года, но всё равно потом это отразилось на всей послевоенной жизни, не хочу об этом писать. В общем, нам есть что противопоставить Сурку - РУССКИЙ ЛУК ,
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